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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:20

  akurt написав:P.S. Сподобалося...
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazh-e ... 8b34592acd
Але ось що не дає спокою: що ж це вони тікають із такого раю??? І куди?


за ті гроші у Львові у парку Кульчицької можна взяти ще крутішу хатку 8)

а в Конопниці - наполовину хай ділять :lol:
jump
 
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