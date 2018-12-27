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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:16

Новина дня на тему гілки.
У зв’язку зі Всесвітнім днем ​​народонаселення 11 липня Фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА) надав дані, згідно з якими Туреччина знаходиться на 17 місці в світі за чисельністю громадян.
Очікується, що до 2023 року її населення досягне приблизно 87 мільйонів чоловік, а до 2040 року в Туреччині буде проживати вже 100 мільйонів.
Населення Туреччини до 2069 року досягне піку зростання і складе 107,6 мільйона чоловік.
https://www.dailysabah.com/turkey/2019/ ... on-by-2040

Оригінал звіту тут:
https://population.un.org/wpp/

Я так подумал, что надо бы и мне тоже еще поучаствовать: от меня - как и от пана Долярчика - рождаются только мальчики.
Вообще крайне интересная особенность, которую я лично наблюдаю: наши женщины, вышедшие замуж за турков, рожают ТОЛЬКО мальчиков.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:45

  akurt написав:ЯК Я ЛЮБЛЮ ТОЙ ЛЬВІВ - ПРОСТО ДО БЕЗТЯМИ

Сільська - з Конопниці - арифметика: 550 000-345 000=205 000 доларів на шампанське, шоколад та чорну ікру...

х х х


нехай спочатку хоч за щось продадуть і думаю, що навіть не вистачить на тую гарну вілію у Туреччині :wink:

у Малечковичах дійсно гарні садиби можна за 200 тис дулярів узяти, ще й руцю поцілують, а тут якесь страхіття :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:36

Маєте рацію: все так і є...

Одним панам в Конопниці пропонували в минулому році 350 000 при стартовій ціні в 550 000 - не погодилися. Мене не послухали - я наполягав...
Вже не пропонують: виявили покупці тріщіну в одній стіні з 3-го поверха до підвала...
В Малечковичах дійсно є файні варіянти по 180 000 доларів, але в середині без оздоблювальних робіт зовсім - я там лазив навіть на горіщя - мацав все руцями - тисяч 100 вкинути треба...
Єдине, що реально було продано на початку року - на Лікарській - непогана, але вже така, що виглядає морально застарілою, велика оселя - під ключ - 140 000 доларів. Просили 180 000...

Тут саме цікаве: а навіщо тримати оте а ля Вєрсаль??? Тутанхамони? Вічне життя?
Родичу у вівторок зробили чергове МРТ - не дорого - 3 500 гривень, вчора прийшла відповідь, слава Богу, грижі немає - як він думав - просто шостий сеанс хіміотерапії, за який виклав 180 000 гривень, не дав результати, і то не грижа, то пухлини пішли розміром вже із куряче яйце.
Лікарі розвели руками: "Ліки, що ви купували по 800 доларів за упаковку в 20 таблеток по 20 мг кожна - просто не подіяли..."
Знаєте про що мріє сьогодні?
- Хочу відвідати Рим... правда, пропонують ще поїхати в Кропивницький - там кажуть, є якась чудодійна клініка - всього за 50 000 гривень вижигають ракові пухлини промінями радіоактивними...

Тому я відстоював і відстоюю свою думку і свої розрахунки: якщо маєте можливість отримувати гроші дистанційно - шлях найкращій - до Анталії.
Родичу вже не потрібні ні 2 дуже дуже дорогі власні автівки, ні власний працюючий цех, в який вклав 100 000 долярів, ні квартира чудова - просто прєлесть...
Хоче в Рим... В Криму вже бував...

х х х
Але в день Петра і Павла - тільки про хороше.
Слава Богу, четвертий раз сина приятелів - 33 років - не посадили, а дали умовно - це четверте засудження - перші три за розбій і пограбування - кожного разу чомусь однаково - по 3 роки тюрми.
Хлопець гарний: вживає наркотики тільки із 17 років. Гепатит "С".
Влашутвався на роботу на хлібокомбінат у великому славетному місті (видалено). Працює на упаковці хліба. Платять непогані гроші: 8 000 гривень на місяць. Батьки задоволені: "Єдиний син працює не хлібокомбінаті: трохи приходить втомлений - каже, що пляшку пива випив або Сідру, очі красиві - голубі - зрачки, правда якісь розширені. А так все добре, і хлібокомбінат ним задоволений.
Казав (ім"я ввидалено): там всіх беруть на роботу: і з гепатитом, і не тільки..."
Все ж таки зараз живе із мамою та татом - не в тюрмі ж...
Мама і тато обсілися майном, сиділи ми вчора - думали що із тим скарбом робити:

- квартира двушка сталінка - пропонували 70 000 доларів - не віддали, хоча покупці реально стояли на порозі і тримали в руках 7 пачок грошей гидомирно-зелених. А ріелтор аж плигала - так хотіла свої 3 500 отримати... Здають ту сталінку за 4 000 гривень.
- приватний будинок непоганий - реконструкція 2016-2017 років, троянди - просто суперові. Гараж гарний...
- дача в гарному місті біля ставка... Навіть питна вода проведена - живи - не хочу (чоловік правда, не працює і зазвичай спить з 18-00 до 06-00 і чомусь нікуди не хоче).
- квартира - однушка - купували для сина єдиного, але син із мамою живе - квартиру хотів викупити єдин пан, що має квартир під здачу вже 7, чи 8 - гроші тримав у руках - навіть завдаток дав 1000 доларів - але син там прописаний та не вдалося без його присутності виписати - прийшлося покупцю віддати 1000+1000 доларів... Ну що ж робити... Здають за 1 300 гривень.
- 58 років календар показав...
- 2 магазини мають, торговля квітне і пахне... Правда жінка, що ті магазини тримає, каже, що втомилася вже так, що нічого не хоче. Хіба що в Єгипет поїхати в жовтні - навіть сама поїде - без чоловіка, бо той весь час чомусь спить та спить - ми її із жінкою вперше туди - до Єгипту - вивозили...
Запропонував краще в жовтні до мене в Анталію приїхати... Віски вип"ємо - як раніше - та цигарку на балконі разом висмокчемо... Поки жінка не бачить...
Буде весело...
- А з тим майном та скарбом що робити? (це в мене на останок тая пані спитала)
- А нічого вже робити не треба... Потяг вже пішов... І гудок вже пролунав...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

.... та бо то та віла у Конопниці була збудована за "дурні" гроші.... то тепер її тільки можуть купити теж за "дурні" гроші! - але ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ!
- бо, за ті 550К, навіть, з "дурними" грішми лохів - НЕМА!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:58

Пан Долярчик, аби я міг вам розказати правду - я її знаю - за які там "дурні" гроші все було побудовано - крадіжка - бюджетні гроші - привласнення того, що належало всьому народові України - приховування прибутків - несплата податків - то дитяче цвірінькання... там значно гірше.
Там мова йшла про душі...
Єдина втіха: то все робили не наші громадяни, не українці, а ті - як їх - забувся - згадав - монголи...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:55

  akurt написав:Маєте рацію: все так і є...

- 58 років календар показав...
- 2 магазини мають, торговля квітне і пахне... Правда жінка, що ті магазини тримає, каже, що втомилася вже так, що нічого не хоче. Хіба що в Єгипет поїхати в жовтні - навіть сама поїде - без чоловіка, бо той весь час чомусь спить та спить - ми її із жінкою вперше туди - до Єгипту - вивозили...
Запропонував краще в жовтні до мене в Анталію приїхати... Віски вип"ємо - як раніше - та цигарку на балконі разом висмокчемо... Поки жінка не бачить...
Буде весело...
- А з тим майном та скарбом що робити? (це в мене на останок тая пані спитала)
- А нічого вже робити не треба... Потяг вже пішов... І гудок вже пролунав...


шкода людей, працьовиті...
але Ви праві...то вже нікому не потрібно :|
на жаль із нащадком дуже не пощастило :(
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:14

З нащадками взагалі якась дивна тенденція: населення України у віці 15-24 роки, за даними ООН:
Зображення
Джерело: https://population.un.org/wpp/Graphs/Pr ... /15-24/804

Ну, що будуть робити дівчата - зрозуміло - виходити заміж за турків: не п"ють, не колються, майже не палять, працьовиті, чорняві, ніколи не змусять жінку працювати на касі в АТБ та й взагалі працювати і - не дай Аллах тої біди - тягти з АТБ торби "продуктів" (якщо те можна назвати так) - не пузаті, стрункі, слухаються завжди батьків, всі - як один - відслужили чесно в армії, всі - як один - до одруження мають квартири в 100 квадратів, як мінімум, не повірете: російським матом не лаються... Єдиний недолік - як на мене - обрізані...
А ось що будут робити хлопці?
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:16

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™

  akurt написав:Пан Долярчик, аби я міг вам розказати правду - я її знаю - за які там "дурні" гроші все було побудовано - крадіжка - бюджетні гроші - привласнення того, що належало всьому народові України - приховування прибутків - несплата податків - то дитяче цвірінькання... там значно гірше.
Там мова йшла про душі...
Єдина втіха: то все робили не наші громадяни, не українці, а ті - як їх - забувся - згадав - монголи...

... саме так...
- я й називаю дурними грошима НЕ ті, що зароблені працею фізичною/розумовою(чесний бізнес/інвестування), а ті, які Ви й написали.... прийшли в кишеню НЕ чесним трудом/хабарництвом/присвоєнням земель/чиновницькою вседозволеністю, тощо....

- от такі вищеперелічені горе-депутати/судді/прокурори/колишні мєнти і решта нечисть..... може й дозволити собі таку вілу купити у селі у аналогічної нечисті....

- а пересічним, хіба що сос@ти... ой, вибачте, смоктати.... ну, тобто, куштувати помідори в АТБ за 38грн/кг!(вчора заходив - бачив)
- персики по акції, щось 29,9грн/кг
- кавуни по 10,9грн/кг
- банани, які почали гнити по щось 22грн/кг

...сумно, б... дь!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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