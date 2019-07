Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

#<1 ... 340341342343 Додано: Пон 08 лип, 2019 18:46 akurt написав: Да, Беркли... в том числе...

Вообще это университеты из первой сотни.

Но не факт.

Там что, также как в позднем СССР?

Там что, также как в позднем СССР?

Меня в Киеве 30 лет назад в КИСИ не взяли из-за того, что учился и защищался в МИСИ. Причем сказали это открытым текстом.

Хотя... для банального юрлица на общей системе - не удивительно...

С утра до вечера - активная работа с кульком из АТБ с гривнами - все "мотается" по обменкам в надежде поймать псису удачи за хвост... и купить бабло зеленое подешевле... А тут еще хотят и прикрыть контрабандные товары, на торговле с минимальной маржой которыми сидит давно... Все понятно... Хотя и молодец - налоги платит исправно, согласно Указа, до 23 числа...

На самом деле нервничает зря: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду.

Безусловно это сбивает с ног людей... не привыкли...

Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS ...

Видите, как всё просто.

А жабка не должна давить. Просто надо аккуратно считать... Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... А теперь там продаваны стоян на коленях и слезно просят нищенские 30 000 долларов. За трешку. Не убитую. И нет никто... сАвсЕм нИктО...

Мы подсчитали: за 26 500 в ранишние времена ну ни в жизнь там, где взяли, квартиру бы не взять. Ни в жизнь и никогда, кроме как сейчас.

Кроме того, при выборе было учтено очень много вариантов - новостроек, но пришли к выводу, что в наше время брать в новостройке и влезть в дорогостоящий ремонт - себе сделать зло. Сейчас ведь как: приходит штукатур, надо во вторичке сделать ремонт, посмотрел: обои ободрать, все подготовить, оштукатурить, вывести стены, сделать углы - работы дней на 7 за одну комнату - ага - раз семь дней - называет цену в 7 000 гривен... Это только за работу... 1 000 в день...

Кстати, хоть "двушка" и хрущевка, но как-то слега с необычной планировкой (в хорошем смысле) и этаж не первый. Будем убирать один простенок и делать "приличную" кухню-столовую...

Так что успокойтесь и не нервничайте: полёт нормальный.

Потом доложу, реально удалось ли вложиться в 7 000 долларов и за сколько реально "ушла" под сдачу арендаторам. Вы то никогда о своём не доложите...

А в это время прораб уже работает во всю... Бабушка реально тяжело жила последние пару лет из своих 92-х...

Хрущевка-двушка в 43 квадрата за 26 500 лёгким движением рук превращается... превращается легким движением рук... превращается... в чудную канхвєтку....

Конечная цель проста как турецкий апельсин, а не тот, что в АТБ по 46 гривен:

- иметь под сдачу 5 (пять) квартир, из них 2 - именно в самом самом самом центре (легче администрировать), лежать на диванчике и поглаживать себя по животику, складывая в уме цифры:

8000+8000+13500+13500+10500... это будет... это будет... это будет.... ну не сумасшедшие, но хорошо падающие "с куста" деньги... И не надо держать депозиты в Кредобанке под нищенские проценты...

Кто-то за эти деньги горбатится с утра до вечера... Сами же знаете... да и так... капают какие-то копейки: себе на пиво, доце - на морозиво...



Понравилось предложение:

С фото? ПРА Турцию? Аправержение? Пожалуйста. Украина. Город, в котором живет Vadim V. Рынок. Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо? О! 345 и 325?



Рынок Анталии, вчера: Сибас и Дорадо - 6 видов от разных поставщиков - цена от 20 до 30 лир кг. или от 90 до 120 гривен кг.

ПРА Турцию?

Белек. Вчера. "Жаренное мороженное" на десерт. Знакомый турок, женатый на нашей украинке.





Все, как вы - Vadim V - хотели - с инвойсами... с фотками...

Чисто для объективного подхода - помнится Vadim V в ноябре 2016 - наконец-то - купил себе свою квартиру в Днепре и надо же не выложил на этом форуме НИ ОДНОГО РАЗА ни "...Фотками", ни "инвойсами", ни "договорами", ни "чеками" ...,

Додано: Пон 08 лип, 2019 23:43

Еще недавно количество её просмотров ОПЕРЕЖАЛО придуманную мною ветку - название сделал АНАЛОГИЧНОЕ - на 5 000 просмотров.

Сегодня моя ветка опережает по количеству просмотров львовскую ветку на 15 000 просмотров...

Интересная тенденция, однако... Неужто народ взгляд свой на недвигу за кордоном направил???

Повідомлень: 3246 З нами з: 12.02.09 Подякував: 661 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 08:10 sinus написав: До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший?

І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?

Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує?

Дякую. До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший?І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує?Дякую.



Я там не відповів на одне запитання: "ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?"



Ніяка ліцензія не потрібна, тому що - по пам"яті - з 2016 року в Туреччині Законом заборонена подобова здача квартир в оренду.

Орендар має право здати квартиру виключно на 1 (один) рік.

Правду ніде не дінеш - цей Закон порушують росіяни, яких багато в Анталії і які взагалі-то накупили квартир саме під здачу. Вони дають оголошення через airbnb , орієнтир ціни - 20 доларів на добу.

За ними слідкує спеціальний підрозділ податкової та активно "виловлює". Виловити дуже вигідно: штраф в бюджет держави - 84 000 лір (вартість нового автомобіля в салоні).

Я на свідок, але казали, що таких орендодавців "здають" сусіди, яким дуже не подобається, що ходять весь час "чужі" люди.

Приклад здачі в оренду на 1 рік:

Мікрорайон Сарису - це самий південний мікрорайон Анталі - далі - гори та виїзд на Кемер.

Там квартири самі дешеві - тому й оренда дешева.

Але як зразок - дуже підходить:





Текст оголошення (текст оригіналу): "Квартира в оренду на довгий термін в Коньяалти (Сари су) 1+1, 3 поверх, в квартирі є все необхідне. Поруч магазини, пікнікова зона, пляж. Ціна 1300 тл на місяць..."



Беремо рахівницю:

1300 тл = 1300/5,74=226 доларів США на місяць.

Я всім приятелям кажу: достатньо здати свою квартиру десь у Львові або в Києві за 500 доларів на місяць - і живеш без клопоту на курорті за (500-226)х5,74=1570 лір у місяць.

Для двох - достатньо... И як би і даром, тобто безкоштовно...

ВНП за фактом оренди квартири на 1 рік - видають.



P.S. StartUp для жителей Украины: Скумбрия атлантическая , фабрика в Запорожье (!!!) - на этикетке кстати так и написано: ВИРОБНИК (!!!) ВАТ "Компанія Стінгрей"", рыба достойно хранится под 5-мм слоем льда...



akurt написав: И где оно такие странные люди живут? И где оно такие странные люди живут?

Где,хде , в Днепрожидовске, знаете где такой находится?

Где,хде , в Днепрожидовске, знаете где такой находится?

akurt написав: я же сказал раз и навсегда: я всегда - исключительно всегда - пишу правду.

Да так вот: то самый самый из самых самых центров. А не возле NOVUS ... я же сказал раз и навсегда: я всегда -- пишу правду....

Спросите у старых евреев риэлторов - хгде в Днепре самый центр? И они вам скажут , шо это максимум до Ленина, ну с натягом до Серова. Ну и дома престижны не той серии что ваши знакомые купили , при сдаче в аренду это минусом будет, кстати, в том дворе даже одну машину не припаркуеш,

Но тенденцию вы уловили походу актуальную , на хорошее новое но за 13-15 нету клиентов...

akurt написав: А жабка не должна давить. А жабка не должна давить.

И с чего вы взяли? , зависть это не ко мне.

akurt написав: Вот вы признайтесь, Vadim V: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина... Вот вы признайтесь,: даже в самом сладком сне никогда не мечтали купить квартиру-трешку в одном из домов на территории ДИИТа, что стоят вдоль проспекта Гагарина...

Это те хрущи шо навпротив нового корпуса ДГУ? Нах они мне, в чём их ценность?



akurt написав: Вчера, рыбный отдел, почем там Сибас и Дорадо ? Вчера, рыбный отдел, почем там

И в чём ценность искусственно выращеной рыбы? Я лучше куплю замороженную тихоокеанскую или атлантическую скумбрию. Где,хде , в Днепрожидовске, знаете где такой находится?Спросите у старых евреев риэлторов - хгде в Днепре самый центр? И они вам скажут , шо это максимум до Ленина, ну с натягом до Серова. Ну и дома престижны не той серии что ваши знакомые купили , при сдаче в аренду это минусом будет, кстати, в том дворе даже одну машину не припаркуеш,Но тенденцию вы уловили походу актуальную , на хорошее новое но за 13-15 нету клиентов...И с чего вы взяли? , зависть это не ко мне.Это те хрущи шо навпротив нового корпуса ДГУ? Нах они мне, в чём их ценность?И в чём ценность искусственно выращеной рыбы? Я лучше куплю замороженную тихоокеанскую или атлантическую скумбрию. Vadim V

Додано: Вів 09 лип, 2019 22:01

Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15...

Прогадал пророк, прогадал... А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что- и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы...Предмаркет по Тесла на момент написания строк:Прогадал пророк, прогадал...

Хватит врать. Надоело уже носом тыкать

1) 3 самые популярные модели: Ford F-Series(909330 машины за 2018й год),Chevrolet Silverado, Ram.

Самый быстрорастущий по популярности Jeep Compass.

По всему США продали за 2018й 183980 машин Tesla. Это в сумме всех моделей. Меньше, чем только одних Hyundai Elantra.

Для совсем не умеющих читать: Только траков от форда в течении 2018 продано в 4 раза больше, чем всех тесла всех моделей вместе взятых. В 2019 динамика сохраняется

2) Стоимость 1й акции теслы на момент написания моего поста 230.06

Додано: Вів 09 лип, 2019 23:30

Повідомлень: 3202 З нами з: 22.05.16 Подякував: 63 раз. Подякували: 87 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 23:30 Вы не нервничайте и не подпрыгивайте, лучше напишите, в каком штате живете сейчас и мы сразу все поймем.

Я только что вернулся из Калифорнии и каждая третья машина на улице - чисто визуально - Тесла.

Штат-то самый высокооплачиваемый и самый дорогой. И машинки эти по 60-70 килобаксов...

Чисто визуально чаще встречал - без статистики - а я проехал лично за рулем не одну тысячу миль:

- в дешевом сегменте - Honda Fit (У нас известна как Honda Jazz);

- в среднем сегменте - Тойота, Шевроле, Акура, Honda CR-V...

- в дорогом сегменте - внедорожники мало известные у нас больших размеров.

И определенно нельзя сказать, какую именно марку авто на улицах видишь чаще, правильнее сказать - видишь бОльшее разнообразие, чем у нас: от раритетов 1950-х годов в отличном состоянии до самых дорогих марок авто, причем за рулем сидят совсем древние бабушки и дедушки.

Но обращаешь внимание именно на Теслу - которая отчиталась о рекорде продаж своих авто неделю назад...



Но и это не главное: главное - ЭТО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ.

А перспектива тут одна - будущее за электромобилями, и впереди планеты всей тут Тесла с ресурсом АБ примерно в 2 раза выше любого конкурента.



Я еще заметил такую тенденцию: если в прошлом году на хайвеях часто встречал Форд Фьюжн - то сейчас как будто не встретил ни одного - видимо уже все вывезли после аварий в Украину - тут их умело восстанавливают. После восстановления считается крутой тачкой...

А вообще заметно, что вы все время "на взводе" и "на нервах" , не надо... лучше скажите, чем закончилась продажа вами недвиги, что вы купили прямо перед отъездом в США?

Удалось/удастся избежать налогообложения в США?

Вот без обид и без нервов, покажите свою квалификацию, расскажите, какую схему избавления от недвиги в Украине выбрали как оптимальную, реально будет интересно...

Додано: Сер 10 лип, 2019 08:26

Повідомлень: 3246 З нами з: 12.02.09 Подякував: 661 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 08:26 КУДА ЛЕНДЛОРД ДЕВАЕТ ДЕНЬГИ

ЕСЛИ НЕ ПОКУПАЕТ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ И НЕ НАСЛАЖДАЕТСЯ ЖИЗНЬЮ



(Краткий обзор)



Вариант 1.

Лендлорд 1 в Украине посещает рынок и покупает:

- помидоры по 40 гривен, дыни по 16 гривен за 1 кг, картошку по 15 гривен кг, творог по 70 гривен кг, сметану - баночку - за 35 гривен.

Лендлорд в Украине посещает супермаркет и покупает:

- бутылку минеральной воды 1,5 литра за 27 гривен, грейпфруты по 76 гривен кг, бутылку кефира Простоквашино за 25 гривен, половинку хлеба "Бородинский" за 13 гривен, курицу "Наша ряба" мертвенно-серого цвета по 60 гривен кг, филе куриное жертвенно-моргового цвета и консистенции по 120 гривен кг, рыбу Дорадо по 325 гривен или рыбу Сибас по 345 гривен кг.

Лендлорд в Украине посещает аптеку и покупает:

- упаковку угля активированного и упаковку препарата "Нифуроксазид". Употребляет через 6 часов после выпитого стакана кефира "Простоквашино" пытаясь прекратить увеличивающееся вздутие живота до размеров воздушного шара, которые обычно летают в Каппадокии. Оставшиеся деньги тратит на посещение врачей, сдачу анализов и закупку медпрепаратов по 540 долларов за упаковку в 20 таблеток (говорят, что помогает, родственник вчера прошел очередное МРТ - завтра ждет результат).



Вариант 2.

Лендлорд 2 в Турции - переправил легким движением руки полученные бабулеты - по 15 000 гривен в день - через сервис Приватбнка на карту турецкого банка и сняв полученные турецкие лиры БЕЗ КОМИССИ в банкомате - посещает рынок и покупает:

- дыню - 1 штука за 4 лиры или 16 гривен, черешню по 6 лир или 25 гривен, помидоры по 1 лире - 4,5 гривны за 1 кг, апельсины по 3,5 лиры или по 15 гривен кг.

Лендлорд в Турции посещает супермаркет и покупает:

- курицу, которая явно еще вчера мечтала о любви и из которой даже получается бульон - по 15 лир за 1 кг (подорожала в последний месяц) или по 60 гривен кг, бутылку минералки за 0,8 лиры (горная водица) или по 3,50 гривен за бутылку (почти в 10 раз дешевле, чем в Украине), огромный лаваш из печи пекарни за 3 лиры (13 гривен), рыбку Сибас и рыбку Дорадо по цене от 20 до 30 лир кг (примерно 90-140 гривен за кг), запекают в фольге с лимоном и кушает, и наслаждаются, с легким недоумением читая мнение других, что лучше купить замороженную толстым слоем льда китайского вылова атлантическую скумбрию, облагороженную льдом в Запорожье на подпольной фабрике деликатесов.

Лендлорд в Турции посещает аптеку и покупает:

- презервативы (Made in GB) по 2 лиры за штуку или по 9 гривен за штуку, а не за 20 гривен за штуку. Лекарства ему не нужны. Силденафил в любом виде не продается - нет спроса...

За оставшиеся деньги планинирует горнолыжный отдых или покупает авиабилеты на рейс Норвежских авиалиний "Анталия-Стокгольм" по 100 долларов туда и обратно или "Анталия-Осло" по 65 долларов в одну сторону, спасаясь от жары (сейчас в Анталии +30).



Вариант 3.

Лендлорд 3, получив примерно 40 000 гривен наличными в месяц, закупил евро (сказка - по цене доллара еще недавно, эх, хорошо-то как: доходы Лендлорда растут и растут) и уехал ВЧЕРА в путешествие по маршруту:



Сегодня Лендлорд 3 в Польше...

По дороге снимает отели по 10 евро в сутки - по 290 гривен - за номер - акция сейчас...

https://www.aohostels.com/en/



Вариант 4.

Лендлорд 4, получив примерно 40 000 гривен наличными в месяц, закупил евро по 29 гривен (сказка - по цене доллара еще недавно, эх, хорошо-то как: доходы Лендлорда растут и растут) и уезжать будет ЗАВТРА в путешествие по маршруту:



По дороге снимать будет отели по 10 евро в сутки - по 290 гривен - за номер - акция сейчас...

https://www.aohostels.com/en/



Вариант 5.

Лендлорд 5, получив примерно 40 000 гривен наличными в месяц, НЕ закупил евро и уехал отдыхать в Славское, в Карпаты, прихватив своих 6 внуков (удивительно хорошо плодятся дети, когда у родителей бабла намеренно), снимают несколько номеров по 1800 гривен в сутки и смотрят в окно... А за окном - осень... поздний октябрь...





У меня стойкое убеждение, что Лендлорд 1 и Лендлорд 5 зря "колотятся"... 40 000 гривен в Украине - НЕ плохие деньги, но их у вас отбирает легким движением руки с помощью баснословных цен на все...

Ловкость рук и никакого мошенничества: 40 000 гривен Приват переправляет Лендлорду 2 так:

а) (40 000-800)/25,9067=1513 доллара.

б) взыскивает комиссию 2% или 800 гривен. Итого - 40 000. Все честно.

в) турецкий банк получает 1513 долларов и немедленно - по курсу международного рынка зачисляет на карту: 1513х5,7394=8 684 лиры (!!!) и вы становитесь РЕАЛЬНО СКАЗОЧНО богатым ибо в Турции 8 684 лиры это очень НЕ плохие деньги. Очень и очень...

Честно: я даже не представляю, куда можно потратить в Турции столько денег - наши с женой расходы составляют примерно 1700 лир в месяц.

Специально интересовался: семья турка (жена - украинка), двое детей, жена НЕ работает, турок получает на руки 5000 лир - живут припеваючи, ни в чем себе не отказывая...



Додано: Сер 10 лип, 2019 10:19

плюсанув за гірськолижжні курорти усе інше не пробував а варто, мабуть, якось пожити у Туреччині за межами готелю ... якщо буде час, напишіть, будь-ласка, бюджет проживання на 2 тижні із винаймом житла + харчування + дозвілля на 3 особи (з них - одна дитина). Розміщення - поблизу пляжу або на комфортному узбережжі у пішій доступності до моря з дитиною. Регіон на Ваш вибір. Пріоритет - Кемер, Гьойнюк або Богазкент. Можна Мармаріс або Бодрум якщо є час і натхнення !!!

Думаю, буде усім корисно у час відпусток !!!

АЛЕ ТІЛЬКИ ПРАВДУ, бо знайдемо лендлорда і депортуємо додомку у Жидопетровськ-Лемберг!!!

Дякую!!! плюсанув за гірськолижжні курортиусе інше не пробувава варто, мабуть, якось пожити у Туреччині за межами готелю ... якщо буде час, напишіть, будь-ласка, бюджет проживання на 2 тижні із винаймом житла + харчування + дозвілля на 3 особи (з них - одна дитина). Розміщення - поблизу пляжу або на комфортному узбережжі у пішій доступності до моря з дитиною. Регіон на Ваш вибір. Пріоритет - Кемер, Гьойнюк або Богазкент. Можна Мармаріс або Бодрумякщо є час і натхнення !!!Думаю, буде усім корисно у час відпусток !!!АЛЕ ТІЛЬКИ ПРАВДУ, бо знайдемо лендлорда і депортуємо додомку у Жидопетровськ-Лемберг!!!Дякую!!! stas_rst

Додано: Сер 10 лип, 2019 11:45

Класні пропозиції!

Про "чесно" мені можете не ппсиати - борюся з брехунами на цій гілці вже ен перший рік...

Я їх - по потилиці - голою правдою - аж присідають та - вибачайте - пукають... Потім мичать...



Я саме з цього починав, як ви написали, буваючи в Туреччині з 2010 року.



1. Не рекомендую 2 тижні жити десь, крім Анталії, навіть в Кемері. Немає сенсу. Кемер на сьогодні - розкручений, але вже застаріле морально і фізично курортне містечко. Нашо воно вам? Сплошні готелі, паркани, не зайдеш, п"яні росіяни, ніде не пройдеш, всі ціни завищені в 2 або навіть в 10 разів? Я вже писав: те, що в Анталії коштує 10 лір - там виставляють за 10 ойро. Для об"єктивності - сестра двоюрідна мешкає в Пітері - прибуває 4 вересня саме в Кемер - купила путівку на двох із НОВИМ чоловіком - за 240 000 рублів РФ - я не відмовляв. Нехай бавляться All inclusive...



2. Жити тільки в Анталії - місто із населенням 2,5 мільойни людей, де все "заточено" під нормальних мешканців і з комфортом. Про комфорт - пізніше.

Переваги:

- ціни на проживання на 2 тижні - від 20 доларів за квартиру "двушку" - при умові бронювання через airbnb. Можна знайти і непогані готелі - від 140 лір (приблизно 25 доларів на добу) - наприклад, на початку літа відкрився новий готель - я точно дивися ціну - 140 лір або приблизно 600 гривень на добу на бульварі Ататюрка в районі, який відомий як "Матрьошка" (там сквер із російськими іграшками).



В будь-якому місті іншому ви будете відрізані від цивілізації і будете витрачати час, здоров"я та гроші, щоби десь поїхати.



3. Мікрорайон для підбору проживання - Liman або Hurma. Можна і щось ближче до центра. Попереджаю: далі найбільшого в Європі Акваріума в бік самого центра - пляжів немає зовсім - там високий берег з обривами. Не "купитися" на пропозицію російских/неросійських ріелторів на будь-яке навіть люксвое житло в мікрорайоні Lara на півночі Анталіґ - там теж НЕМАЄ пляжів. Плжія із такою ж назвою є ЗА МІСТОМ. Навіщо воно вам? Там правда, пісок, але можете з"їздити пару раз, якщо вже хочеться пісотчку...

Головне: якщо це Ліман або Хурма - між берегом та бульваром Ататюрка. Це ви будете майже на морі - якихось там 100-300 метрів і одночасно - блжче до трансопртних комунцкацій та далі від припляжних кафешек.

(текст буде - жінка позвала на борщ із сметанкою) Хі-хі!Класні пропозиції!Про "чесно" мені можете не ппсиати - борюся з брехунами на цій гілці вже ен перший рік...Я їх - по потилиці - голою правдою - аж присідають та - вибачайте - пукають... Потім мичать...Я саме з цього починав, як ви написали, буваючи в Туреччині з 2010 року.1. Не рекомендую 2 тижні жити десь, крім Анталії, навіть в Кемері. Немає сенсу. Кемер на сьогодні - розкручений, але вже застаріле морально і фізично курортне містечко. Нашо воно вам? Сплошні готелі, паркани, не зайдеш, п"яні росіяни, ніде не пройдеш, всі ціни завищені в 2 або навіть в 10 разів? Я вже писав: те, що в Анталії коштує 10 лір - там виставляють за 10 ойро. Для об"єктивності - сестра двоюрідна мешкає в Пітері - прибуває 4 вересня саме в Кемер - купила путівку на двох із НОВИМ чоловіком - за 240 000 рублів РФ - я не відмовляв. Нехай бавляться All inclusive...2. Жити тільки в Анталії - місто із населенням 2,5 мільойни людей, де все "заточено" під нормальних мешканцівПро комфорт - пізніше.Переваги:- ціни на проживання на 2 тижні - від 20 доларів за квартиру "двушку" - при умові бронювання через airbnb. Можна знайти і непогані готелі - від 140 лір (приблизно 25 доларів на добу) - наприклад, на початку літа відкрився новий готель - я точно дивися ціну - 140 лір або приблизно 600 гривень на добу на бульварі Ататюрка в районі, який відомий як "Матрьошка" (там сквер із російськими іграшками).В будь-якому місті іншому ви будете відрізані від цивілізації і будете витрачати час, здоров"я та гроші, щоби десь поїхати.3. Мікрорайон для підбору проживання - Liman або Hurma. Можна і щось ближче до центра. Попереджаю: далі найбільшого в Європі Акваріума в бік самого центра - пляжів немає зовсім - там високий берег з обривами. Не "купитися" на пропозицію російских/неросійських ріелторів на будь-яке навіть люксвое житло в мікрорайоні Lara на півночі Анталіґ - там теж НЕМАЄ пляжів. Плжія із такою ж назвою є ЗА МІСТОМ. Навіщо воно вам? Там правда, пісок, але можете з"їздити пару раз, якщо вже хочеться пісотчку...Головне: якщо це Ліман або Хурма - між берегом та бульваром Ататюрка. Це ви будете майже на морі - якихось там 100-300 метрів і одночасно - блжче до трансопртних комунцкацій та далі від припляжних кафешек.(текст буде - жінка позвала на борщ із сметанкою) "Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода) akurt

