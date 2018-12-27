У зв’язку зі Всесвітнім днем народонаселення 11 липня Фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА) надав дані, згідно з якими Туреччина знаходиться на 17 місці в світі за чисельністю громадян.
Очікується, що до 2023 року її населення досягне приблизно 87 мільйонів чоловік, а до 2040 року в Туреччині буде проживати вже 100 мільйонів.
Населення Туреччини до 2069 року досягне піку зростання і складе 107,6 мільйона чоловік.
Оригінал звіту тут:
Я так подумал, что надо бы и мне тоже еще поучаствовать: от меня - как и от пана Долярчика - рождаются только мальчики.
Вообще крайне интересная особенность, которую я лично наблюдаю: наши женщины, вышедшие замуж за турков, рожают ТОЛЬКО мальчиков.