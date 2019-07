Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

#<1 ... 340341342343 Додано: Пон 08 лип, 2019 18:46 akurt написав: Да, Беркли... в том числе...

Вообще это университеты из первой сотни.

Но не факт.

И кроме того, там у них особая такая кастовость: лидеры крупных компаний - выпускники определенного университета - принципиально дают указание брать на работу ТОЛЬКО выпускников того университета, который сами закончили. Да, Беркли... в том числе...Вообще это университеты из первой сотни.Но не факт.И кроме того, там у них особая такая кастовость: лидеры крупных компаний - выпускники определенного университета - принципиально дают указание брать на работу ТОЛЬКО выпускников того университета, который сами закончили.



Там что, также как в позднем СССР?

Там что, также как в позднем СССР?

Меня в Киеве 30 лет назад в КИСИ не взяли из-за того, что учился и защищался в МИСИ. Причем сказали это открытым текстом.

Хотя... для банального юрлица на общей системе - не удивительно...

С утра до вечера - активная работа с кульком из АТБ с гривнами - все "мотается" по обменкам в надежде поймать псису удачи за хвост... и купить бабло зеленое подешевле... А тут еще хотят и прикрыть контрабандные товары, на торговле с минимальной маржой которыми сидит давно... Все понятно... Хотя и молодец - налоги платит исправно, согласно Указа, до 23 числа...

На самом деле нервничает зря: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду.

Безусловно это сбивает с ног людей... не привыкли...

Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS ...

Видите, как всё просто.

А жабка не должна давить. Просто надо аккуратно считать... Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... А теперь там продаваны стоян на коленях и слезно просят нищенские 30 000 долларов. За трешку. Не убитую. И нет никто... сАвсЕм нИктО...

Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там, где взяли, квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда, кроме как сейчас.

Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести стены, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу... 1 000 в день...

Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую...

Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный.

Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам. Вы то никогда о своём не доложите...

А в это время прораб уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х...

Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 лёгким движением рук превращается... превращается легким движением рук... превращается... в чудную канхвєтку....

Конечная цель проста как турецкий апельсин, а не тот, что в АТБ по 46 гривен:

- иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры:

8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги... И не надо держать депозиты в Кредобанке под нищенские проценты...

Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете... да и так... капают какие-то копейки: себе на пиво, доце - на морозиво...



Понравилось предложение:

Vadim V написав: и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку

п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ...,

п.п.п.п.с.протоколами допросов и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчкуп.п.с. ждуправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками...,п.п.п.п.с.протоколами допросов



С фото? ПРА Турцию? Аправержение? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живет Vadim V. Рынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О! 345 и 325?



Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг.

ПРА Турцию?

Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке.





Все, как вы - Vadim V - хотели - с инвойсами... с фотками...

Чисто для объективного подхода - помнится Vadim V в ноябре 2016 - наконец-то - купил себе свою квартиру в Днепре и надо же не выложил на этом форуме НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками" ...,

ни "п.п.п.п.с.протоколами допросов"... Печалька, Vadim V ... Печалька... И где оно такие странные люди живут?Хотя... для банального юрлица на общей системе - не удивительно...С утра до вечера - активная работа с кульком из АТБ с гривнами - все "мотается" по обменкам в надежде поймать псису удачи за хвост... и купить бабло зеленое подешевле... А тут еще хотят и прикрыть контрабандные товары, на торговле с минимальной маржой которыми сидит давно... Все понятно... Хотя и молодец - налоги платит исправно, согласно Указа, до 23 числа...На самом деле нервничает зря: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду.Безусловно это сбивает с ног людей... не привыкли...Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS ...Видите, как всё просто.А жабка не должна давить. Просто надо аккуратно считать... Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... А теперь там продаваны стоян на коленях и слезно просят нищенские 30 000 долларов. За трешку. Не убитую. И нет никто... сАвсЕм нІктО...Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там, где взяли, квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда, кроме как сейчас.Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести стены, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу... 1 000 в день...Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую...Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный.Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам. Вы то никогда о своём не доложите...А в это время прораб уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х...Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 лёгким движением рук превращается... превращается легким движением рук... превращается... в чудную канхвєтку....Конечная цель проста как турецкий апельсин, а не тот, что в АТБ по 46 гривен:- иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры:8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги... И не надо держать депозиты в Кредобанке под нищенские проценты...Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете... да и так... капают какие-то копейки: себе на пиво, доце - на морозиво...Понравилось предложение:

Vadim V написав: и какое оно может иметь доверие с ехо информацией с места ПРА Турцию , брешет гад через строчку

п.п.с. жду аправержения . с Фотками , инвойсами, договорами, чеками ...,

п.п.п.п.с.протоколами допросов

С фото? ПРА Турцию? Аправержение? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живет Vadim V. Рынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О! 345 и 325?

Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг.

ПРА Турцию?

Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке.

Все, как вы - Vadim V - хотели - с инвойсами... с фотками...

Чисто для объективного подхода - помнится Vadim V в ноябре 2016 - наконец-то - купил себе свою квартиру в Днепре и надо же не выложил на этом форуме НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками" ...,

ни "п.п.п.п.с.протоколами допросов"... Печалька, Vadim V ... Печалька...

Додано: Пон 08 лип, 2019 23:43

Еще недавно количество её просмотров ОПЕРЕЖАЛО придуманную мною ветку - название сделал АНАЛОГИЧНОЕ - на 5 000 просмотров.

Сегодня моя ветка опережает по количеству просмотров львовскую ветку на 15 000 просмотров...

Интересная тенденция, однако... Неужто народ взгляд свой на недвигу за кордоном направил???

Однако интересная тенденция - когда то я принимал активное участие в ветке о Львовской недвижимости.Еще недавно количество её просмотров ОПЕРЕЖАЛО придуманную мною ветку - название сделал АНАЛОГИЧНОЕ - на 5 000 просмотров.Сегодня моя ветка опережает по количеству просмотров львовскую ветку на 15 000 просмотров...Интересная тенденция, однако... Неужто народ взгляд свой на недвигу за кордоном направил???

Повідомлень: 3245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 661 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 08:10 sinus написав: До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший?

І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?

Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує?

Дякую. До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший?І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує?Дякую.



Я там не відповів на одне запитання: "ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?"



Ніяка ліцензія не потрібна, тому що - по пам"яті - з 2016 року в Туреччині Законом заборонена подобова здача квартир в оренду.

Орендар має право здати квартиру виключно на 1 (один) рік.

Правду ніде не дінеш - цей Закон порушують росіяни, яких багато в Анталії і які взагалі-то накупили квартир саме під здачу. Вони дають оголошення через airbnb , орієнтир ціни - 20 доларів на добу.

За ними слідкує спеціальний підрозділ податкової та активно "виловлює". Виловити дуже вигідно: штраф в бюджет держави - 84 000 лір (вартість нового автомобіля в салоні).

Я на свідок, але казали, що таких орендодавців "здають" сусіди, яким дуже не подобається, що ходять весь час "чужі" люди.

Приклад здачі в оренду на 1 рік:

Мікрорайон Сарису - це самий південний мікрорайон Анталі - далі - гори та виїзд на Кемер.

Там квартири самі дешеві - тому й оренда дешева.

Але як зразок - дуже підходить:





Текст оголошення (текст оригіналу): "Квартира в оренду на довгий термін в Коньяалти (Сари су) 1+1, 3 поверх, в квартирі є все необхідне. Поруч магазини, пікнікова зона, пляж. Ціна 1300 тл на місяць..."



Беремо рахівницю:

1300 тл = 1300/5,74=226 доларів США на місяць.

Я всім приятелям кажу: достатньо здати свою квартиру десь у Львові або в Києві за 500 доларів на місяць - і живеш без клопоту на курорті за (500-226)х5,74=1570 лір у місяць.

Для двох - достатньо... И як би і даром, тобто безкоштовно...

ВНП за фактом оренди квартири на 1 рік - видають.



P.S. StartUp для жителей Украины: Скумбрия атлантическая , фабрика в Запорожье (!!!) - на этикетке кстати так и написано: ВИРОБНИК (!!!) ВАТ "Компанія Стінгрей"", рыба достойно хранится под 5-мм слоем льда...



Я там не відповів на одне запитання: "ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?"

Ніяка ліцензія не потрібна, тому що - по пам"яті - з 2016 року в Туреччині Законом заборонена подобова здача квартир в оренду.

Орендар має право здати квартиру виключно на 1 (один) рік.

Правду ніде не дінеш - цей Закон порушують росіяни, яких багато в Анталії і які взагалі-то накупили квартир саме під здачу. Вони дають оголошення через airbnb , орієнтир ціни - 20 доларів на добу.

За ними слідкує спеціальний підрозділ податкової та активно "виловлює". Виловити дуже вигідно: штраф в бюджет держави - 84 000 лір (вартість нового автомобіля в салоні).

Я на свідок, але казали, що таких орендодавців "здають" сусіди, яким дуже не подобається, що ходять весь час "чужі" люди.

Приклад здачі в оренду на 1 рік:

Мікрорайон Сарису - це самий південний мікрорайон Анталі - далі - гори та виїзд на Кемер.

Там квартири самі дешеві - тому й оренда дешева.

Але як зразок - дуже підходить:

Текст оголошення (текст оригіналу): "Квартира в оренду на довгий термін в Коньяалти (Сари су) 1+1, 3 поверх, в квартирі є все необхідне. Поруч магазини, пікнікова зона, пляж. Ціна 1300 тл на місяць..."

Беремо рахівницю:

1300 тл = 1300/5,74=226 доларів США на місяць.

Я всім приятелям кажу: достатньо здати свою квартиру десь у Львові або в Києві за 500 доларів на місяць - і живеш без клопоту на курорті за (500-226)х5,74=1570 лір у місяць.

Для двох - достатньо... И як би і даром, тобто безкоштовно...

ВНП за фактом оренди квартири на 1 рік - видають.

P.S. StartUp для жителей Украины: Скумбрия атлантическая , фабрика в Запорожье (!!!) - на этикетке кстати так и написано: ВИРОБНИК (!!!) ВАТ "Компанія Стінгрей"", рыба достойно хранится под 5-мм слоем льда...

Мне понравилось: оригинально и креативно, такого, конечно, в Анталии никогда не увидишь...

Повідомлень: 3245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 661 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 18:23 akurt написав: И где оно такие странные люди живут? И где оно такие странные люди живут?

Где,хде , в Днепрожидовске, знаете где такой находится?

akurt написав: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду.

Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS ... я же сказал раз и навсегда: я всегда -- пишу правду....

Спросите у старых евреев риэлторов - хгде в Днепре самый центр? И они вам скажут , шо это максимум до Ленина, ну с натягом до Серова. Ну и дома престижны не той серии что ваши знакомые купили , при сдаче в аренду это минусом будет, кстати, в том дворе даже одну машину не припаркуеш,

Но тенденцию вы уловили походу актуальную , на хорошее новое но за 13-15 нету клиентов...

akurt написав: А жабка не должна давить. А жабка не должна давить.

И с чего вы взяли? , зависть это не ко мне.

akurt написав: Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... Вот вы признайтесь,: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина...

Это те хрущи шо навпротив нового корпуса ДГУ? Нах они мне, в чём их ценность?



akurt написав: Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо ? Вчера, рыбный отдел, почем там

И в чём ценность искусственно выращеной рыбы? Я лучше куплю замороженную тихоокеанскую или атлантическую скумбрию.

Повідомлень: 1818 З нами з: 23.05.14 Подякував: 426 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:01 akurt написав: А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что каждый третий автомобиль - Тесла - и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы...

Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15...

Прогадал пророк, прогадал... А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что- и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы...Предмаркет по Тесла на момент написания строк:Прогадал пророк, прогадал...

Хватит врать. Надоело уже носом тыкать

1) 3 самые популярные модели: Ford F-Series(909330 машины за 2018й год),Chevrolet Silverado, Ram.

Самый быстрорастущий по популярности Jeep Compass.

По всему США продали за 2018й 183980 машин Tesla. Это в сумме всех моделей. Меньше, чем только одних Hyundai Elantra.

Для совсем не умеющих читать: Только траков от форда в течении 2018 продано в 4 раза больше, чем всех тесла всех моделей вместе взятых. В 2019 динамика сохраняется

2) Стоимость 1й акции теслы на момент написания моего поста 230.06

Надоело уже носом тыкать

1) 3 самые популярные модели: Ford F-Series(909330 машины за 2018й год),Chevrolet Silverado, Ram.

Самый быстрорастущий по популярности Jeep Compass.

По всему США продали за 2018й 183980 машин Tesla. Это в сумме всех моделей. Меньше, чем только одних Hyundai Elantra.

Для совсем не умеющих читать: Только траков от форда в течении 2018 продано в 4 раза больше, чем всех тесла всех моделей вместе взятых. В 2019 динамика сохраняется

2) Стоимость 1й акции теслы на момент написания моего поста 230.06

С вашим талантом инвестиции вы потеряли бутылку хорошего вина на каждом стоке.

Додано: Вів 09 лип, 2019 23:30

Я только что вернулся из Калифорнии и каждая третья машина на улице - чисто визуально - Тесла.

Штат-то самый высокооплачиваемый и самый дорогой. И машинки эти по 60-70 килобаксов...

Чисто визуально чаще встречал - без статистики - а я проехал лично за рулем не одну тысячу миль:

- в дешевом сегменте - Honda Fit (У нас известна как Honda Jazz);

- в срднем сегменте - Тойота, Шевроле, Акура, Honda CR-V...

- в дорогом сегменте - внедорожники мало известные у нас больших размеров.

И определенно нельзя сказать, какую именно марку авто на улицах видишь чаще, правильнее сказать - видишь бОльшее разнообразие, чем у нас: от раритетов 1950-х годов в отличном состоянии до самых дорогих марок авто, причем за рулем сидят совсем древние бабушки и дедушки (как известно, в США ежегодно въезжает не менее 15 000 новых миллионеров-иностранцев).



Но и это не главное: главное - ЭТО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ.

А перспектива тут одна - будущее за электромобилями, и впереди планеты всей тут Тесла с ресурсом АБ примерно в 2 раза выше любого конкурента.

Ясно, что где-нибудь в Канзасе ездят фермеры только на том, что вы написали.

Просто надо видеть перспективу - вы думаете, что самый умный, я не спорю - правда то, куда вы вложили всю свою "котлету" - в акции компании VITAX - горят "красным".

Это на тему умности и самоуверенности...

Понаехал написав: Хватит врать. Надоело уже носом тыкать

Надоело уже носом тыкать

Тут начинаете ЗАМЕТНО нервничать... И это видно...

Оно и понятно, что там ваша котлета принесла на горбу:

Last Dividend 0.00... null, zero

Last Cap Gain 0.00... null, zero

Average for Category N/A

Да вы, бро, не только бутылочку вина прошляпили...

Спросили бы у меня, я бы вам дал реально хороший совет - какие акции покупать... Хи-хи...

Про траки от Форда - текст выделен жирным шрифтом - не надо нам рассказывать, акцентируя на этом внимание. На этом форуме нет ни одного дальнобойщика...

Если можете честно написать, какое авто у вас - попробуйте написать.

Будет видно, какая марка авто самая востребованная.

У моих детей в США: Honda CR-V (2014, кредит выплачен), Mini Cooper (2017, спортивная комплектация, в кредите), Mercedes-Benz C300 (2018, в лизинге).

Только не врите - я вам уже писал об этом - в США никто не врёт.

Как и на этой именно ветке финансового форума.



Я еще заметил такую тенденцию: если в прошлом году на хайвеях часто встречал Форд Фьюжн - то сейчас как будто не встретил ни одного - видимо уже все вывезли после аварий в Украину - тут их умело восстанавливают. После восстановления считается крутой тачкой...

А вообще заметно, что вы все время "на взводе" и "на нервах": чем закончилась продажа вами недвиги, что вы мудро накупили прямо перед отъездом в США?

Удалось/удастся избежать налогообложения в США?

Вот без обид и без нервов, покажите свою квалификацию, расскажите, какую схему избавления от недвиги в Украине выбрали как оптимальную, реально будет интересно...

Вы не нервничайте и не подпрыгивайте, лучше напишите, в каком штате живете сейчас и мы сразу все поймем.Я только что вернулся из Калифорнии и каждая третья машина на улице - чисто визуально - Тесла.Штат-то самый высокооплачиваемый и самый дорогой. И машинки эти по 60-70 килобаксов...Чисто визуально чаще встречал - без статистики - а я проехал лично за рулем не одну тысячу миль:- в дешевом сегменте - Honda Fit (У нас известна как Honda Jazz);- в срднем сегменте - Тойота, Шевроле, Акура, Honda CR-V...- в дорогом сегменте - внедорожники мало известные у нас больших размеров.И определенно нельзя сказать, какую именно марку авто на улицах видишь чаще, правильнее сказать - видишь бОльшее разнообразие, чем у нас: от раритетов 1950-х годов в отличном состоянии до самых дорогих марок авто, причем за рулем сидят совсем древние бабушки и дедушки (как известно, в США ежегодно въезжает не менее 15 000 новых миллионеров-иностранцев).Но и это не главное: главное - ЭТО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ.А перспектива тут одна - будущее за электромобилями, и впереди планеты всей тут Тесла с ресурсом АБ примерно в 2 раза выше любого конкурента.Ясно, что где-нибудь в Канзасе ездят фермеры только на том, что вы написали.Просто надо

Повідомлень: 3245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 661 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 01:24 Vadim V удивительно легко вошел в режим спокойствия.

Честно скажу: не ожидал, думал, что начнет камнями в меня бросаться. Нет, отлично! Так держать!

Я зауважал Вас...

Ремарки:

- Днепр уже давно не называют - как в брежневские времена - "Днепрожидовск" - было так действительно - практически все евреи в те брежневские времена выехали. Эту тенденцию пытаются остановить - потому здесь невероятно интересный центр еврейской культуры "Менора" (рекомендую посетить - Игорь Коломойский бабла не пожалел - я последний раз был в 2016-м...) и еврейские рядом школы - элитные реально. Без понтов. Приятно отметить, что в Попечительском совете еврейской общины Днепра есть люди, с которыми лично знаком. Часть - ужасно умные люди - умерли от рака, не помогло даже лечение в Израиле. Вообще по-моему - и не только по моему мнению - Днепр просто "загибается" от онкологических заболеваний, просто как эпидемия гриппа... Печальная больница на "Западном", печальная больница на "Школьной". Уже похоронили умерших от онкологии моих одногруппников по университету, не успели с месяц назад похоронить профессора - когда то вместе работали над книгой, как выпустили из онкологии Х - весь лысый, рак кожи, другой коллега Х1 - располнел до неузнаваемости после речения от рака лимфоузлов, сейчас в 16-ой лежит после недели в коме еще бывшай коллега по работе - сделали операцию "на Школьной", выписали для химиотерапии и облучения - в прошлый понедельник впала в кому, сейчас очнулась после реанимации в жуткой 16-ой больнице - никого не узнает. Нездоровым стал город, ох нездоровым... Рекомендовал бы бежать без оглядки...



- Вы верно угадали про хрущевки напротив главного корпуса ДГУ - я привел пример не того, где нужно покупать квартиру (Вы, кстати, Vadim V , обратили внимание, что на ваш вопрос на этом форуме ГДЕ лучше покупать квартиру - так НИКТО (!!!) и не дал ВАМ ответ - я не удивлен - ответы на этом форуме дают ТОЛЬКО на этой ветке) - а того, что в когда-то самом престижном месте - престижнее даже центра города -ну, не считая улицы Вернадского (Дворянской) и улицы Сергея Ефремова или улицы Винниченка - квартиры в цене упали уже почти до уровня 1999 года - и не мечтать там было купить за 30 000 долларов "трешку" !!!. Я не знаю ни одного - как вы писали риелтора-еврея - возможно, потому, что я не риелтор - но знаю абсолютно все цены на невдигу там. Тенденция интересная и заслуживает внимания. Вот смотрите: весной 2017 на той территории был продана ОДНУШКА умершего профессора в доме 4 за 30 000 долларов и это считалось "дешево" - а сегодня в домах 9 и 10 можно купить трешку за 30 000. Как Вам? Да, дома старые и очень старые. БОльшая часть - 1930-года... После реконструкции... Но ведь супер-пупер престижный район... Хоть и не центр: там другие были критерии... Конча-Заспа же не в центре Киева...

А вот вам про новый дом там же: в 2015 году сдан абсолютно новый дом в 10 этажей - смотрится реально красиво, если бы стоял в другом любом месте Днепра - был бы украшением бы Днепра, но его "всунули" - как сейчас модно и в других городах - на тот клочок земли, какой "выбили" - на место умышленно разрушенной студенческой бани. Там могли квартиру купить только преподы универа - примерно по 550 долларов квадрат - дисконтаня цена " для своих". Слава Богу, что Vadim V не влез как раз осенью 2016 именно в тот дом - начались продажи не по-децким ценам - первый умный продаван (не риелтор) заработал чистыми на трешке - 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов; не шучу: 50 000 долларов просто на перепродаже. Второй - 30 000 (тридцать тысяч) долларов. Просто на перепродаже... Третьего успешного уже не было...

И усьо... Уже на перепродаже НИЧЕГО не заработаете. Продавали потом по текущей цене только самые хитрые из самых хитрых - там было около 25 "ведомственных" квартир. Как только прокрутили "оборутку" с тем, что ведомственные стали не ведомственными - их немедленно как минимум треть - продали... получили свои 60 000 - 80 000 баксов и тикали без оглядки...

Так что Vadim V - я написал вам только как интересную - я на это обратил внимание - тенденцию.



- Вы верно отметили и одобрили то, на что я еще обратил внимание - ошибшись, правда, в определении того, что есть "центр" - он не ограничен бывшей Ленина - ныне улицей Юлиуша Словацкого - а то по вашей версии окажется, что и Академический театр оперы и балета не окажется в центре... И бывшая "Лечкомиссия", где лечились секретари обкомов и райкомов партии - на вас бы обиделись... На вас бы обиделись бывшие завсегдатаи ресторана "Красный коралл" и того же "Поплавка"... Топал бы ногами император Всероссийский Николай Второй, расстрелянный, кстати, евреями вовсе не Екатеринослава - он посетил как раз это место - о котором мы говорим - в 1915 году и карта как раз 1915 года...



Мы изучили тенденцию и перспективность покупки квартиры под сдачу - люди реально не знали, куда приткнуть лишние 60 000 долларов, не приткнешь - алчные и жадные дети растащат по пачкам...

Варианты были какие - не покупать же выбранный вами для проживания район - если я не ошибаюсь - Титова (хотя хороший), не покупать же район Подстанции, где дома растут, как грибы и оттого цены на аренду падают и падают - то, что хотелось сдать в 2018 за 12 000 - приятели еле-еле сдали за 11 000, а другие и вообще обиделись - взяли в аренду недвигу под Киевом за 500 баксов (получили хорошую должность в Министерстве (удалено) в Киеве) - а там еле-еле сдали за 300 и были очень опечалены. Как бы в убытках... Хотя зарплата под 100 000 гривен в Киеве немного утешает...

Легкую печаль вызывают района Нагорного рынка - на Писаржевского не удаётся сдать однушку, переделанную в двушку за 13 500, на Моссаковского - где новострой сейчас по 1 000 долларов квадрат - не удалось после ремонта за 16 000 долларов сдать однушку за 14 000 - отдали еле-еле за 10 500 и рады. На Симферопольской - окно в окно областной налоговой - 4-х комнатную (!!!) еле еле сдали за 8500!!!!

Потому: самое оптимальное сочетание "цена-качество" - мой стиль!

Из 60 000 мыто-заплесневелых зелено-противных долларов потрачено 26 500+7 000 (7000 запланировано на ремонт "под ключ").

Изучена тенденция: ЛЕГКО В ТОМ МЕСТЕ СДАЕТСЯ за 8 000 в месяц.

Запланированная доходность: 10% годовых по валюте.

Буду у вас гостях - Vadim V - с конце июля - обнимемся - трехкратно расцелуемся...

У меня будет большой тур по городам Украины: Львов - Ровно - Житомир - Киев - Харьков - Днепр - Запорожье... Дела, знаете ли, и делишки... в каждом из этих славных городов...



Вперед - орлы!

А я за вами!

Точне, с вами... Приятно отмечаю, чтоудивительно легко вошел в режим спокойствия.Честно скажу: не ожидал, думал, что начнет камнями в меня бросаться. Нет, отлично! Так держать!Я зауважал Вас...Ремарки:- Днепр уже давно не называют - как в брежневские времена - "Днепрожидовск" - было так действительно - практически все евреи в те брежневские времена выехали. Эту тенденцию пытаются остановить - потому здесь невероятно интересный центр еврейской культуры "Менора" (рекомендую посетить - Игорь Коломойский бабла не пожалел - я последний раз был в 2016-м...) и еврейские рядом школы - элитные реально. Без понтов. Приятно отметить, что в Попечительском совете еврейской общины Днепра есть люди, с которыми лично знаком. Часть - ужасно умные люди - умерли от рака, не помогло даже лечение в Израиле. Вообще по-моему - и не только по моему мнению - Днепр просто "загибается" от онкологических заболеваний, просто как эпидемия гриппа... Печальная больница на "Западном", печальная больница на "Школьной". Уже похоронили умерших от онкологии моих одногруппников по университету, не успели с месяц назад похоронить профессора - когда то вместе работали над книгой, как выпустили из онкологии Х - весь лысый, рак кожи, другой коллега Х1 - располнел до неузнаваемости после речения от рака лимфоузлов, сейчас в 16-ой лежит после недели в коме еще бывшай коллега по работе - сделали операцию "на Школьной", выписали для химиотерапии и облучения - в прошлый понедельник впала в кому, сейчас очнулась после реанимации в жуткой 16-ой больнице - никого не узнает. Нездоровым стал город, ох нездоровым... Рекомендовал бы бежать без оглядки...- Вы верно угадали про хрущевки напротив главного корпуса ДГУ - я привел пример не того, где нужно покупать квартиру (Вы, кстати,, обратили внимание, что на ваш вопрос на этом форуме ГДЕ лучше покупать квартиру - так(!!!) и не дал ВАМ ответ - я не удивлен - ответы на этом форуме дают ТОЛЬКО на этой ветке) - а того, что в когда-то самом престижном месте - престижнее даже центра города -ну, не считая улицы Вернадского (Дворянской) и улицы Сергея Ефремова или улицы Винниченка - квартиры в цене упали уже почти до уровня 1999 года - и не мечтать там было купить за 30 000 долларов "трешку" !!!. Я не знаю ни одного - как вы писали риелтора-еврея - возможно, потому, что я не риелтор - но знаю абсолютно все цены на невдигу там. Тенденция интересная и заслуживает внимания. Вот смотрите: весной 2017 на той территории был продана ОДНУШКА умершего профессора в доме 4 за 30 000 долларов и это считалось "дешево" - а сегодня в домах 9 и 10 можно купить трешку за 30 000. Как Вам? Да, дома старые и очень старые. БОльшая часть - 1930-года... После реконструкции... Но ведь супер-пупер престижный район... Хоть и не центр: там другие были критерии... Конча-Заспа же не в центре Киева...А вот вам про новый дом там же: в 2015 году сдан абсолютно новый дом в 10 этажей - смотрится реально красиво, если бы стоял в другом любом месте Днепра - был бы украшением бы Днепра, но его "всунули" - как сейчас модно и в других городах - на тот клочок земли, какой "выбили" - на место умышленно разрушенной студенческой бани. Там могли квартиру купить только преподы универа - примерно по 550 долларов квадрат - дисконтаня цена " для своих". Слава Богу, чтоне влез как раз осенью 2016 именно в тот дом - начались продажи не по-децким ценам - первый умный продаван (не риелтор) заработална трешке - 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов; не шучу: 50 000 долларов просто на перепродаже. Второй - 30 000 (тридцать тысяч) долларов. Просто на перепродаже... Третьего успешного уже не было...И усьо... Уже на перепродаже НИЧЕГО не заработаете. Продавали потом по текущей цене только самые хитрые из самых хитрых - там было около 25 "ведомственных" квартир. Как только прокрутили "оборутку" с тем, что ведомственные стали не ведомственными - их немедленно как минимум треть - продали... получили свои 60 000 - 80 000 баксов и тикали без оглядки...Так что- я написал вам только как интересную - я на это обратил внимание - тенденцию.- Вы верно отметили и одобрили то, на что я еще обратил внимание - ошибшись, правда, в определении того, что есть "центр" - он не ограничен бывшей Ленина - ныне улицей Юлиуша Словацкого - а то по вашей версии окажется, что и Академический театр оперы и балета не окажется в центре... И бывшая "Лечкомиссия", где лечились секретари обкомов и райкомов партии - на вас бы обиделись... На вас бы обиделись бывшие завсегдатаи ресторана "Красный коралл" и того же "Поплавка"... Топал бы ногами император Всероссийский Николай Второй, расстрелянный, кстати, евреями вовсе не Екатеринослава - он посетил как раз это место - о котором мы говорим - в 1915 году и карта как раз 1915 года...Мы изучили тенденцию и перспективность покупки квартиры под сдачу - люди реально не знали, куда приткнуть60 000 долларов, не приткнешь - алчные и жадные дети растащат по пачкам...Варианты были какие - не покупать же выбранный вами для проживания район - если я не ошибаюсь - Титова (хотя хороший), не покупать же район Подстанции, где дома растут, как грибы и оттого цены на аренду падают и падают - то, что хотелось сдать в 2018 за 12 000 - приятели еле-еле сдали за 11 000, а другие и вообще обиделись - взяли в аренду недвигу под Киевом за 500 баксов (получили хорошую должность в Министерстве (удалено) в Киеве) - а там еле-еле сдали за 300 и были очень опечалены. Как бы в убытках... Хотя зарплата под 100 000 гривен в Киеве немного утешает...Легкую печаль вызывают района Нагорного рынка - на Писаржевского не удаётся сдать однушку, переделанную в двушку за 13 500, на Моссаковского - где новострой сейчас по 1 000 долларов квадрат - не удалось после ремонта за 16 000 долларов сдать однушку за 14 000 - отдали еле-еле за 10 500 и рады. На Симферопольской - окно в окно областной налоговой - 4-х комнатную (!!!) еле еле сдали за 8500!!!!Потому: самое оптимальное сочетание "цена-качество" - мой стиль!Из 60 000 мыто-заплесневелых зелено-противных долларов потрачено 26 500+7 000 (7000 запланировано на ремонт "под ключ").Изучена тенденция: ЛЕГКО В ТОМ МЕСТЕ СДАЕТСЯ за 8 000 в месяц.Запланированная доходность: 10% годовых по валюте.Буду у вас гостях -- с конце июля - обнимемся - трехкратно расцелуемся...У меня будет большой тур по городам Украины: Львов - Ровно - Житомир - Киев - Харьков - Днепр - Запорожье... Дела, знаете ли, и делишки... в каждом из этих славных городов...Вперед - орлы!А я за вами!Точне, с вами... "Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода) akurt

