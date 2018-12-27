Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:36

Маєте рацію: все так і є...



Одним панам в Конопниці пропонували в минулому році 350 000 при стартовій ціні в 550 000 - не погодилися. Мене не послухали - я наполягав...

Вже не пропонують: виявили покупці тріщіну в одній стіні з 3-го поверха до підвала...

В Малечковичах дійсно є файні варіянти по 180 000 доларів, але в середині без оздоблювальних робіт зовсім - я там лазив навіть на горіщя - мацав все руцями - тисяч 100 вкинути треба...

Єдине, що реально було продано на початку року - на Лікарській - непогана, але вже така, що виглядає морально застарілою, велика оселя - під ключ - 140 000 доларів. Просили 180 000...



Тут саме цікаве: а навіщо тримати оте а ля Вєрсаль??? Тутанхамони? Вічне життя?

Родичу у вівторок зробили чергове МРТ - не дорого - 3 500 гривень, вчора прийшла відповідь, слава Богу, грижі немає - як він думав - просто шостий сеанс хіміотерапії, за який виклав 180 000 гривень, не дав результати, і то не грижа, то пухлини пішли розміром вже із куряче яйце.

Лікарі розвели руками: "Ліки, що ви купували по 800 доларів за упаковку в 20 таблеток по 20 мг кожна - просто не подіяли..."

Знаєте про що мріє сьогодні?

- Хочу відвідати Рим... правда, пропонують ще поїхати в Кропивницький - там кажуть, є якась чудодійна клініка - всього за 50 000 гривень вижигають ракові пухлини промінями радіоактивними...



Тому я відстоював і відстоюю свою думку і свої розрахунки: якщо маєте можливість отримувати гроші дистанційно - шлях найкращій - до Анталії.

Родичу вже не потрібні ні 2 дуже дуже дорогі власні автівки, ні власний працюючий цех, в який вклав 100 000 долярів, ні квартира чудова - просто прєлесть...

Хоче в Рим... В Криму вже бував...



х х х

Але в день Петра і Павла - тільки про хороше.

Слава Богу, четвертий раз сина приятелів - 33 років - не посадили, а дали умовно - це четверте засудження - перші три за розбій і пограбування - кожного разу чомусь однаково - по 3 роки тюрми.

Хлопець гарний: вживає наркотики тільки із 17 років. Гепатит "С".

Влашутвався на роботу на хлібокомбінат у великому славетному місті (видалено). Працює на упаковці хліба. Платять непогані гроші: 8 000 гривень на місяць. Батьки задоволені: "Єдиний син працює не хлібокомбінаті: трохи приходить втомлений - каже, що пляшку пива випив або Сідру, очі красиві - голубі - зрачки, правда якісь розширені. А так все добре, і хлібокомбінат ним задоволений.

Казав (ім"я ввидалено): там всіх беруть на роботу: і з гепатитом, і не тільки..."

Все ж таки зараз живе із мамою та татом - не в тюрмі ж...

Мама і тато обсілися майном, сиділи ми вчора - думали що із тим скарбом робити:



- квартира двушка сталінка - пропонували 70 000 доларів - не віддали, хоча покупці реально стояли на порозі і тримали в руках 7 пачок грошей гидомирно-зелених. А ріелтор аж плигала - так хотіла свої 3 500 отримати... Здають ту сталінку за 4 000 гривень.

- приватний будинок непоганий - реконструкція 2016-2017 років, троянди - просто суперові. Гараж гарний...

- дача в гарному місті біля ставка... Навіть питна вода проведена - живи - не хочу (чоловік правда, не працює і зазвичай спить з 18-00 до 06-00 і чомусь нікуди не хоче).

- квартира - однушка - купували для сина єдиного, але син із мамою живе - квартиру хотів викупити єдин пан, що має квартир під здачу вже 7, чи 8 - гроші тримав у руках - навіть завдаток дав 1000 доларів - але син там прописаний та не вдалося без його присутності виписати - прийшлося покупцю віддати 1000+1000 доларів... Ну що ж робити... Здають за 1 300 гривень.

- 58 років календар показав...

- 2 магазини мають, торговля квітне і пахне... Правда жінка, що ті магазини тримає, каже, що втомилася вже так, що нічого не хоче. Хіба що в Єгипет поїхати в жовтні - навіть сама поїде - без чоловіка, бо той весь час чомусь спить та спить - ми її із жінкою вперше туди - до Єгипту - вивозили...

Запропонував краще в жовтні до мене в Анталію приїхати... Віски вип"ємо - як раніше - та цигарку на балконі разом висмокчемо... Поки жінка не бачить...

Буде весело...

- А з тим майном та скарбом що робити? (це в мене на останок тая пані спитала)

- А нічого вже робити не треба... Потяг вже пішов... І гудок вже пролунав...

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)