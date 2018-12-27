Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Да, Беркли... в том числе... Вообще это университеты из первой сотни. Но не факт. И кроме того, там у них особая такая кастовость: лидеры крупных компаний - выпускники определенного университета - принципиально дают указание брать на работу ТОЛЬКО выпускников того университета, который сами закончили.
Там что, также как в позднем СССР? Меня в Киеве 30 лет назад в КИСИ не взяли из-за того, что учился и защищался в МИСИ. Причем сказали это открытым текстом.
Долярчик написав:... так, так..... місцевим легко вичислити місце, якщо хоч раз там проходив
А он кинул зап.издон с вумным видом и прочими типичными ему высокомерными мансами, и не ожидал что будет ответ, конкретный , в яблочко . Тот бабушатник назвать , так как он его назвал, это ещё то пиз.дабольство, Вообщем , понты для приезжих. ТО НЕ ЦЕНТР. п.с. хули ещё слухать ехо песни и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ..., п.п.п.п.с.протоколами допросов
И где оно такие странные люди живут? Я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду. Безусловно это сбивает с ног людей, живущих во лжи. И то самый самый из самых самых центров. Видите, как всё просто. А жабка не должна давить. Просто учитесь считать. Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда. Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу... Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую... Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный. Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам. Вы то никогда о своём не доложите... Ложь - она пропитала всю жизнь, к сожалению... Чтобы вам стало легче на душе: владельцы сегодня выехали на авто в большое европейское турне по Европе. Я помог частично составить маршрут - кроме конечной точки - в той именно стране не был... Эх, тяжела она, жизнь нигде не работающего лендлорда... А в это время прораб Саша уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х... Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 превращается... превращается... превращается... в чудную канхвєтку.... Конечная цель проста как турецкий апельсин: - иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры: 8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги... Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете....
P.S. Реально забавно наблюдать, как очередной "доброхот" скатился до анализа цвета моей майки. Вместо того, чтобы сказать хоть пару - ну хоть пару бы - слов по теме ветки. Докладываю: на мне не майка, а футболка салатного цвета с надписью на груди "If you're not fast - you're food"! и я никогда не вру.
Понравилось предложение:
Vadim V написав:и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ..., п.п.п.п.с.протоколами допросов
С фото? ПРА Турцию? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живет Vadim V. Рынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О! 345 и 325? Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг. ПРА Турцию? Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке. Все, как вы - Vadim V - хотели - с инвойсами... с фотками... Для прикола просмотрел публикации Vadim V - за 1818 постов НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками" ..., ни "п.п.п.п.с.протоколами допросов"... Печалька, Vadim V ... Печалька...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)