RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:16

Новина дня на тему гілки.
У зв’язку зі Всесвітнім днем ​​народонаселення 11 липня Фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА) надав дані, згідно з якими Туреччина знаходиться на 17 місці в світі за чисельністю громадян.
Очікується, що до 2023 року її населення досягне приблизно 87 мільйонів чоловік, а до 2040 року в Туреччині буде проживати вже 100 мільйонів.
Населення Туреччини до 2069 року досягне піку зростання і складе 107,6 мільйона чоловік.
https://www.dailysabah.com/turkey/2019/ ... on-by-2040

Оригінал звіту тут:
https://population.un.org/wpp/

Я так подумал, что надо бы и мне тоже еще поучаствовать: от меня - как и от пана Долярчика - рождаются только мальчики.
Вообще крайне интересная особенность, которую я лично наблюдаю: наши женщины, вышедшие замуж за турков, рожают ТОЛЬКО мальчиков.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 12.02.09
Подякував: 665 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:45

  akurt написав:ЯК Я ЛЮБЛЮ ТОЙ ЛЬВІВ - ПРОСТО ДО БЕЗТЯМИ

Сільська - з Конопниці - арифметика: 550 000-345 000=205 000 доларів на шампанське, шоколад та чорну ікру...

х х х


нехай спочатку хоч за щось продадуть і думаю, що навіть не вистачить на тую гарну вілію у Туреччині :wink:

у Малечковичах дійсно гарні садиби можна за 200 тис дулярів узяти, ще й руцю поцілують, а тут якесь страхіття :shock:
jump
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 342343344345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 393, 394, 395
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3940 345512
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 06:40
5396669
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
43 4703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 13:43
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
74 12259
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 12:14
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12853)
12.07.2019 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.