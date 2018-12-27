Додано: Пон 15 лип, 2019 13:49

вообще не имеют никакого отношения ни к теме ветки, ни вообще к Финансовому форуму.

Беру вину на себя:

Эта ветка вроде и называется так: "Разоблачим всех умерших в Турецкой республике сами, а не кто-то!"

я йому вдячний, ніколи вже не вживаю

ви мабуть бачили те знамените відео

мене так вдало викрив!

НЕ

ну зовсім нічого не виходить.

які здатні працювати головою, а не руками чи ногами.

поки я згоден вчити:

Я искренне благодарен модераторам, что они существенно почистили эту - как все убеждаются - самую интеллектуальную ветку на финансовом форуме от нервнонеуравновешенных человеков, которые извергают прямо здесь мат, ругательства, нецензурную лексику и прочие оскорбления - можете почитать выше от тов.- лексику.Конечно, как честный человек - я должен - я просто обязан! - ответить на поток мусора, грязи, грязных оскорблений и инсинуаций в мой адрес.Это уже норма для Финансового форума: ярлыки, грязь, оскорбления...Просил бы модераторов не удалять этот текст и четыре поста выше - ясное дело, что он не относится к теме ветки - но ведь 4 (четыре) поста выше от 3 (трех) человекЯ рад, что позволяю выявить вот таких людей: согласитесь, иметь рядом вот такого соседа по подъезду как персонаж выше - можно застрелиться, верно?Вы теперь понимаете, почему парни стыдятся написать даже в каком городе и на какой улице живут?А я их - голой (мокрой) правдой - по мордасам - по мордасам!Правда классно? Правды боятся больше всего!И неустанно - живя во лжи и оболгав всех на свете постоянно утверждают, что я лжец или "брехун".Супер! Прикиньте, приходите вы в фирму что-то купить: а тут сидят вот эти парни... А так мы их выявили. Супер!Теперь по порядку:а) НИ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ постов выше НЕ СОДЕРЖИТ даже 0,00001% информации илиПрикольно. Двоечники в школе? Не понимают вопрос учителя? Вероятно, да.б) признаюсь честно:прав - это лично Я виноват в смерти в Турецкой республике и конкретно в провинции Анталиячеловек. Это печально. Об этом сообщил наш консул в Анталии пан Вячеслав, с которым я конечно-же хорошо знаком.в мае - июне лично я виноват в смерти всех этих людей. Я правда, отсутствую в Анталии с 30 мая, все путешествую то по Европе, то по США, но это не снимает с меня вины. Имудро бросил семью, детей, мать, отца работу и мужественно раскрыл всем глаза на этой ветке.Одно меня утешает и как бы оправдывает: наш форумчанинвзял на себя вину за то, что в мае-июне в Украине утонуло на различных водоемах 700 () человек и из них 100 (сто) - дети.Тут- респект и уважуха.б) мені приємно відмітити, що зростає рівень пана- завдячуючі ТІЛЬКИ мені - дивіться, який прогрес: він піднявся від банального зауваження мені про вживання деяких "жаргонних слів" (я вже писав -- навіть звернув увагу, що те ОДНЕ слово, за яке він мене бив та топтав ногами, вживано декілька разів: 1) під час урочистих заходів в Анталії на річницю виселення кримсько-татарського народу із Криму в 1944 році в промовы дуже поважного представника України. 2) на нараді в Закарпатті президента Зеленського із хабаярми-митниками (не президент сказав те слово, а досвідчені митники); 3) під час оголошення по радіо - відео виклали на youtube - пілота нашого літака нашої авіакомпанії. Він весь текст оголошував на весь літак українською мовою -- в салоні літка із відпочинку летіло відразу 10 (десять) членів його власної родини.Потім паннас кумедно порадив повідомленням про те, що він узяв потужну підзорну трубу і в неї чітко побачив, як голодранці-турки, помираючі від голоду, жадібно ковтали картоплю по ціні смарагдів та платини за 1 кг. Наковтавшись тієй картоплі, що вдалося купити за гроші, виручені від здачі в металобрухт коштовностей своїх жінок, вони дивним чином почали розмножуватися та поставили собі завдання досягнути кількість населення Туреччини у 2024 році на межі 100 000 000 мешканців.Тому, панове: досить скиглити, що картопля по 15 гривень, а помідори по 47 гривень кіло - то для оптимізації процесу розмноження.Фото сьогодні - Львів - я надіслав його нашим українцям в Анталію - ледве не впали зі стільця...І бачите - як добре - пан- так хвилювася за голодранців турецьких і так мужньо мовчить про наших пересічних громадян. Став витриманим: мовчить… Моя школа!Ідемо далі: я пишаюся тим, шо я - єдиний на цьому світі !!! - поясню панурізницю між "ріелтор" та "фінансовий консультант". Тобто проведу для нього "лікбез" - це буде вже на тему гілки.Він - як ви бачите - теж кинув родину, дітей, жінку, маму, тата, сестру, брата, брата і навіть роботу і в робочий часРеспект і уважуха!Пояснюю:Слово "ПРОДАЄ" походить від слова "ПРОДАЄ"; І не інакше. Ріелтор - хоч і вішає локшину на вуха "покупану" і "продавану" - але ніколи ні за що НЕ ВІДПОВІДАЄ. Локшину на вуха може вішати різну: «я перевірю чистоту документів, я перевірю і те і се...» Насправді він ПРОСТО ПРОДАЄ ІНФОРМАЦІЮ із власної/невласної бази даних. Про якісь там «бабушатники» - і за це отримує свої 3-5 відсотків комісійних. Інколи менше – навіть 1 % - просто, щоби вже зовсім не зірвати угоду… Так у всьому світі і тут нема за що ображатися: "Хто на що вчився".Фінансовий консультант діє інакше.Зверніть увагу: я за останні два роки дописів тут НІЧОГО НЕ ПРОДАВ, причому «НІЧОГО» походить від слова «НІЧОГО» - не продав ніякої інформації - НЕ ПРОДАВ і не ПРИХОВАВ, навпаки - весь час! Ділюся – від слова «ділюся».Я пишу чесний аналіз і чесні цифри з тих чи інших питань. Зверніть увагу: у панав цих царинахУ тому випАдку, за який зачепився наш горе-учень - про Крим - я дійсно написав всю правду.І точні - як завжди цифри:- в травні 2015 мене запросили дати оцінку та пораду, що робити із тою бідою на окупованому напівострові. Мене привіз на ЮБК на своєму авто один із мешканців Києва. Я оглянув те все: зовсім непогано все зроблено, вілла чудова, заточена і на прожиття, і під клієнтів - здавання в оренду трьох гостьових котеджів. Все дорого, все чудово.- володар назвав цифру в 600 000 доларів.- я аналізував не тільки якість побудови (бездоганна), не тільки папери, де було написано, скільки вкладено (близько 500 000 українцями улюблених зелених доларів), але й об"єктивну реальність.Мій любий учень- cпробуйте відчути різницю - я НІЧОГО НЕ ПРОДАВАВ, нікого не вмовляв купити, і не було навіть поруч і на горизонті покупця.Була АНАЛІТИКА - робота мозку. Можете не вірити, але є люди,Я в травні 2015 назвав цифру 350 000 із словами: "Якщо хочете продати, то ставте 350 000 доларів".Зверніть увагу, мій любий учень - не було поруч ПОКУПЦІВ.Був продавець.Потім я поїхав з Криму і не був там із 2015 року - з травня місяця. І навіть не бачив тих, то все ж таки приклав руку до купівлі...Так що пан- як ви так вдало визначили, що я брехун і що я - ріелтор?- на сьогодні: - пишу - ЯК ЗАВЖДИ - тільки правду - коли пройшло 5 (п"ять) !!! років: 1) головний будинок вілли ледве ледве було продано за 200 000 доларів капітану далекого плавання. Продаж - 2018 рік - через 3 (три) роки мого аналітичного висновку. 2) друга половина із трьох котеджів ну ніяк не продавалася - ціну було вже знижено за всі три котеджі до 80 000 доларів. За 80 000 доларів продавець НУ ЗОВСІМ вже не хотів віддавати. Я радив віддати. І перехреститися. Але мусив віддати: безкінечні виснажливі поїздки в Крим забирають здоров’я, нерви та гроші: поламалася коробка-автомат дуже дорогої автівки - ремонт став у 3 600 чи 3 800 доларів. 3) на сьогодні вдалося домовитися про продаж цієї прєлєсти за 80 000 доларів - отримано готівкою 40 000 доларів - гроші продавець із Криму не вивозив готівкою - а передав відомою схемою: "…дай нам тут 40 000 доларів - отримаєш в Києві 40 000 доларів мінус комісійні".Таким чином: в кращому випадку - справа ще не закінчена - продавць отримає - беріть пан- калькулятор - та вчіться - нарешті - у мене рахувати,200 000 + 40 000 - 3 800 - (приблизно 20 поїздок у Крим з України за 5 років - кожна тільки за пальним обходиться не менше ніж в 200х2=400 доларів) - маємо 228 200 доларів+надія на 40 000 доларів, разомМоя цифра була 350 000 доларів.Прогнозована неотримана вигода: 350 000-268 200= 121 800 доларів США.СТО ДВАДЦЯТЬ ОДНА ТИСЯЧА ВІСІМСОТ ДОЛАРІВ США.Ой, і біда ж... ой, і біда... це ж, мабуть, панове і дипломи мають...Може ж колись та почнуть думати мозком...