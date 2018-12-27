Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Он таких слов не знает. МЕДАЛИСТ ТО ЗОЛОТОЙ. На днях читал, что во Львове закрывают областной психо-неврологический диспансер. Ощущение, что зря... Подвезли бы из окрестного ко Львову села... Как-то спросил у одного "нашего" об основной причине отъезда на ПМЖ из Харькова - сегодня общался - я его консультирую по поводу одного необычного юридически-правового-финасового вопроса - получил по почте новые удостоверения о продлении ВНЖ в Турции на всю семью - так он ответил просто: "Чтобы рядом с собой не видеть некоторых индивидуумов". Вот тут он прав...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Он таких слов не знает. МЕДАЛИСТ ТО ЗОЛОТОЙ. На днях читал, что во Львове закрывают областной психо-неврологический диспансер. Ощущение, что зря... Подвезли бы из окрестного ко Львову села... Как-то спросил у одного "нашего" об основной причине отъезда на ПМЖ из Харькова - сегодня общался - я его консультирую по поводу одного необычного юридически-правового-финасового вопроса - получил по почте новые удостоверения о продлении ВНЖ в Турции на всю семью - так он ответил просто: "Чтобы рядом с собой не видеть некоторых индивидуумов". Вот тут он прав...
Сегодня был в Киеве на левом берегу (Дарница) - печаль... Угрюмые все... Аля Кривой Рог... ))) Потом поехал в центр - красота...