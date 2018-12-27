Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Хі-хі! Класні пропозиції! Про "чесно" мені можете не писати - борюся з брехунами на цій гілці вже не перший рік... Я їх - по потилиці - голою правдою - аж присідають та - вибачайте - пукають... Потім мичать... та лаються...
Я саме з цього починав, як ви написали, буваючи в Туреччині з 2010 року.
1. Не рекомендую 2 тижні жити десь, крім Анталії, навіть в Кемері. Немає сенсу. Кемер на сьогодні - розкручене, але вже застаріле морально і фізично курортне містечко. Нашо воно вам? Сплошні готелі, паркани, не зайдеш, п"яні росіяни, ніде не пройдеш, всі ціни завищені в 2 або навіть в 10 разів? Я вже писав: те, що в Анталії коштує 10 лір - там виставляють за 10 ойро. Для об"єктивності - сестра двоюрідна мешкає в Пітері - прибуває 4 вересня саме в Кемер - купила путівку на двох із НОВИМ чоловіком - за 240 000 рублів РФ - я не відмовляв. Нехай бавляться All inclusive...
2. Жити тільки в Анталії - місто із населенням 2,5 мільйони людей, де все "заточено" під нормальних мешканців і з комфортом. Про комфорт - пізніше. Переваги: - ціни на проживання на 2 тижні - від 20 доларів за квартиру "двушку" - при умові бронювання через airbnb. Можна знайти і непогані готелі - від 140 лір (приблизно 25 доларів на добу) - наприклад, на початку літа відкрився новий готель - я точно дивися ціну - 140 лір або приблизно 600 гривень на добу на бульварі Ататюрка в місці мікрорайоні, який відомий як "Матрьошка" (там сквер із російськими іграшками). В будь-якому місті іншому ви будете відрізані від цивілізації і будете витрачати час, здоров"я та гроші, щоби десь поїхати.
3. Мікрорайон для підбору проживання - Liman або Hurma. Можна і щось ближче до центра. Попереджаю: далі найбільшого в Європі Акваріума в бік самого центра - пляжів немає зовсім - там високий берег з обривами. Не "купитися" на пропозицію російских/неросійських ріелторів на будь-яке навіть люксове житло в мікрорайоні Lara на півночі Анталії - там теж НЕМАЄ пляжів. Пляж із такою ж назвою є ЗА МІСТОМ. Навіщо воно вам? Там правда, пісок, але можете з"їздити пару раз, якщо вже хочеться пісочку... Головне: якщо це Ліман або Хурма - краще між берегом та бульваром Ататюрка. Це ви будете майже на морі - якихось там 100-300 метрів і одночасно - ближче до транспортних комуніцкацій та далі від припляжних більш дорогих кафешек.
4. Рекомендую взяти автівку напрокат - забронювавши прямо на сайті https://www.cizgirentacar.com Ціна - 15 -17 ойро на добу. Я сам брав - все ОК. Зверніть увагу - дизельні авто дорожчі, не беріть - бензин майже за такою ціною, як і дизель. Замовте із отриманням в аеропорту - таксі в один бік буде кошувати стільки ж, як оренда за 1 добу - але ж свій авто - зручніше! Якщо авто не берете - не проблема, але купіть собі картку проїзду в міських автобусах - автобуси великі, із кондиціонером - дуже якісне автобусне сполучення. Картка називається Antalya Kard - продається у багатьох місцях навіть в магазинах - знайдіть вивіску з червоною стрілочкою униз: Відразу поповніть картку десь на 50-70 лір. Потім можна добавляти готівкою в автоматах на зупинках.
5. Харчування. - Сніданок - якщо не включено в готельну оплату - робіть так: скупитися на сніданок в супермаркетах SOK, A101, BIM. Вони через кожні 200-400 метрів є. Трохи дорожчими є MIGROS, Carrefour. Тільки в останніх двох продається пиво та алкоголь. На сніданок: яйця, ковбаска Sudcuk (сирої ферментації, треба піджарювати разом із яєчнею), сосиски (дуже смачні ті, що написано "Коктейльні". Молоко, йогурт, кефір (неймовірно смачний). Все дуже якісне та смачне. Будете відверто здивовані цінами. Дитині знайдете все, що завгодно. Вода мінеральна - в пляшках від 0,5 літра до 2-х літрів за ціною від 0,5 до 1,75 ліри то від 2-х гривень. З курятини дуже раджу брати не філе а є дещо незвичне - типу циплят "табака" - вже "розчавлені" шматочки м"яса із кісточкою, що вже майже витягли. Райска насолода.
На пляж візьміть водичку мінеральну (приблизно 0,8 ліри - 3,50 гривні), в баночках дуже смачна турецька кока-кола називається BiCola - 1,25 ліри - то десь 5 гривень. Можна взяти картонні пакетики із готовою кавою з молоком - 1,75 ліри або десь 7-8 гривень - то тільки в А101 є). Кола турецька є з цукром, є без цукру, якісь фрукти. Пляжем будуть носити дуже смачні турецькі бублики - simіt - 1,5 ліри або десь 7 гривень. Достатьо. На пляжі навряд чи ви будете пізніше 12-00 або 13-00.
Вечеря - в будь-якому кафе. Не отруять. Зазвичай ціна основної страви - 15-20-25 лір. Це десь 90 гривень плюс-мінус. Страви великі і завжи подаються ще й з безкоштовними салатами. В меню завжди є картинки із стравами - дивіться і вибирайте.
Гроші поміняйте заздалегідь - але не в аеропорту. Можна міняти в обмінних пунктах, в поштових відділеннях - жовта вивіска Ptt. Всюди можна розраховуватися карткою українського банку. Не раджу знімати готівку в банкоматі - велика комісія.
6. Пляжі. Всі пляжі - безкоштовні, туалети, прісний душ та переодягальні - безкоштовні. Можна на пляжі Коньяалти взяти собі комплекс зі двох лежаків та парасольки - десь заплатите 20 лір - готівкою - це приблизно 90 гривень - але комфорт забезпечено. Кірм того - додаткові прісні души та туалети.
На пляжах - як і взагалі в Туреччині - НЕ КРАДУТЬ нічого. Але Смартфон на видне місце я не викладаю. На пляжі є/можебути безкоштовний інтернет - мережа "Konyaalti Belediesi" (місцева районна мерія забезпечує) але пароль доступу не приходить на українські номери телефонів - раджу попросити когось із турецьким телефоном отримати для вас пароль доступу - вказуєте номер телефона турецького колєги будь-якого під час реєстрації на власному смартфоні - пароль приходить на турецький номер телефону - 6 цифр - дадуть. Ще варіянт: в кафе на пляжі є безкоштовний інтернет - якщо візьмете хоч чай за 1,5 ліри або каву - вам дадуть доступ. Ловить до самої води...
Пляжі змінюйте за смаком. Порада: проводіть час на будь-якій ділянці пляжу Коньяалти - там мабуть 10 км безкоштовних пляжів. Для різноманітності поїдьте обов"язково на пляж Sarisu - то на виїзді на Кемер - там пляж пісчаний під справжніми соснами - безкоштовно: столки, сидіння і навіть комплекси барбекю (вугілля продають в пакетах на вході, курку купити вже підготовлену для барбекю в супермаркеті BIM). Не їдьте туди в суботу та неділю - заїжджають родинами - важко знайти місце під соснами за столиками (все безкоштовно). То кінцева зупинка всіх автобусних маршрутів (крім експреса 22).
7. Розваги. Розвага номер 1 - у вівторок відвідати "Східний базар" на бульварі Богачай - він є перпендикулярним до бульвару Ататюрка, він за супермаркетом Carrfour. Обв"язково із собою мати шнури або дроти, або щось, чим можна підв"язувати щелепи, що будуть відвисати до землі. На базарі є всі ціни, на базарі не обвішують і не обманюють. Всі види оливок, сирів та горіхів можна пробувати. Купити обов"язково саму смачну в Анатлії - шавруму - готують по-справжньому. 10 лір або десь 45 гриень. Не отруять - ви не на Центральному залізничному вокзалі Києва по дорозі в "Трубу".
Розвага номер 2: гуляти вздовж набережної Коньяалти та узбережжям штучної морської затоки на місті річки Бога - то препендикулярно до Набережної. Найкрасивша набережна на узбережіж Середземного моря. Можна на прокат взяти ровер - 1,5 ліри на годину - то десь 8 гривень на голину - оплата карткою. Будуть блокувати на картці десь 50 лір до 22 -00 вечора. Приватний прокат буде дорожчим - десь 20 лір за годину.
Розвага номер 3. Відвідати старовинне місто в центір - Калєчії - часів Османської імперії - все місто збережно так, як воно було в 13-му сторіччі. Увага: в рестораціях буде неймовірна ціна на рибу - 100-150 лір - але не сильно лякайтеся - то за вже готову смажену на вагу рибу. Увага : на авто там не припаркуєтеся - в"їзд як це зазвичай буває в музейно-фортецьових містечках тільки для місцевих. На автобусі - автобус 06 - вартов стати на зупмнці - "Гюллюк" - так і сказати водієві - підскаже, або на анступній, або ще на наступній. На будь-якій із трбох зупинок - не далі "Воріт Адріана".
Розвага номер 4 - далі старовинного міста Калєчії відвідати безкоштовний Будинок-музей Ататюрка - інтерсний мебоями 30-х років 20-го сторіччя.
Розвага номер 5. відвідати найбільший в Європі акваріум - дорого - здається 70 лір - приблизно 400 гривень, але воно таого варте.
Розвага номер 6 - покататися на ретро трамваї в самому центрі. Оплата карткою Анталія Кард. На кінцевій спуститися до моря - піти праворуч на покататися безкоштовно на обзорному ліфті над Середземним морем.
Розвага номер 7 - обов"язков відвідати Археологічний музей Анталії - таокго ен побачите ніде, крім галереї Уффіці у Фолоренції. Вхід - 20 або 30 лір (точно не знаю, в мене безкоштовна перепустка).
Розвага номер 8 - якщо ви на авто - поїхати та відвідати давноьроимске місто Термессос - це недалеко - десь 20-25 км від Анталії. Там можна провести весь день - казкове місце.
Розвага номер 9 - якщо ви на авто - поїхати відвідати неймовірно чудові пляжі та руїни давноримського міста Олімпус - це трохи далі Кемера - хитрість в тому, що треба їхати не в сам Олімпус - там дуже дорогий вхід і паркування - повренути на 1 перехрестя раніше на тарсі - Чіралі - все отримаєте те саме, але дуже безкоштовно, ті гроіш краще не будете жаліти в рестарації.
Розвага номер 10 просто гуляти по центру Анталії - орієнтир "Башта із годинником". Там можна безкоштовно відвідати підземелля із підземними водоспадами (!!!) - краще коли вже стемніє. Як варіант - відпустити жінку в "Большой Мігрос" недалеко від Акваріуму - 5-6-7 годин спокійного життя для чоловіка гарантовано.
Як бачите - ніде не будете платити зайвого. В супермаркеті Carrefour раджу купити за 37 лір турецьке шампанське - брют ТМ Sava - я його дуже люблю - та випити за моє здоров"я та ваш чудовий різноманітний відпочинок!
Хі-хі... Нагадаю охочим гарно відпочити, що на мою думку найкращий період з 1 березня по 15 червня та з 1 вересня по 1 грудня. Поясню: - з 1 вересня починає спадати жара - а в липні - вересні може бути і 40 градусів (в ціьому році ще не було), з цього приводу пригадаю слова одного із директорів 5-ти зіркового готелю в Кемері, який сказав, що смішно дивитися на відпочиваючих - вони вибігають з номера - треба бігти до ресторації - там щось поковтали, хильнули віскі - і назад у номер... - десь з 10 вересня починається сезон інжиру. Мінімальная ціна була 3 ліри за 1 кг - то приблизно 0,5-1 долар за 1 кг. - десь з 1 жовтня починається сезон гранатів - мінімальна ціна була 1 ліру або на доллар - 2-3-4 кг. - десь з 1 листопада починається сезон помаранчів - мінімальна ціна була 1 ліру - або 2-3-4 кг на 1 долар. - в жовтні - листопаді коли вдень +25 а море теж +25 - сміхотворні ціни на готелі в старовинній частині Анталії - Калєчії - там всі будинки або збережені або відреставровані - все збережено за архітектурою 13-15 сторічч і в майже кожному розташований готель - інколи всього на 5 номерів - так ось ціни на проживання мною були фіксовані такі: 1-місний номер - 8 (вісім) ойро за добу, 2-о місний номер - 12-14 ойро на добу. Зазвичай вдень до 1 грудня - +25 градусів, сонячно. Вода в морі тепла - до +24 до 1 грудня. Мій рекорд - купання в Середземному морі 3 грудня 2017 року - вдень було +25, вода в морі була +22.
Для порівняння: саме в ці дні приятелів чорти занесли у Славське - один номер коштує 1 800 гривень на добу, компанія класна: мати+батько+6 онуків, сваха+сват+онук, родич+родичка+ дитина - всі платять по 1800 гривень на добу за 2-о місцевий номер, дощі та грози майже безперервно, коли немає дощу - можна половити пструга у реально мутній водиці - виловив 1 кг - заплати 300 (триста) гривень. Триста. Гривень. За 1 кіло пструга. Сидять ловлять, а що їм робити... Приятель бідкається, що я на тут дурню не повівся - та не поїхав - запрошували - зараз хоч би у двох сиділи в колибі та квасили б горілку "Львіська" та і з салом, та і з часничком, та і з огірком, та і з квашеною капусточкою... Ех, давно я вже горілки не пив, вже забув, яка вона на смак, мабуть дуже вкусна....
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
КВАРТИРКА ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОГО, В АНТАЛИИ: В КАКОМ РАЙОНЕ ВЫБРАТЬ или akurt - как всегда - прав...
Совершенно случайно, готовя для одного из форумчан ответ по поводу покупки виллы в Анталии (самому интересно, не интересовался ранее), наткнулся на сайт турецких - вроде - риэлторов с предложениями квартир (просто потому, что именно они выставили на продажу интересную - на мой взгляд - виллу - материал будет позже). Так-так-так, и какой там район наиболее популярен - я живу в Коньяалты - посмотрим... посмотрим... Надо же: akurt - как всегда - прав...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Анталия. Супермаркет "А101" - по слухам сеть супермаркетов принадлежит семье президента Турецкой республики. Ну то есть алчному кровожадному басурманскому султану-диктатору. Помидоры: Считаем: (1,90/5,69)х26=8,68 гривны. На рынке: помидоры - от 1 (одной) лиры то есть от 4,50 гривен за 1 кг.
Львов. Супермаркет АТБ принадлежит... настоящему украинцу. То есть некровожданому недиктатору доброму белому и пушистому, не иначе участвует в событиях 21 июля как благодетель и спаситель. Помидоры: 38,50. На ценнике написано: "Турция". Интересно, кто и зачем получает 30 (тридцать) гривен с каждого килограмма?
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)