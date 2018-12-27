Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Да, Беркли... в том числе... Вообще это университеты из первой сотни. Но не факт. И кроме того, там у них особая такая кастовость: лидеры крупных компаний - выпускники определенного университета - принципиально дают указание брать на работу ТОЛЬКО выпускников того университета, который сами закончили.
Там что, также как в позднем СССР? Меня в Киеве 30 лет назад в КИСИ не взяли из-за того, что учился и защищался в МИСИ. Причем сказали это открытым текстом.
И где оно такие странные люди живут? Хотя... для банального юрлица на общей системе - не удивительно... С утра до вечера - активная работа с кульком из АТБ с гривнами - все "мотается" по обменкам в надежде поймать псису удачи за хвост... и купить бабло зеленое подешевле... А тут еще хотят и прикрыть контрабандные товары, на торговле с минимальной маржой которыми сидит давно... Все понятно... Хотя и молодец - налоги платит исправно, согласно Указа, до 23 числа... На самом деле нервничает зря: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду. Безусловно это сбивает с ног людей... не привыкли... Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS... Видите, как всё просто. А жабка не должна давить. Просто надо аккуратно считать... Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... А теперь там продаваны стоян на коленях и слезно просят нищенские 30 000 долларов. За трешку. Не убитую. И нет никто... сАвсЕм нИктО... Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там, где взяли, квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда, кроме как сейчас. Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести стены, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу... 1 000 в день... Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую... Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный. Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам. Вы то никогда о своём не доложите... А в это время прораб уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х... Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 лёгким движением рук превращается... превращается легким движением рук... превращается... в чудную канхвєтку.... Конечная цель проста как турецкий апельсин, а не тот, что в АТБ по 46 гривен: - иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры: 8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги... И не надо держать депозиты в Кредобанке под нищенские проценты... Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете... да и так... капают какие-то копейки: себе на пиво, доце - на морозиво...
Понравилось предложение:
Vadim V написав:и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ..., п.п.п.п.с.протоколами допросов
С фото? ПРА Турцию? Аправержение? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живет Vadim V. Рынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О! 345 и 325? Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг. ПРА Турцию? Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке. Все, как вы - Vadim V - хотели - с инвойсами... с фотками... Чисто для объективного подхода - помнится Vadim V в ноябре 2016 - наконец-то - купил себе свою квартиру в Днепре и надо же не выложил на этом форуме НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками" ..., ни "п.п.п.п.с.протоколами допросов"... Печалька, Vadim V ... Печалька...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 09 лип, 2019 06:40, всього редагувалось 3 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Однако интересная тенденция - когда то я принимал активное участие в ветке о Львовской недвижимости. Еще недавно количество её просмотров ОПЕРЕЖАЛО придуманную мною ветку - название сделал АНАЛОГИЧНОЕ - на 5 000 просмотров. Сегодня моя ветка опережает по количеству просмотров львовскую ветку на 15 000 просмотров... Интересная тенденция, однако... Неужто народ взгляд свой на недвигу за кордоном направил???
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
sinus написав:До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший? І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі? Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує? Дякую.
Я там не відповів на одне запитання: "ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?"
Ніяка ліцензія не потрібна, тому що - по пам"яті - з 2016 року в Туреччині Законом заборонена подобова здача квартир в оренду. Орендар має право здати квартиру виключно на 1 (один) рік. Правду ніде не дінеш - цей Закон порушують росіяни, яких багато в Анталії і які взагалі-то накупили квартир саме під здачу. Вони дають оголошення через airbnb , орієнтир ціни - 20 доларів на добу. За ними слідкує спеціальний підрозділ податкової та активно "виловлює". Виловити дуже вигідно: штраф в бюджет держави - 84 000 лір (вартість нового автомобіля в салоні). Я на свідок, але казали, що таких орендодавців "здають" сусіди, яким дуже не подобається, що ходять весь час "чужі" люди. Приклад здачі в оренду на 1 рік: Мікрорайон Сарису - це самий південний мікрорайон Анталі - далі - гори та виїзд на Кемер. Там квартири самі дешеві - тому й оренда дешева. Але як зразок - дуже підходить: Текст оголошення (текст оригіналу): "Квартира в оренду на довгий термін в Коньяалти (Сари су) 1+1, 3 поверх, в квартирі є все необхідне. Поруч магазини, пікнікова зона, пляж. Ціна 1300 тл на місяць..."
Беремо рахівницю: 1300 тл = 1300/5,74=226 доларів США на місяць. Я всім приятелям кажу: достатньо здати свою квартиру десь у Львові або в Києві за 500 доларів на місяць - і живеш без клопоту на курорті за (500-226)х5,74=1570 лір у місяць. Для двох - достатньо... И як би і даром, тобто безкоштовно... ВНП за фактом оренди квартири на 1 рік - видають.
P.S. StartUp для жителей Украины: Скумбрия атлантическая, фабрика в Запорожье (!!!) - на этикетке кстати так и написано: ВИРОБНИК (!!!) ВАТ "Компанія Стінгрей"", рыба достойно хранится под 5-мм слоем льда... Мне понравилось: оригинально и креативно, такого, конечно, в Анталии никогда не увидишь...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:И где оно такие странные люди живут?
Где,хде , в Днепрожидовске, знаете где такой находится?
akurt написав: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду. Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS...
Спросите у старых евреев риэлторов - хгде в Днепре самый центр? И они вам скажут , шо это максимум до Ленина, ну с натягом до Серова. Ну и дома престижны не той серии что ваши знакомые купили , при сдаче в аренду это минусом будет, кстати, в том дворе даже одну машину не припаркуеш, Но тенденцию вы уловили походу актуальную , на хорошее новое но за 13-15 нету клиентов...
akurt написав:А жабка не должна давить.
И с чего вы взяли? , зависть это не ко мне.
akurt написав:Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина...
Это те хрущи шо навпротив нового корпуса ДГУ? Нах они мне, в чём их ценность?
akurt написав: Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо?
И в чём ценность искусственно выращеной рыбы? Я лучше куплю замороженную тихоокеанскую или атлантическую скумбрию.