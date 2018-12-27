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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:02

  shapo написав:Опять москали оклеветали прекрасную страну -
https://carnegie.ru/commentary/79459


А акурт гондон ще той,все купує турецьку недвигу. Турецький паспорт не дають Вам. А якщо дають- то його в туалеті використайте,в Європу не пустять. А акурт це Аватюрк . Типу Леніна в Кремлі.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:47

Все думаю: за что больному на голову модератор ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ДАЛ?
ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ: ЗА ТО, ЧТО УМЕЕТ ПИСАТЬ СЛОВО
Г О Н Д О Н.

Выделю его красным, а то модераторы не заметят
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:53

  shapo написав:Опять москали оклеветали прекрасную страну -
https://carnegie.ru/commentary/79459


Понравилось:
Зображення

Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек.
И такая она была в 2018 году.
И такая она была в 2017 году.
И такая она была в 2016 году.
И такая она была в 2015 году.
Не справились.

Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали?
Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не?
Какой-то министр уволен, не?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лип, 2019 21:56, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Может он хотел написать - Гордон? )))

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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:55

Он таких слов не знает.
МЕДАЛИСТ ТО ЗОЛОТОЙ.
На днях читал, что во Львове закрывают областной психо-неврологический диспансер.
Ощущение, что зря...
Подвезли бы из окрестного ко Львову села...
Как-то спросил у одного "нашего" об основной причине отъезда на ПМЖ из Харькова - сегодня общался - я его консультирую по поводу одного необычного юридически-правового-финасового вопроса - получил по почте новые удостоверения о продлении ВНЖ в Турции на всю семью - так он ответил просто:
"Чтобы рядом с собой не видеть некоторых индивидуумов".
Вот тут он прав...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Он таких слов не знает.
МЕДАЛИСТ ТО ЗОЛОТОЙ.
На днях читал, что во Львове закрывают областной психо-неврологический диспансер.
Ощущение, что зря...
Подвезли бы из окрестного ко Львову села...
Как-то спросил у одного "нашего" об основной причине отъезда на ПМЖ из Харькова - сегодня общался - я его консультирую по поводу одного необычного юридически-правового-финасового вопроса - получил по почте новые удостоверения о продлении ВНЖ в Турции на всю семью - так он ответил просто:
"Чтобы рядом с собой не видеть некоторых индивидуумов".
Вот тут он прав...
Сегодня был в Киеве на левом берегу (Дарница) - печаль... Угрюмые все... Аля Кривой Рог... )))
Потом поехал в центр - красота...

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