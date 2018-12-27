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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:53

  shapo написав:Опять москали оклеветали прекрасную страну -
https://carnegie.ru/commentary/79459


Понравилось:
Зображення

Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек.
И такая она была в 2018 году.
И такая она была в 2017 году.
И такая она была в 2016 году.
И такая она была в 2015 году.
Не справились.

Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали?
Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не?
Какой-то министр уволен, не?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лип, 2019 21:56, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сегодня был в Киеве на левом берегу (Дарница) - печаль... Угрюмые все... Аля Кривой Рог... )))
Потом поехал в центр - красота...

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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:39

  akurt написав:
Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек.
И такая она была в 2018 году.
И такая она была в 2017 году.
И такая она была в 2016 году.
И такая она была в 2015 году.
Не справились.

Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали?
Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не?
Какой-то министр уволен, не?

Я ведь уже написал "москали оклеветали..."
Неужели нужно повторяться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:12

Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь.
Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет...
Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...

У живущих в Турции и в Анталии конкретно на самом деле совсем другие проблемы...
Зображення
Там интересная ситуация.
На самом деле на самом выезде из Анталии в сторону Кемер в сосновом лесу дальше общедоступного пляжа "Sarisu" (в переводе "Жёлтая вода") в самом деле есть "женский" пляж.
Я - конечно - на его территории не был - но слышал рассказы - вход только для женщин.
И персонал там только женский. И ничего особого, это не нудистский пляж... просто женщины отдыхают без "посторонних глаз"...
Ну вот видите, народ волнуется - можно ли с мальчиками ходить?
По правилам пляжа - до 9 лет можно.
До 9 лет - мальчикам - точно можно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 06:21

  akurt написав:Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь.
Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет...
Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...

Для того и выставил чтобы оживить ветку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:28

Дуже добре!

Оживляємо:
"Гаряча десятка" зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина
Єгипет
Болгарія
Грузія
Кіпр
Греція
Чорногорія
Хорватія
Туніс
Іспанія

Чому Туреччина на першому місці?
1. Помірні ціни на всі послуги (не стосується цін на виході із 5-ти зіркових готелів в Кемер - там просто свій бізнес).
2. Приємне відношення до людей. Як я вже неодноразово писав - Туреччина і США - на мою думку - дві єдині країни в світі, де громадянина України не рахують за людину другого гатунку.
3. Незважаючи на ДУЖЕ велику відмінність української та турецької мов, людина майже не відчуває себе німим. Для тих, хто постійно мешкає в Туреччині, є великі можливості для вивчення мови, наприклад, українська громада Анталії періодично розміщує такі оголошення (текст та мова оригіналу оголошення):
“Оголошуємо додатковий набір у вечірню групу вивчення турецької мови! Групи до 10 осіб, професійний викладач – носій мови (говорить російською) мінімальна вартість занять. Уроки 2 рази на тиждень по 2 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +905393732537 Ольга.
4. Цікаві екскурсії. Серед найбільших цікавинок особисто я віднесу 3:
а) прямо на території міста із населенням в 2,5 мільйони людей - в самому центрі - біля вулиці Гюллюк - знаходиться підземний каньон із підземними водоспадами (!!!) - який може відвідати будь-хто в будь-який час і зовсім безкоштовно (раджу ввечері - дуже класна підсвітка).
б) прямо на території міста із населенням 2,5 мільйони людей - величезний водоспад Duden - висота - 40 метрів!
Зображення
(фото із мережі)
в) на відстані в 27 км від центра міста є чудо природи, від якого спирає дихання - Güver Canyon.


Якщо врахувати, що ціни на нерухомість в Україні пішли уверх - то продати якусь непотрібну "прєлєсть" та купити за те супершикарні найновші апартаменти в комплексі із плавальним басейном та підземним паркінгом - сама правильна річ.
Наприклад, в Дніпрі на вулиці "Тихвінська" вже мудрі люди виставили на продаж Шевченкову хату під знесення на ділянці землі в 14 сотиків - за 140 000 доларів. В тому ж Соборному районі з"явилася куча непотрібу - побудови 1957 року - за ціною в 1 000 доларів квадратний метр - житло із серії "Гидко паличками узяти".
Не будемо говорити про Київ - є більш цікаві речі: Львів - на півдні Львова вже склалася ціна в 1000 доларів за квадртаний метр у ЗДАНИХ новобудовах (наприклад, ЖМ "Новий" та ЖМ "Арена -Львів" де квартири в новобудовах у 2016 році продавалися по 650-700 доларів квадрат - профіт - 30% (!!!) люди вже отримують), а якщо із ремонтом - то за 1 400 доларів квадрат - квартири-двушки вже виставляють по 120 000 доларів.
Підтримую: якщо продати таку квратиру за 120 000 доларів, то можна купити в Анталії просто "заширательську" квартиру площею в 100 квадратів - з повним якісним ремонтом - а за решту в 20 000 доларів пити шампанське та дивитися, як танцює перед вами тендітна Гюльнара (якщо ви - чоловік) або стрункий Саллі (якщо ви - жінка).
До речі - за 20 000 доларів родина із трьох осіб може якісно харчуватися... дайте подумати - 120 місяців... Без жартів...

Анталія: зараз +28, вдень +30, вночі +24.
Львів: зараз +14, вдень до +18, вночі +10. Дощ... дощ... дощ...
Зображення
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:59

Так ріелтор чи ні? )

  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,
V2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:13

За два месяца в Анталии погибли 13 украинцев - консул
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/15/7220904/

Отдыхают на всю катушку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:13

  Понаехал написав:
  akurt написав:А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что каждый третий автомобиль - Тесла - и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы...
Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15...
Прогадал пророк, прогадал...

Хватит врать. Надоело уже носом тыкать :)
1) 3 самые популярные модели: Ford F-Series(909330 машины за 2018й год),Chevrolet Silverado, Ram.
Самый быстрорастущий по популярности Jeep Compass.
По всему США продали за 2018й 183980 машин Tesla. Это в сумме всех моделей. Меньше, чем только одних Hyundai Elantra. :mrgreen:
Для совсем не умеющих читать: Только траков от форда в течении 2018 продано в 4 раза больше, чем всех тесла всех моделей вместе взятых. В 2019 динамика сохраняется
2) Стоимость 1й акции теслы на момент написания моего поста 230.06 :mrgreen:
С вашим талантом инвестиции вы потеряли бутылку хорошего вина на каждом стоке. :mrgreen:



П.Акурт - ще той балабол-графоман.
Він перегрівається під пекучим турецьким сонцем, і пише різну єрунду.

Доповню його писанину про "райську сонячну Анталію":

"С начала туристического сезона в Анталии умерли 13 украинцев. В основном - пожилые люди, - консул Хоменко"


https://censor.net.ua/news/3137459/s_na ... ul_homenko
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:17

  V2 написав:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,


Запитайте у п.Акурта - він шолудивий графоман чи ні?
Звісно, він ніколи не визнає своєї хвороби.

Те, що ріелтор Акурт за малу копійчину рекламує турецьку нерухомість - то видно неозброєним оком.
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