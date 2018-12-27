Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Он таких слов не знает. МЕДАЛИСТ ТО ЗОЛОТОЙ. На днях читал, что во Львове закрывают областной психо-неврологический диспансер. Ощущение, что зря... Подвезли бы из окрестного ко Львову села... Как-то спросил у одного "нашего" об основной причине отъезда на ПМЖ из Харькова - сегодня общался - я его консультирую по поводу одного необычного юридически-правового-финасового вопроса - получил по почте новые удостоверения о продлении ВНЖ в Турции на всю семью - так он ответил просто: "Чтобы рядом с собой не видеть некоторых индивидуумов". Вот тут он прав...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Он таких слов не знает. МЕДАЛИСТ ТО ЗОЛОТОЙ. На днях читал, что во Львове закрывают областной психо-неврологический диспансер. Ощущение, что зря... Подвезли бы из окрестного ко Львову села... Как-то спросил у одного "нашего" об основной причине отъезда на ПМЖ из Харькова - сегодня общался - я его консультирую по поводу одного необычного юридически-правового-финасового вопроса - получил по почте новые удостоверения о продлении ВНЖ в Турции на всю семью - так он ответил просто: "Чтобы рядом с собой не видеть некоторых индивидуумов". Вот тут он прав...
Сегодня был в Киеве на левом берегу (Дарница) - печаль... Угрюмые все... Аля Кривой Рог... ))) Потом поехал в центр - красота...
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akurt написав: Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек. И такая она была в 2018 году. И такая она была в 2017 году. И такая она была в 2016 году. И такая она была в 2015 году. Не справились.
Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали? Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не? Какой-то министр уволен, не?
Я ведь уже написал "москали оклеветали..." Неужели нужно повторяться?
Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь. Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет... Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...
У живущих в Турции и в Анталии конкретно на самом деле совсем другие проблемы... Там интересная ситуация. На самом деле на самом выезде из Анталии в сторону Кемер в сосновом лесу дальше общедоступного пляжа "Sarisu" (в переводе "Жёлтая вода") в самом деле есть "женский" пляж. Я - конечно - на его территории не был - но слышал рассказы - вход только для женщин. И персонал там только женский. И ничего особого, это не нудистский пляж... просто женщины отдыхают без "посторонних глаз"... Ну вот видите, народ волнуется - можно ли с мальчиками ходить? По правилам пляжа - до 9 лет можно. До 9 лет - мальчикам - точно можно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)