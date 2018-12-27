RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347>
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:39

  akurt написав:
Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек.
И такая она была в 2018 году.
И такая она была в 2017 году.
И такая она была в 2016 году.
И такая она была в 2015 году.
Не справились.

Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали?
Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не?
Какой-то министр уволен, не?

Я ведь уже написал "москали оклеветали..."
Неужели нужно повторяться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:12

Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь.
Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет...
Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...

У живущих в Турции и в Анталии конкретно на самом деле совсем другие проблемы...
Зображення
Там интересная ситуация.
На самом деле на самом выезде из Анталии в сторону Кемер в сосновом лесу дальше общедоступного пляжа "Sarisu" (в переводе "Жёлтая вода") в самом деле есть "женский" пляж.
Я - конечно - на его территории не был - но слышал рассказы - вход только для женщин.
И персонал там только женский. И ничего особого, это не нудистский пляж... просто женщины отдыхают без "посторонних глаз"...
Ну вот видите, народ волнуется - можно ли с мальчиками ходить?
По правилам пляжа - до 9 лет можно.
До 9 лет - мальчикам - точно можно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 06:21

  akurt написав:Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь.
Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет...
Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...

Для того и выставил чтобы оживить ветку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:28

Дуже добре!

Оживляємо:
"Гаряча десятка" зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина
Єгипет
Болгарія
Грузія
Кіпр
Греція
Чорногорія
Хорватія
Туніс
Іспанія

Чому Туреччина на першому місці?
1. Помірні ціни на всі послуги (не стосується цін на виході із 5-ти зіркових готелів в Кемер - там просто свій бізнес).
2. Приємне відношення до людей. Як я вже неодноразово писав - Туреччина і США - на мою думку - дві єдині країни в світі, де громадянина України не рахують за людину другого гатунку.
3. Незважаючи на ДУЖЕ велику відмінність української та турецької мов, людина майже не відчуває себе німим. Для тих, хто постійно мешкає в Туреччині, є великі можливості для вивчення мови, наприклад, українська громада Анталії періодично розміщує такі оголошення (текст та мова оригіналу оголошення):
“Оголошуємо додатковий набір у вечірню групу вивчення турецької мови! Групи до 10 осіб, професійний викладач – носій мови (говорить російською) мінімальна вартість занять. Уроки 2 рази на тиждень по 2 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +905393732537 Ольга.
4. Цікаві екскурсії. Серед найбільших цікавинок особисто я віднесу 3:
а) прямо на території міста із населенням в 2,5 мільйони людей - в самому центрі - біля вулиці Гюллюк - знаходиться підземний каньон із підземними водоспадами (!!!) - який може відвідати будь-хто в будь-який час і зовсім безкоштовно (раджу ввечері - дуже класна підсвітка).
б) прямо на території міста із населенням 2,5 мільйони людей - величезний водоспад Duden - висота - 40 метрів!
Зображення
(фото із мережі)
в) на відстані в 27 км від центра міста є чудо природи, від якого спирає дихання - Güver Canyon.


Якщо врахувати, що ціни на нерухомість в Україні пішли уверх - то продати якусь непотрібну "прєлєсть" та купити за те супершикарні найновші апартаменти в комплексі із плавальним басейном та підземним паркінгом - сама правильна річ.
Наприклад, в Дніпрі на вулиці "Тихвінська" вже мудрі люди виставили на продаж Шевченкову хату під знесення на ділянці землі в 14 сотиків - за 140 000 доларів. В тому ж Соборному районі з"явилася куча непотрібу - побудови 1957 року - за ціною в 1 000 доларів квадратний метр - житло із серії "Гидко паличками узяти".
Не будемо говорити про Київ - є більш цікаві речі: Львів - на півдні Львова вже склалася ціна в 1000 доларів за квадртаний метр у ЗДАНИХ новобудовах (наприклад, ЖМ "Новий" та ЖМ "Арена -Львів" де квартири в новобудовах у 2016 році продавалися по 650-700 доларів квадрат - профіт - 30% (!!!) люди вже отримують), а якщо із ремонтом - то за 1 400 доларів квадрат - квартири-двушки вже виставляють по 120 000 доларів.
Підтримую: якщо продати таку квратиру за 120 000 доларів, то можна купити в Анталії просто "заширательську" квартиру площею в 100 квадратів - з повним якісним ремонтом - а за решту в 20 000 доларів пити шампанське та дивитися, як танцює перед вами тендітна Гюльнара (якщо ви - чоловік) або стрункий Саллі (якщо ви - жінка).
До речі - за 20 000 доларів родина із трьох осіб може якісно харчуватися... дайте подумати - 120 місяців... Без жартів...

Анталія: зараз +28, вдень +30, вночі +24.
Львів: зараз +14, вдень до +18, вночі +10. Дощ... дощ... дощ...
Зображення
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:59

Так ріелтор чи ні? )

  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,
V2
4
 
Повідомлень: 6146
З нами з: 03.07.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:13

За два месяца в Анталии погибли 13 украинцев - консул
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/15/7220904/

Отдыхают на всю катушку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6135 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:13

  Понаехал написав:
  akurt написав:А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что каждый третий автомобиль - Тесла - и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы...
Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15...
Прогадал пророк, прогадал...

Хватит врать. Надоело уже носом тыкать :)
1) 3 самые популярные модели: Ford F-Series(909330 машины за 2018й год),Chevrolet Silverado, Ram.
Самый быстрорастущий по популярности Jeep Compass.
По всему США продали за 2018й 183980 машин Tesla. Это в сумме всех моделей. Меньше, чем только одних Hyundai Elantra. :mrgreen:
Для совсем не умеющих читать: Только траков от форда в течении 2018 продано в 4 раза больше, чем всех тесла всех моделей вместе взятых. В 2019 динамика сохраняется
2) Стоимость 1й акции теслы на момент написания моего поста 230.06 :mrgreen:
С вашим талантом инвестиции вы потеряли бутылку хорошего вина на каждом стоке. :mrgreen:



П.Акурт - ще той балабол-графоман.
Він перегрівається під пекучим турецьким сонцем, і пише різну єрунду.

Доповню його писанину про "райську сонячну Анталію":

"С начала туристического сезона в Анталии умерли 13 украинцев. В основном - пожилые люди, - консул Хоменко"


https://censor.net.ua/news/3137459/s_na ... ul_homenko
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20305
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:17

  V2 написав:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,


Запитайте у п.Акурта - він шолудивий графоман чи ні?
Звісно, він ніколи не визнає своєї хвороби.

Те, що ріелтор Акурт за малу копійчину рекламує турецьку нерухомість - то видно неозброєним оком.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20305
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:49

КОШКА ИЗ ДОМУ - МЫШИ - В ПЛЯС!

Я искренне благодарен модераторам, что они существенно почистили эту - как все убеждаются - самую интеллектуальную ветку на финансовом форуме от нервнонеуравновешенных человеков, которые извергают прямо здесь мат, ругательства, нецензурную лексику и прочие оскорбления - можете почитать выше от тов. Frant - лексику.

Конечно, как честный человек - я должен - я просто обязан! - ответить на поток мусора, грязи, грязных оскорблений и инсинуаций в мой адрес.
Это уже норма для Финансового форума: ярлыки, грязь, оскорбления...
Просил бы модераторов не удалять этот текст и четыре поста выше - ясное дело, что он не относится к теме ветки - но ведь 4 (четыре) поста выше от 3 (трех) человек вообще не имеют никакого отношения ни к теме ветки, ни вообще к Финансовому форуму.

Я рад, что позволяю выявить вот таких людей: согласитесь, иметь рядом вот такого соседа по подъезду как персонаж выше - можно застрелиться, верно?
Вы теперь понимаете, почему парни стыдятся написать даже в каком городе и на какой улице живут?
А я их - голой (мокрой) правдой - по мордасам - по мордасам!
Правда классно? Правды боятся больше всего!
И неустанно - живя во лжи и оболгав всех на свете постоянно утверждают, что я лжец или "брехун".
Супер! Прикиньте, приходите вы в фирму что-то купить: а тут сидят вот эти парни... А так мы их выявили. Супер!

Теперь по порядку:
а) НИ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ постов выше НЕ СОДЕРЖИТ даже 0,00001% информации или рассуждений по теме ветки. Прикольно. Двоечники в школе? Не понимают вопрос учителя? Вероятно, да.

б) признаюсь честно: Вкладчик1234 прав - это лично Я виноват в смерти в Турецкой республике и конкретно в провинции Анталия 13 человек. Это печально. Об этом сообщил наш консул в Анталии пан Вячеслав, с которым я конечно-же хорошо знаком.
Беру вину на себя: в мае - июне лично я виноват в смерти всех этих людей. Я правда, отсутствую в Анталии с 30 мая, все путешествую то по Европе, то по США, но это не снимает с меня вины. И Вкладчик1234 мудро бросил семью, детей, мать, отца работу и мужественно раскрыл всем глаза на этой ветке.
Эта ветка вроде и называется так: "Разоблачим всех умерших в Турецкой республике сами, а не кто-то!"
Одно меня утешает и как бы оправдывает: наш форумчанин Вкладчик1234 взял на себя вину за то, что в мае-июне в Украине утонуло на различных водоемах 700 (семьсот) человек и из них 100 (сто) - дети.
Тут Вкладчик"у1234 - респект и уважуха.

б) мені приємно відмітити, що зростає рівень пана V2 - завдячуючі ТІЛЬКИ мені - дивіться, який прогрес: він піднявся від банального зауваження мені про вживання одного із "жаргонних слів" (я вже писав - я йому вдячний, ніколи вже не вживаю - навіть звернув увагу, що те ОДНЕ слово, за яке він мене бив та топтав ногами, вживано декілька разів: 1) під час урочистих заходів в Анталії на річницю виселення кримсько-татарського народу із Криму в 1944 році в промові дуже поважного представника України. 2) на нараді в Закарпатті президента Зеленського із хабаярми-митниками (не президент сказав те слово, а досвідчені митники); 3) під час оголошення по радіо - відео виклали на youtube - пілота нашого літака нашої авіакомпанії. Він весь текст оголошував на весь літак українською мовою - ви мабуть бачили те знамените відео - в салоні літка із відпочинку летіло відразу 10 (десять) членів його власної родини).
Потім пан V2 нас кумедно посмішив повідомленням про те, що він узяв потужну підзорну трубу і в неї чітко побачив, як голодранці-турки, помираючі від голоду, жадібно ковтали картоплю по ціні смарагдів та платини за 1 кг. Наковтавшись тієй картоплі, що вдалося купити за гроші, виручені від здачі в металобрухт коштовностей своїх жінок, вони дивним чином почали розмножуватися та поставили собі завдання досягнути кількість населення Туреччини у 2024 році на межі 100 000 000 мешканців.
Тому, панове: досить скиглити, що картопля по 15 гривень, а помідори по 47,95 гривень кіло - то для оптимізації процесу розмноження.
Фото сьогодні - Львів - я надіслав його нашим українцям в Анталію - ледве не впали зі стільця...
Зображення
І бачите - як добре - пан V2 - так хвилювася за голодранців турецьких і так мужньо мовчить про наших пересічних громадян. Став витриманим: мовчить… Моя школа!

Ідемо далі: я пишаюся тим, шо я - єдиний на цьому світі !!! - поясню пану V2 різницю між "ріелтор" та "фінансовий консультант". Тобто проведу для нього "лікбез" - це буде вже на тему гілки.
Він - як ви бачите - теж кинув родину, дітей, жінку, маму, тата, сестру, брата, брата і навіть роботу і в робочий час мене так вдало викрив!
Респект і уважуха!
Пояснюю:
Ріелтор - це людина, яка продає інформацію. Слово "ПРОДАЄ" походить від слова "ПРОДАЄ"; І не інакше. Ріелтор - хоч і вішає локшину на вуха "покупану" і "продавану" - але ніколи ні за що НЕ ВІДПОВІДАЄ. Локшину на вуха може вішати різну: «я перевірю чистоту документів, я перевірю і те і се...» Насправді він ПРОСТО ПРОДАЄ ІНФОРМАЦІЮ із власної/невласної бази даних. Про якісь там «бабушатники» - і за це отримує свої 3-5 відсотків комісійних. Інколи менше – навіть 1 % - просто, щоби вже зовсім не зірвати угоду… Так у всьому світі і тут нема за що ображатися: "Хто на що вчився".

Фінансовий консультант діє інакше. Фінансовий консультант - це НЕ людина, яка продає інформацію.
Зверніть увагу: я за останні два роки дописів тут НІЧОГО НЕ ПРОДАВ, причому «НІЧОГО» походить від слова «НІЧОГО» - не продав ніякої інформації - НЕ ПРОДАВ і не ПРИХОВАВ, навпаки - весь час ДІЛЮСЯ інформацією! Ділюся – від слова «ділюся».
Я пишу чесний аналіз і чесні цифри з тих чи інших питань. Зверніть увагу: у пана V2 в цих царинах ну зовсім нічого не виходить.
У тому випАдку, за який зачепився наш горе-учень - про Крим - я дійсно написав всю правду.
І точні - як завжди цифри:
- в травні 2015 мене запросили дати оцінку та пораду, що робити із тою бідою на окупованому напівострові. Мене привіз на ЮБК на своєму авто один із мешканців Києва. Я оглянув те все: зовсім непогано все зроблено, вілла чудова, заточена і на прожиття, і під клієнтів - здавання в оренду трьох гостьових котеджів. Все дорого, все чудово.
- володар назвав цифру в 600 000 доларів.
- я аналізував не тільки якість побудови (бездоганна), не тільки папери, де було написано, скільки вкладено (близько 500 000 українцями улюблених зелених доларів), але й об"єктивну реальність.
Мій любий учень V2 - cпробуйте відчути різницю - я НІЧОГО НЕ ПРОДАВАВ, нікого не вмовляв купити, і не було навіть поруч і на горизонті покупця.
Була АНАЛІТИКА - робота мозку. Можете не вірити, але є люди, які здатні працювати головою, а не руками чи ногами.
Я в травні 2015 назвав цифру 350 000 із словами: "Якщо хочете продати, то ставте 350 000 доларів".
Зверніть увагу, мій любий учень - не було поруч ПОКУПЦІВ.
Був продавець.
Потім я поїхав з Криму і не був там із 2015 року - з травня місяця. І навіть не бачив тих, то все ж таки приклав руку до купівлі...
Так що пан V2 - як ви так вдало визначили, що я брехун і що я - ріелтор?

- на сьогодні: - пишу - ЯК ЗАВЖДИ - тільки правду - коли пройшло 5 (п"ять) !!! років: 1) головний будинок вілли ледве ледве було продано за 200 000 доларів капітану далекого плавання. Продаж - 2018 рік - через 3 (три) роки мого аналітичного висновку. 2) друга половина із трьох котеджів ну ніяк не продавалася - ціну було вже знижено за всі три котеджі до 80 000 доларів. За 80 000 доларів продавець НУ ЗОВСІМ вже не хотів віддавати. Я радив віддати. І перехреститися. Але мусив віддати: безкінечні виснажливі поїздки в Крим забирають здоров’я, нерви та гроші: поламалася коробка-автомат дуже дорогої автівки - ремонт став у 3 600 чи 3 800 доларів. 3) на сьогодні вдалося домовитися про продаж цієї прєлєсти за 80 000 доларів - отримано готівкою 40 000 доларів - гроші продавець із Криму не вивозив готівкою - а передав відомою схемою: "…дай нам тут 40 000 доларів - отримаєш в Києві 40 000 доларів мінус комісійні".

Таким чином: в кращому випадку - справа ще не закінчена - продавць отримає - беріть пан V2 - калькулятор - та вчіться - нарешті - у мене рахувати, поки я згоден вчити:
200 000 + 40 000 - 3 800 - (приблизно 20 поїздок у Крим з України за 5 років - кожна тільки за пальним обходиться не менше ніж в 200х2=400 доларів) - маємо 228 200 доларів+надія на 40 000 доларів, разом 268 200 доларів.
Моя цифра була 350 000 доларів.
Прогнозована неотримана вигода: 350 000-268 200= 121 800 доларів США.
СТО ДВАДЦЯТЬ ОДНА ТИСЯЧА ВІСІМСОТ ДОЛАРІВ США.
Так хто тут ріелтор?
Ой, і біда ж... ой, і біда... це ж, мабуть, панове і дипломи мають...
Ну хоч я навчу уму – розуму…
Може ж колись та почнуть думати мозком...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:55

Нагадаю тему гілки: вона НЕ називається так:
"Викриття рядового akurt'a"
"Домисли та інсинуації про akurt'a"
"Купа лайна на адресу akurt'a"
"Смітник для висловлювань образ на адресу akurt'a"

Назва дуже проста та приємна:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прошу висловлюватися на тему гілки, запрошую панів та фахівців, які купили хоч будь-яку нерухомість хоч десь за межами країни.
Чекаємо на аналітику, прогнози, фінансові показники, поради про утримання нерухомості за кордоном, аналітику зростання/падіння цін на нерухомість, прогнози і таке інше корисне.
Бажано: цифри та факти з власними розрахунками.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 344345346347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 394, 395, 396
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3951 347052
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 20:55
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
43 4826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 13:43
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
74 12309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 12:14
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73247)
15.07.2019 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.