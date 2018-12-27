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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:11

  5396669 написав:Может он хотел написать - Гордон? )))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Дійсно Гордон. Як Ви здогадалися?
І психлікарню закривають,тому що з неї втік турецько підданий...
Втік назавжди з пару кілограм помідорів чартером в Анталію!
Після чого зняли міністра в Турецькій республіці!
А коли його зловили,він пив дешеве вино і писав антиураїнський пост в одному з форумів. При чому на ихнем языке. Тому що коли людина психує- вона видає свою брехливу сутність!
Ну він довго сидів у в'язниці і навіть требовав переводчика з Маскви іменем Лєніна!! Але цього пройдисвітата випустили і він далі поливає Україну під різними псеадо...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:26

Пан Ethereum!
П"ять балів!
Ви тримаєте цю гілку в ТОП на Фінансовому форумі України.
Від мене - Золота медаля!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 06:21

  akurt написав:Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь.
Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет...
Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...

Для того и выставил чтобы оживить ветку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:28

Дуже добре!

Оживляємо:
"Гаряча десятка" зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина
Єгипет
Болгарія
Грузія
Кіпр
Греція
Чорногорія
Хорватія
Туніс
Іспанія

Чому Туреччина на першому місці?
1. Помірні ціни на всі послуги (не стосується цін на виході із 5-ти зіркових готелів в Кемер - там просто свій бізнес).
2. Приємне відношення до людей. Як я вже неодноразово писав - Туреччина і США - на мою думку - дві єдині країни в світі, де громадянина України не рахують за людину другого гатунку.
3. Незважаючи на ДУЖЕ велику відмінність української та турецької мов, людина майже не відчуває себе німим. Для тих, хто постійно мешкає в Туреччині, є великі можливості для вивчення мови, наприклад, українська громада Анталії періодично розміщує такі оголошення (текст та мова оригіналу оголошення):
“Оголошуємо додатковий набір у вечірню групу вивчення турецької мови! Групи до 10 осіб, професійний викладач – носій мови (говорить російською) мінімальна вартість занять. Уроки 2 рази на тиждень по 2 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +905393732537 Ольга.
4. Цікаві екскурсії. Серед найбільших цікавинок особисто я віднесу 3:
а) прямо на території міста із населенням в 2,5 мільйони людей - в самому центрі - біля вулиці Гюллюк - знаходиться підземний каньон із підземними водоспадами (!!!) - який може відвідати будь-хто в будь-який час і зовсім безкоштовно (раджу ввечері - дуже класна підсвітка).
б) прямо на території міста із населенням 2,5 мільйони людей - величезний водоспад Duden - висота - 40 метрів!
Зображення
(фото із мережі)
в) на відстані в 27 км від центра міста є чудо природи, від якого спирає дихання - Güver Canyon.


Якщо врахувати, що ціни на нерухомість в Україні пішли уверх - то продати якусь непотрібну "прєлєсть" та купити за те супершикарні найновші апартаменти в комплексі із плавальним басейном та підземним паркінгом - сама правильна річ.
Наприклад, в Дніпрі на вулиці "Тихвінська" вже мудрі люди виставили на продаж Шевченкову хату під знесення на ділянці землі в 14 сотиків - за 140 000 доларів. В тому ж Соборному районі з"явилася куча непотрібу - побудови 1957 року - за ціною в 1 000 доларів квадратний метр - житло із серії "Гидко паличками узяти".
Не будемо говорити про Київ - є більш цікаві речі: Львів - на півдні Львова вже склалася ціна в 1000 доларів за квадртаний метр у ЗДАНИХ новобудовах (наприклад, ЖМ "Новий" та ЖМ "Арена -Львів" де квартири в новобудовах у 2016 році продавалися по 650-700 доларів квадрат - профіт - 30% (!!!) люди вже отримують), а якщо із ремонтом - то за 1 400 доларів квадрат - квартири-двушки вже виставляють по 120 000 доларів.
Підтримую: якщо продати таку квратиру за 120 000 доларів, то можна купити в Анталії просто "заширательську" квартиру площею в 100 квадратів - з повним якісним ремонтом - а за решту в 20 000 доларів пити шампанське та дивитися, як танцює перед вами тендітна Гюльнара (якщо ви - чоловік) або стрункий Саллі (якщо ви - жінка).
До речі - за 20 000 доларів родина із трьох осіб може якісно харчуватися... дайте подумати - 120 місяців... Без жартів...

Анталія: зараз +28, вдень +30, вночі +24.
Львів: зараз +14, вдень до +18, вночі +10. Дощ... дощ... дощ...
Зображення
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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