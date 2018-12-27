Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав: Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек. И такая она была в 2018 году. И такая она была в 2017 году. И такая она была в 2016 году. И такая она была в 2015 году. Не справились.
Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали? Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не? Какой-то министр уволен, не?
Я ведь уже написал "москали оклеветали..." Неужели нужно повторяться?
Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь. Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет... Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...
У живущих в Турции и в Анталии конкретно на самом деле совсем другие проблемы... Там интересная ситуация. На самом деле на самом выезде из Анталии в сторону Кемер в сосновом лесу дальше общедоступного пляжа "Sarisu" (в переводе "Жёлтая вода") в самом деле есть "женский" пляж. Я - конечно - на его территории не был - но слышал рассказы - вход только для женщин. И персонал там только женский. И ничего особого, это не нудистский пляж... просто женщины отдыхают без "посторонних глаз"... Ну вот видите, народ волнуется - можно ли с мальчиками ходить? По правилам пляжа - до 9 лет можно. До 9 лет - мальчикам - точно можно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь. Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет... Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...
Чому Туреччина на першому місці? 1. Помірні ціни на всі послуги (не стосується цін на виході із 5-ти зіркових готелів в Кемер - там просто свій бізнес). 2. Приємне відношення до людей. Як я вже неодноразово писав - Туреччина і США - на мою думку - дві єдині країни в світі, де громадянина України не рахують за людину другого гатунку. 3. Незважаючи на ДУЖЕ велику відмінність української та турецької мов, людина майже не відчуває себе німим. Для тих, хто постійно мешкає в Туреччині, є великі можливості для вивчення мови, наприклад, українська громада Анталії періодично розміщує такі оголошення (текст та мова оригіналу оголошення): “Оголошуємо додатковий набір у вечірню групу вивчення турецької мови! Групи до 10 осіб, професійний викладач – носій мови (говорить російською) мінімальна вартість занять. Уроки 2 рази на тиждень по 2 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +905393732537 Ольга. 4. Цікаві екскурсії. Серед найбільших цікавинок особисто я віднесу 3: а) прямо на території міста із населенням в 2,5 мільйони людей - в самому центрі - біля вулиці Гюллюк - знаходиться підземний каньон із підземними водоспадами (!!!) - який може відвідати будь-хто в будь-який час і зовсім безкоштовно (раджу ввечері - дуже класна підсвітка). б) прямо на території міста із населенням 2,5 мільйони людей - величезний водоспад Duden - висота - 40 метрів! (фото із мережі) в) на відстані в 27 км від центра міста є чудо природи, від якого спирає дихання - Güver Canyon.
Якщо врахувати, що ціни на нерухомість в Україні пішли уверх - то продати якусь непотрібну "прєлєсть" та купити за те супершикарні найновші апартаменти в комплексі із плавальним басейном та підземним паркінгом - сама правильна річ. Наприклад, в Дніпрі на вулиці "Тихвінська" вже мудрі люди виставили на продаж Шевченкову хату під знесення на ділянці землі в 14 сотиків - за 140 000 доларів. В тому ж Соборному районі з"явилася куча непотрібу - побудови 1957 року - за ціною в 1 000 доларів квадратний метр - житло із серії "Гидко паличками узяти". Не будемо говорити про Київ - є більш цікаві речі: Львів - на півдні Львова вже склалася ціна в 1000 доларів за квадртаний метр у ЗДАНИХ новобудовах (наприклад, ЖМ "Новий" та ЖМ "Арена -Львів" де квартири в новобудовах у 2016 році продавалися по 650-700 доларів квадрат - профіт - 30% (!!!) люди вже отримують), а якщо із ремонтом - то за 1 400 доларів квадрат - квартири-двушки вже виставляють по 120 000 доларів. Підтримую: якщо продати таку квратиру за 120 000 доларів, то можна купити в Анталії просто "заширательську" квартиру площею в 100 квадратів - з повним якісним ремонтом - а за решту в 20 000 доларів пити шампанське та дивитися, як танцює перед вами тендітна Гюльнара (якщо ви - чоловік) або стрункий Саллі (якщо ви - жінка). До речі - за 20 000 доларів родина із трьох осіб може якісно харчуватися... дайте подумати - 120 місяців... Без жартів...
Анталія: зараз +28, вдень +30, вночі +24. Львів: зараз +14, вдень до +18, вночі +10. Дощ... дощ... дощ...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015... Хвастаюсь! Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов. Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.