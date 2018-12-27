Дійсно Гордон. Як Ви здогадалися?
І психлікарню закривають,тому що з неї втік турецько підданий...
Втік назавжди з пару кілограм помідорів чартером в Анталію!
Після чого зняли міністра в Турецькій республіці!
А коли його зловили,він пив дешеве вино і писав антиураїнський пост в одному з форумів. При чому на ихнем языке. Тому що коли людина психує- вона видає свою брехливу сутність!
Ну він довго сидів у в'язниці і навіть требовав переводчика з Маскви іменем Лєніна!! Але цього пройдисвітата випустили і він далі поливає Україну під різними псеадо...