Додано: Пон 08 лип, 2019 20:47

И то самый самый из самых самых центров.

Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам.

Вместо того, чтобы сказать хоть пару - ну хоть пару бы - слов по теме ветки.

Vadim V написав: и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку

п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ...,

п.п.п.п.с.протоколами допросов и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчкуп.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками...,п.п.п.п.с.протоколами допросов

И где оно такие странные люди живут?Я же сказал раз и навсегда: я всегда -- пишу правду.Безусловно это сбивает с ног людей, живущих во лжи.Видите, как всё просто.А жабка не должна давить. Просто учитесь считать.Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда. Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу...Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую...Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный.Вы то никогда о своём не доложите... Ложь - она пропитала всю жизнь, к сожалению...Чтобы вам стало легче на душе: владельцы сегодня выехали на авто в большое европейское турне по Европе. Я помог частично составить маршрут - кроме конечной точки - в той именно стране не был... Эх, тяжела она, жизнь нигде не работающего лендлорда... А в это время прораб Саша уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х...Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 превращается... превращается... превращается... в чудную канхвєтку....Конечная цель проста как турецкий апельсин:- иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры:8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги...Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете....Реально забавно наблюдать, как очередной "доброхот" скатился до анализа цвета моей майки.Докладываю: на мне не майка, а футболка салатного цвета с надписью на груди "If you're not fast - you're food"! и я никогда не вру.Понравилось предложение:С фото?? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живетРынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О!Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг.Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке.Все, как вы -- хотели - с инвойсами... с фотками...Для прикола просмотрел публикации- за 1818 постов НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками"...,ни "п.п.п.п.с.протоколами допросов"... Печалька,... Печалька...