Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5396669 написав:Может он хотел написать - Гордон? )))
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Дійсно Гордон. Як Ви здогадалися? І психлікарню закривають,тому що з неї втік турецько підданий... Втік назавжди з пару кілограм помідорів чартером в Анталію! Після чого зняли міністра в Турецькій республіці! А коли його зловили,він пив дешеве вино і писав антиураїнський пост в одному з форумів. При чому на ихнем языке. Тому що коли людина психує- вона видає свою брехливу сутність! Ну він довго сидів у в'язниці і навіть требовав переводчика з Маскви іменем Лєніна!! Але цього пройдисвітата випустили і він далі поливає Україну під різними псеадо...
akurt написав:Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь. Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет... Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...
Чому Туреччина на першому місці? 1. Помірні ціни на всі послуги (не стосується цін на виході із 5-ти зіркових готелів в Кемер - там просто свій бізнес). 2. Приємне відношення до людей. Як я вже неодноразово писав - Туреччина і США - на мою думку - дві єдині країни в світі, де громадянина України не рахують за людину другого гатунку. 3. Незважаючи на ДУЖЕ велику відмінність української та турецької мов, людина майже не відчуває себе німим. Для тих, хто постійно мешкає в Туреччині, є великі можливості для вивчення мови, наприклад, українська громада Анталії періодично розміщує такі оголошення (текст та мова оригіналу оголошення): “Оголошуємо додатковий набір у вечірню групу вивчення турецької мови! Групи до 10 осіб, професійний викладач – носій мови (говорить російською) мінімальна вартість занять. Уроки 2 рази на тиждень по 2 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +905393732537 Ольга. 4. Цікаві екскурсії. Серед найбільших цікавинок особисто я віднесу 3: а) прямо на території міста із населенням в 2,5 мільйони людей - в самому центрі - біля вулиці Гюллюк - знаходиться підземний каньон із підземними водоспадами (!!!) - який може відвідати будь-хто в будь-який час і зовсім безкоштовно (раджу ввечері - дуже класна підсвітка). б) прямо на території міста із населенням 2,5 мільйони людей - величезний водоспад Duden - висота - 40 метрів! (фото із мережі) в) на відстані в 27 км від центра міста є чудо природи, від якого спирає дихання - Güver Canyon.
Якщо врахувати, що ціни на нерухомість в Україні пішли уверх - то продати якусь непотрібну "прєлєсть" та купити за те супершикарні найновші апартаменти в комплексі із плавальним басейном та підземним паркінгом - сама правильна річ. Наприклад, в Дніпрі на вулиці "Тихвінська" вже мудрі люди виставили на продаж Шевченкову хату під знесення на ділянці землі в 14 сотиків - за 140 000 доларів. В тому ж Соборному районі з"явилася куча непотрібу - побудови 1957 року - за ціною в 1 000 доларів квадратний метр - житло із серії "Гидко паличками узяти". Не будемо говорити про Київ - є більш цікаві речі: Львів - на півдні Львова вже склалася ціна в 1000 доларів за квадртаний метр у ЗДАНИХ новобудовах (наприклад, ЖМ "Новий" та ЖМ "Арена -Львів" де квартири в новобудовах у 2016 році продавалися по 650-700 доларів квадрат - профіт - 30% (!!!) люди вже отримують), а якщо із ремонтом - то за 1 400 доларів квадрат - квартири-двушки вже виставляють по 120 000 доларів. Підтримую: якщо продати таку квратиру за 120 000 доларів, то можна купити в Анталії просто "заширательську" квартиру площею в 100 квадратів - з повним якісним ремонтом - а за решту в 20 000 доларів пити шампанське та дивитися, як танцює перед вами тендітна Гюльнара (якщо ви - чоловік) або стрункий Саллі (якщо ви - жінка). До речі - за 20 000 доларів родина із трьох осіб може якісно харчуватися... дайте подумати - 120 місяців... Без жартів...
Анталія: зараз +28, вдень +30, вночі +24. Львів: зараз +14, вдень до +18, вночі +10. Дощ... дощ... дощ...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)