Додано: Пон 08 лип, 2019 20:47

Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS

Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам.

Vadim V написав: и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку

п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ...,

п.п.п.п.с.протоколами допросов и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчкуп.п.с. ждуправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками...,п.п.п.п.с.протоколами допросов

И где оно такие странные люди живут?Хотя... для банального юрлица на общей системе - не удивительно...С утра до вечера - активная работа с кульком из АТБ с гривнами - все "мотается" по обменкам в надежде поймать псису удачи за хвост... и купить бабло зеленое подешевле... А тут еще хотят и прикрыть контрабандные товары, на торговле с минимальной маржой которыми сидит давно... Все понятно... Хотя и молодец - налоги платит исправно, согласно Указа, до 23 числа...На самом деле нервничает зря: я же сказал раз и навсегда: я всегда -- пишу правду.Безусловно это сбивает с ног людей... не привыкли......Видите, как всё просто.А жабка не должна давить. Просто надо аккуратно считать... Вот вы признайтесь,: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... А теперь там продаваны стоян на коленях и слезно просят нищенские 30 000 долларов. За трешку. Не убитую. И нет никто... сАвсЕм нИктО...Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там, где взяли, квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда, кроме как сейчас.Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести стены, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу... 1 000 в день...Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую...Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный.Вы то никогда о своём не доложите...А в это время прораб уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х...Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 лёгким движением рук превращается... превращается легким движением рук... превращается... в чудную канхвєтку....Конечная цель проста как турецкий апельсин, а не тот, что в АТБ по 46 гривен:- иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры:8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги... И не надо держать депозиты в Кредобанке под нищенские проценты...Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете... да и так... капают какие-то копейки: себе на пиво, доце - на морозиво...Понравилось предложение:С фото?правержение? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живетРынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О!Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг.Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке.Все, как вы -- хотели - с инвойсами... с фотками...Чисто для объективного подхода - помнитсяв ноябре 2016 - наконец-то - купил себе свою квартиру в Днепре и надо же не выложил на этом форуме НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками"...,ни "п.п.п.п.с.протоколами допросов"... Печалька,... Печалька...