Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Новина дня на тему гілки. У зв’язку зі Всесвітнім днем народонаселення 11 липня Фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА) надав дані, згідно з якими Туреччина знаходиться на 17 місці в світі за чисельністю громадян. Очікується, що до 2023 року її населення досягне приблизно 87 мільйонів чоловік, а до 2040 року в Туреччині буде проживати вже 100 мільйонів. Населення Туреччини до 2069 року досягне піку зростання і складе 107,6 мільйона чоловік. https://www.dailysabah.com/turkey/2019/ ... on-by-2040
Я так подумал, что надо бы и мне тоже еще поучаствовать: от меня - как и от пана Долярчика - рождаются только мальчики. Вообще крайне интересная особенность, которую я лично наблюдаю: наши женщины, вышедшие замуж за турков, рожают ТОЛЬКО мальчиков.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Одним панам в Конопниці пропонували в минулому році 350 000 при стартовій ціні в 550 000 - не погодилися. Мене не послухали - я наполягав... Вже не пропонують: виявили покупці тріщіну в одній стіні з 3-го поверха до підвала... В Малечковичах дійсно є файні варіянти по 180 000 доларів, але в середині без оздоблювальних робіт зовсім - я там лазив навіть на горіщя - мацав все руцями - тисяч 100 вкинути треба... Єдине, що реально було продано на початку року - на Лікарській - непогана, але вже така, що виглядає морально застарілою, велика оселя - під ключ - 140 000 доларів. Просили 180 000...
Тут саме цікаве: а навіщо тримати оте а ля Вєрсаль??? Тутанхамони? Вічне життя? Родичу у вівторок зробили чергове МРТ - не дорого - 3 500 гривень, вчора прийшла відповідь, слава Богу, грижі немає - як він думав - просто шостий сеанс хіміотерапії, за який виклав 180 000 гривень, не дав результати, і то не грижа, то пухлини пішли розміром вже із куряче яйце. Лікарі розвели руками: "Ліки, що ви купували по 800 доларів за упаковку в 20 таблеток по 20 мг кожна - просто не подіяли..." Знаєте про що мріє сьогодні? - Хочу відвідати Рим... правда, пропонують ще поїхати в Кропивницький - там кажуть, є якась чудодійна клініка - всього за 50 000 гривень вижигають ракові пухлини промінями радіоактивними...
Тому я відстоював і відстоюю свою думку і свої розрахунки: якщо маєте можливість отримувати гроші дистанційно - шлях найкращій - до Анталії. Родичу вже не потрібні ні 2 дуже дуже дорогі власні автівки, ні власний працюючий цех, в який вклав 100 000 долярів, ні квартира чудова - просто прєлесть... Хоче в Рим... В Криму вже бував...
х х х Але в день Петра і Павла - тільки про хороше. Слава Богу, четвертий раз сина приятелів - 33 років - не посадили, а дали умовно - це четверте засудження - перші три за розбій і пограбування - кожного разу чомусь однаково - по 3 роки тюрми. Хлопець гарний: вживає наркотики тільки із 17 років. Гепатит "С". Влашутвався на роботу на хлібокомбінат у великому славетному місті (видалено). Працює на упаковці хліба. Платять непогані гроші: 8 000 гривень на місяць. Батьки задоволені: "Єдиний син працює не хлібокомбінаті: трохи приходить втомлений - каже, що пляшку пива випив або Сідру, очі красиві - голубі - зрачки, правда якісь розширені. А так все добре, і хлібокомбінат ним задоволений. Казав (ім"я ввидалено): там всіх беруть на роботу: і з гепатитом, і не тільки..." Все ж таки зараз живе із мамою та татом - не в тюрмі ж... Мама і тато обсілися майном, сиділи ми вчора - думали що із тим скарбом робити:
- квартира двушка сталінка - пропонували 70 000 доларів - не віддали, хоча покупці реально стояли на порозі і тримали в руках 7 пачок грошей гидомирно-зелених. А ріелтор аж плигала - так хотіла свої 3 500 отримати... Здають ту сталінку за 4 000 гривень. - приватний будинок непоганий - реконструкція 2016-2017 років, троянди - просто суперові. Гараж гарний... - дача в гарному місті біля ставка... Навіть питна вода проведена - живи - не хочу (чоловік правда, не працює і зазвичай спить з 18-00 до 06-00 і чомусь нікуди не хоче). - квартира - однушка - купували для сина єдиного, але син із мамою живе - квартиру хотів викупити єдин пан, що має квартир під здачу вже 7, чи 8 - гроші тримав у руках - навіть завдаток дав 1000 доларів - але син там прописаний та не вдалося без його присутності виписати - прийшлося покупцю віддати 1000+1000 доларів... Ну що ж робити... Здають за 1 300 гривень. - 58 років календар показав... - 2 магазини мають, торговля квітне і пахне... Правда жінка, що ті магазини тримає, каже, що втомилася вже так, що нічого не хоче. Хіба що в Єгипет поїхати в жовтні - навіть сама поїде - без чоловіка, бо той весь час чомусь спить та спить - ми її із жінкою вперше туди - до Єгипту - вивозили... Запропонував краще в жовтні до мене в Анталію приїхати... Віски вип"ємо - як раніше - та цигарку на балконі разом висмокчемо... Поки жінка не бачить... Буде весело... - А з тим майном та скарбом що робити? (це в мене на останок тая пані спитала) - А нічого вже робити не треба... Потяг вже пішов... І гудок вже пролунав...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
.... та бо то та віла у Конопниці була збудована за "дурні" гроші.... то тепер її тільки можуть купити теж за "дурні" гроші! - але ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ! - бо, за ті 550К, навіть, з "дурними" грішми лохів - НЕМА!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Пан Долярчик, аби я міг вам розказати правду - я її знаю - за які там "дурні" гроші все було побудовано - крадіжка - бюджетні гроші - привласнення того, що належало всьому народові України - приховування прибутків - несплата податків - то дитяче цвірінькання... там значно гірше. Там мова йшла про душі... Єдина втіха: то все робили не наші громадяни, не українці, а ті - як їх - забувся - згадав - монголи...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
- 58 років календар показав... - 2 магазини мають, торговля квітне і пахне... Правда жінка, що ті магазини тримає, каже, що втомилася вже так, що нічого не хоче. Хіба що в Єгипет поїхати в жовтні - навіть сама поїде - без чоловіка, бо той весь час чомусь спить та спить - ми її із жінкою вперше туди - до Єгипту - вивозили... Запропонував краще в жовтні до мене в Анталію приїхати... Віски вип"ємо - як раніше - та цигарку на балконі разом висмокчемо... Поки жінка не бачить... Буде весело... - А з тим майном та скарбом що робити? (це в мене на останок тая пані спитала) - А нічого вже робити не треба... Потяг вже пішов... І гудок вже пролунав...
шкода людей, працьовиті... але Ви праві...то вже нікому не потрібно на жаль із нащадком дуже не пощастило
Ну, що будуть робити дівчата - зрозуміло - виходити заміж за турків: не п"ють, не колються, майже не палять, працьовиті, чорняві, ніколи не змусять жінку працювати на касі в АТБ та й взагалі працювати і - не дай Аллах тої біди - тягти з АТБ торби "продуктів" (якщо те можна назвати так) - не пузаті, стрункі, слухаються завжди батьків, всі - як один - відслужили чесно в армії, всі - як один - до одруження мають квартири в 100 квадратів, як мінімум, не повірете: російським матом не лаються... Єдиний недолік - як на мене - обрізані... А ось що будут робити хлопці?
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Пан Долярчик, аби я міг вам розказати правду - я її знаю - за які там "дурні" гроші все було побудовано - крадіжка - бюджетні гроші - привласнення того, що належало всьому народові України - приховування прибутків - несплата податків - то дитяче цвірінькання... там значно гірше. Там мова йшла про душі... Єдина втіха: то все робили не наші громадяни, не українці, а ті - як їх - забувся - згадав - монголи...
... саме так... - я й називаю дурними грошима НЕ ті, що зароблені працею фізичною/розумовою(чесний бізнес/інвестування), а ті, які Ви й написали.... прийшли в кишеню НЕ чесним трудом/хабарництвом/присвоєнням земель/чиновницькою вседозволеністю, тощо....
- от такі вищеперелічені горе-депутати/судді/прокурори/колишні мєнти і решта нечисть..... може й дозволити собі таку вілу купити у селі у аналогічної нечисті....
- а пересічним, хіба що сос@ти... ой, вибачте, смоктати.... ну, тобто, куштувати помідори в АТБ за 38грн/кг!(вчора заходив - бачив) - персики по акції, щось 29,9грн/кг - кавуни по 10,9грн/кг - банани, які почали гнити по щось 22грн/кг
Сумно - не сумно - але цікаво - точно! Ось приятелі прислали із Дніпропетровської області (Народні депутати так і не змогли за всі п"ять років жирування переіменувати область у відовідності до назви обласного центра та запропонованих двох варіантів), це таке собі невеличке містечко із назвою "Синельникове" - побудовано на землях генерала-майора Катеринославського намісника Івана Максимовича Синельникова (у 1868–1869 рр. було збудовано залізничну станцію Синельникове - я там бував не раз - трохи далі мешкає двоюрідна сестра - разом із чоловіком бджолами займається - взагалі жебрацькі краї, спустошені, єдине місце роботи - залізниця, молодь в основному - на жаль - наркомани). Це ж просто цирк: З 12 кандидатів - 10 навіть не знають, де на мапі те Синельникове... Ех, генерал-майор Катеринославський намісник Іван Максимович Синельников те не читав, узяв би ломаку та по спИні, та по спИні... та сраним віником би гнав би та гнав би полями... аж до Києва або до Дніпра... Там всі - "нові обличчя" - чиновники різного рівня, самий цікавий персонаж - номер 12 - член відомого СІМЕЙНОГО клану бізнесменів та олігархів. Я подивися Декларацію про майно - сльози текли з очей: мужчіна має у володінні всього навсього 1 (один) гараж площею 36 квадратів, і той гараж розташований посередині двох ділянок землі - кожна по 36 гектарів (гектарів), а стоїть у тому гаражі одна скромна старенька автівка віпуску 2003 року - ГАЗ-3302... Аби був сьогодні живим 23-и річний Станіслав Осауленко, що у 2014 році пішов із депо Синельникове на фронт - у бою з російськими терористами у Станіслава заклинило гармату, потім у БТРа заглох мотор. Загинув, воюючи як піхотинець, від вогнепального поранення — від двох куль врятував бронежилет (гроші на бронежилет збирали працівники депо), а третя потрапила між пластинами бронежилету - щоби він сказав оцім "кандидатам"???
Ну просто будуть пан Долярчик дбати про ваше щастя... та щастя ваших синочків... Якщо стріляти стрілами із арбелету, то з вірогідністю 10/12 влучиш не в місцевого кандидата (один із них - волонетр на фронті та учасник АТО, а пан Мелікян Гарік Альбертович - керівник відразу чотирьох підприємств та член Партії регіонів, фігурант двох корупційних справ) - ось вам як гарно все прораховано: вірогідність (10+1)/12+гречка=вас тут нє стояло!
По Нікополю "висунула" себе людина, яка єдине що - народилася в Нікополі - а так теж забула, де воно те нещасне сьогодні вимираюче місто, назване на честь богіні Перемоги, є на мапі - чолов"ягу пару років тому вигнали із керівництва мережею магазинів, що торгували жіночими прокладками - Prostor - тепер рветься рятувати досвідом застосування прокладок для всіх українців... Ви аби бачили, які фото викладують: людна перший раз за останні 40 років прибула у Нікополь і ходить як Наполеон по вулицях та вказує на те, що тут саме ним нарешті буде побудований "Палац інвалідів", ось тут - башня Ейфеля, а ось тут - театр Гарн"є і Церква Се-кре-Кьор...
Тому мій прогноз - десь є на цій гілці - стане легше жити саме після 2189 року. Спершу було 2089 рік - хтось із форумчан помітив навіть, що я уточнив прогноз - навіть про те написав запитання, чи не помилився я - я підтвердив,що прогноз уточнено: 2189 рік - рік полегшення та змін.
х х х
"Все профессии важны, Все профессии нужны. Ведь профессий друг мой много Выбирай свою дорогу!" (С. Боголюбова) Зустрів таке свіже оголошення серед наших українців, що мешкають в Анталії: Що ви думаєте - відразу відгукнулися декілька наших українських/турецьких людей... Хлопці тим займаються: мешкають в Анталії, мають Мерседес Спрінтер та перевозять речі переселенців не тільки із України, а і з Італії, і з Німеччини... Така в людей цікава робота - їздити дорогами Європи... Але податки не платять ні в Україні, ні в Європі... За моїм власним досвідом - бо я вже не один раз їздив за маршуртом Україна-Туреччина: - на кордоні Україна-Румунія не задають жодних запитань і ніяк не придираються до змісту автівки ні в Румунію, ні з Румунії. Навіть із авто не виходиш. Зазвичай мій позашляховик завантажений по саму стелю - бо в багажнику їде Лабрадор масою 40 кг. - на кордоні "Румунія-Болгарія" не виходиш із авто в обидва боки. - на кордоні "Болгарія-Туреччина" більш ретельний контроль - відкривають двері та оглядають. Завжди спрацьовують слова "Only private things..." Цікаво, що при виїзді із Туреччини в Болгарію болгари збирають гроші з автівкок приблизно як раніше - років 15 тому - при в"їзді в Крим: "Екологічний збір та дезинфекція", яка полягає в тому, що на авто бризкають із отворів залізної іржавої труби невеличкі струмені води. Дають чек, де вартість написана в п"яти валютах - і в тому числі в турецьких лірах (можна платити будь-якими грошима) - 23 ліри, ало вперто просять дати саме 25 лір - і тільки 25 лір - 2 ліри має той пан, що видає талончики, а 23 ліри - реально бідна та нещасна Болгарія.
Так ось: приємно: допомагають українці одне одному... Люди купують нерухомість не в ОРЕНДУ, а для себе...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)