Додано: Суб 13 лип, 2019 21:47

Все думаю: за что больному на голову модератор ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ДАЛ?

ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ: ЗА ТО, ЧТО УМЕЕТ ПИСАТЬ СЛОВО

Г О Н Д О Н .



Выделю его красным, а то модераторы не заметят

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)