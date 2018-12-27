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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:11

  5396669 написав:Может он хотел написать - Гордон? )))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Дійсно Гордон. Як Ви здогадалися?
І психлікарню закривають,тому що з неї втік турецько підданий...
Втік назавжди з пару кілограм помідорів чартером в Анталію!
Після чого зняли міністра в Турецькій республіці!
А коли його зловили,він пив дешеве вино і писав антиураїнський пост в одному з форумів. При чому на ихнем языке. Тому що коли людина психує- вона видає свою брехливу сутність!
Ну він довго сидів у в'язниці і навіть требовав переводчика з Маскви іменем Лєніна!! Але цього пройдисвітата випустили і він далі поливає Україну під різними псеадо...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:26

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Ви тримаєте цю гілку в ТОП на Фінансовому форумі України.
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"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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