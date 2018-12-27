akurt написав:

Розвага номер 1

Розвага номер 2:

Розвага номер 3.

Розвага номер 4

Розвага номер 5.

Розвага номер 6

Розвага номер 7

Розвага номер 8

Розвага номер 9

Розвага номер 10

Як бачите - ніде не будете платити зайвого.

Хі-хі!Класні пропозиції!Про "чесно" мені можете не писати - борюся з брехунами на цій гілці вже не перший рік...Я їх - по потилиці - голою правдою - аж присідають та - вибачайте - пукають... Потім мичать... та лаються...Я саме з цього починав, як ви написали, буваючи в Туреччині з 2010 року.1. Не рекомендую 2 тижні жити десь, крім Анталії, навіть в Кемері. Немає сенсу. Кемер на сьогодні - розкручене, але вже застаріле морально і фізично курортне містечко. Нашо воно вам? Сплошні готелі, паркани, не зайдеш, п"яні росіяни, ніде не пройдеш, всі ціни завищені в 2 або навіть в 10 разів? Я вже писав: те, що в Анталії коштує 10 лір - там виставляють за 10 ойро. Для об"єктивності - сестра двоюрідна мешкає в Пітері - прибуває 4 вересня саме в Кемер - купила путівку на двох із НОВИМ чоловіком - за 240 000 рублів РФ - я не відмовляв. Нехай бавляться All inclusive...2. Жити тільки в Анталії - місто із населенням 2,5 мільйони людей, де все "заточено" під нормальних мешканцівПро комфорт - пізніше.Переваги:- ціни на проживання на 2 тижні - від 20 доларів за квартиру "двушку" - при умові бронювання через airbnb. Можна знайти і непогані готелі - від 140 лір (приблизно 25 доларів на добу) - наприклад, на початку літа відкрився новий готель - я точно дивися ціну - 140 лір або приблизно 600 гривень на добу на бульварі Ататюрка в місці мікрорайоні, який відомий як "Матрьошка" (там сквер із російськими іграшками).В будь-якому місті іншому ви будете відрізані від цивілізації і будете витрачати час, здоров"я та гроші, щоби десь поїхати.3. Мікрорайон для підбору проживання - Liman або Hurma. Можна і щось ближче до центра. Попереджаю: далі найбільшого в Європі Акваріума в бік самого центра - пляжів немає зовсім - там високий берег з обривами. Не "купитися" на пропозицію російских/неросійських ріелторів на будь-яке навіть люксове житло в мікрорайоні Lara на півночі Анталії - там теж НЕМАЄ пляжів. Пляж із такою ж назвою є ЗА МІСТОМ. Навіщо воно вам? Там правда, пісок, але можете з"їздити пару раз, якщо вже хочеться пісочку...Головне: якщо це Ліман або Хурма - краще між берегом та бульваром Ататюрка. Це ви будете майже на морі - якихось там 100-300 метрів і одночасно - ближче до транспортних комуніцкацій та далі від припляжних більш дорогих кафешек.4. Рекомендую взяти автівку напрокат - забронювавши прямо на сайтіЦіна - 15 -17 ойро на добу. Я сам брав - все ОК. Зверніть увагу - дизельні авто дорожчі, не беріть - бензин майже за такою ціною, як і дизель. Замовте із отриманням в аеропорту - таксі в один бік буде кошувати стільки ж, як оренда за 1 добу - але ж свій авто - зручніше!Якщо авто не берете - не проблема, але купіть собі картку проїзду в міських автобусах - автобуси великі, із кондиціонером - дуже якісне автобусне сполучення. Картка називається Antalya Kard - продається у багатьох місцях навіть в магазинах - знайдіть вивіску з червоною стрілочкою униз:Відразу поповніть картку десь на 50-70 лір. Потім можна добавляти готівкою в автоматах на зупинках.5. Харчування.- Сніданок - якщо не включено в готельну оплату - робіть так: скупитися на сніданок в супермаркетах SOK, A101, BIM. Вони через кожні 200-400 метрів є. Трохи дорожчими є MIGROS, Carrefour. Тільки в останніх двох продається пиво та алкоголь.На сніданок: яйця, ковбаска Sudcuk (сирої ферментації, треба піджарювати разом із яєчнею), сосиски (дуже смачні ті, що написано "Коктейльні". Молоко, йогурт, кефір (неймовірно смачний). Все дуже якісне та смачне. Будете відверто здивовані цінами. Дитині знайдете все, що завгодно. Вода мінеральна - в пляшках від 0,5 літра до 2-х літрів за ціною від 0,5 до 1,75 ліри то від 2-х гривень. З курятини дуже раджу брати не філе а є дещо незвичне - типу циплят "табака" - вже "розчавлені" шматочки м"яса із кісточкою, що вже майже витягли. Райска насолода.На пляж візьміть водичку мінеральну (приблизно 0,8 ліри - 3,50 гривні), в баночках дуже смачна турецька кока-кола називається BiCola - 1,25 ліри - то десь 5 гривень. Можна взяти картонні пакетики із готовою кавою з молоком - 1,75 ліри або десь 7-8 гривень - то тільки в А101 є). Кола турецька є з цукром, є без цукру, якісь фрукти. Пляжем будуть носити дуже смачні турецькі бублики - simіt - 1,5 ліри або десь 7 гривень. Достатьо. На пляжі навряд чи ви будете пізніше 12-00 або 13-00.Вечеря - в будь-якому кафе. Не отруять. Зазвичай ціна основної страви - 15-20-25 лір. Це десь 90 гривень плюс-мінус. Страви великі і завжи подаються ще й з безкоштовними салатами. В меню завжди є картинки із стравами - дивіться і вибирайте.Гроші поміняйте заздалегідь - але не в аеропорту. Можна міняти в обмінних пунктах, в поштових відділеннях - жовта вивіска Ptt. Всюди можна розраховуватися карткою українського банку. Не раджу знімати готівку в банкоматі - велика комісія.6. Пляжі. Всі пляжі - безкоштовні, туалети, прісний душ та переодягальні - безкоштовні.Можна на пляжі Коньяалти взяти собі комплекс зі двох лежаків та парасольки - десь заплатите 20 лір - готівкою - це приблизно 90 гривень - але комфорт забезпечено. Кірм того - додаткові прісні души та туалети.На пляжах - як і взагалі в Туреччині - НЕ КРАДУТЬ нічого. Але Смартфон на видне місце я не викладаю.На пляжі є/можебути безкоштовний інтернет - мережа "Konyaalti Belediesi" (місцева районна мерія забезпечує) але пароль доступу не приходить на українські номери телефонів - раджу попросити когось із турецьким телефоном отримати для вас пароль доступу - вказуєте номер телефона турецького колєги будь-якого під час реєстрації на власному смартфоні - пароль приходить на турецький номер телефону - 6 цифр - дадуть. Ще варіянт: в кафе на пляжі є безкоштовний інтернет - якщо візьмете хоч чай за 1,5 ліри або каву - вам дадуть доступ. Ловить до самої води...Пляжі змінюйте за смаком.Порада: проводіть час на будь-якій ділянці пляжу Коньяалти - там мабуть 10 км безкоштовних пляжів.Для різноманітності поїдьте обов"язково на пляж Sarisu - то на виїзді на Кемер - там пляж пісчаний під справжніми соснами - безкоштовно: столки, сидіння і навіть комплекси барбекю (вугілля продають в пакетах на вході, курку купити вже підготовлену для барбекю в супермаркеті BIM). Не їдьте туди в суботу та неділю - заїжджають родинами - важко знайти місце під соснами за столиками (все безкоштовно).То кінцева зупинка всіх автобусних маршрутів (крім експреса 22).7. Розваги.- у вівторок відвідати "Східний базар" на бульварі Богачай - він є перпендикулярним до бульвару Ататюрка, він за супермаркетом Carrfour. Обв"язково із собою мати шнури або дроти, або щось, чим можна підв"язувати щелепи, що будуть відвисати до землі.На базарі є всі ціни, на базарі не обвішують і не обманюють. Всі види оливок, сирів та горіхів можна пробувати. Купити обов"язково саму смачну в Анатлії - шавруму - готують по-справжньому. 10 лір або десь 45 гриень. Не отруять - ви не на Центральному залізничному вокзалі Києва по дорозі в "Трубу".гуляти вздовж набережної Коньяалти та узбережжям штучної морської затоки на місті річки Бога - то препендикулярно до Набережної. Найкрасивша набережна на узбережіж Середземного моря. Можна на прокат взяти ровер - 1,5 ліри на годину - то десь 8 гривень на голину - оплата карткою. Будуть блокувати на картці десь 50 лір до 22 -00 вечора. Приватний прокат буде дорожчим - десь 20 лір за годину.Відвідати старовинне місто в центір - Калєчії - часів Османської імперії - все місто збережно так, як воно було в 13-му сторіччі. Увага: в рестораціях буде неймовірна ціна на рибу - 100-150 лір - але не сильно лякайтеся - то за вже готову смажену на вагу рибу. Увага : на авто там не припаркуєтеся - в"їзд як це зазвичай буває в музейно-фортецьових містечках тільки для місцевих. На автобусі - автобус 06 - вартов стати на зупмнці - "Гюллюк" - так і сказати водієві - підскаже, або на анступній, або ще на наступній. На будь-якій із трбох зупинок - не далі "Воріт Адріана".- далі старовинного міста Калєчії відвідати безкоштовний Будинок-музей Ататюрка - інтерсний мебоями 30-х років 20-го сторіччя.відвідати найбільший в Європі акваріум - дорого - здається 70 лір - приблизно 400 гривень, але воно таого варте.- покататися на ретро трамваї в самому центрі. Оплата карткою Анталія Кард. На кінцевій спуститися до моря - піти праворуч на покататися безкоштовно на обзорному ліфті над Середземним морем.- обов"язков відвідати Археологічний музей Анталії - таокго ен побачите ніде, крім галереї Уффіці у Фолоренції. Вхід - 20 або 30 лір (точно не знаю, в мене безкоштовна перепустка).- якщо ви на авто - поїхати та відвідати давноьроимске місто Термессос - це недалеко - десь 20-25 км від Анталії. Там можна провести весь день - казкове місце.- якщо ви на авто - поїхати відвідати неймовірно чудові пляжі та руїни давноримського міста Олімпус - це трохи далі Кемера - хитрість в тому, що треба їхати не в сам Олімпус - там дуже дорогий вхід і паркування - повренути на 1 перехрестя раніше на тарсі - Чіралі - все отримаєте те саме, але дуже безкоштовно, ті гроіш краще не будете жаліти в рестарації.просто гуляти по центру Анталії - орієнтир "Башта із годинником". Там можна безкоштовно відвідати підземелля із підземними водоспадами (!!!) - краще коли вже стемніє.Як варіант - відпустити жінку в "Большой Мігрос" недалеко від Акваріуму - 5-6-7 годин спокійного життя для чоловіка гарантовано.В супермаркеті Carrefour раджу купити за 37 лір турецьке шампанське - брют ТМ Sava - я його дуже люблю - та випити за моє здоров"я та ваш чудовий різноманітний відпочинок!Сподобалося...Але ось що не дає спокою: що ж це вони тікають із такого раю??? І куди?