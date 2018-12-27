Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав: Цена на помидоры - 1 (ОДНА) лира - это 4 гривен 50 копеек. И такая она была в 2018 году. И такая она была в 2017 году. И такая она была в 2016 году. И такая она была в 2015 году. Не справились.
Кстати, господин shapo - вы когда в последний раз продукты в Украине покупали? Помидоры по цене куриных окорочков - нормально? Не? Какой-то министр уволен, не?
Я ведь уже написал "москали оклеветали..." Неужели нужно повторяться?
Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь. Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет... Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...
У живущих в Турции и в Анталии конкретно на самом деле совсем другие проблемы... Там интересная ситуация. На самом деле на самом выезде из Анталии в сторону Кемер в сосновом лесу дальше общедоступного пляжа "Sarisu" (в переводе "Жёлтая вода") в самом деле есть "женский" пляж. Я - конечно - на его территории не был - но слышал рассказы - вход только для женщин. И персонал там только женский. И ничего особого, это не нудистский пляж... просто женщины отдыхают без "посторонних глаз"... Ну вот видите, народ волнуется - можно ли с мальчиками ходить? По правилам пляжа - до 9 лет можно. До 9 лет - мальчикам - точно можно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Нет, не нужно... я даже с интересом половину прочитал: в каждой строчке обычная российская ложь. Но вы же это зачем-то выставили, верно? Народ почитает подумает, что в самом деле есть какие-то зерна правды... Ан нет... Кроме того - вы же видите - больной на всю голову с золотой медалью на шее сразу подхватил и обсосал...
Чому Туреччина на першому місці? 1. Помірні ціни на всі послуги (не стосується цін на виході із 5-ти зіркових готелів в Кемер - там просто свій бізнес). 2. Приємне відношення до людей. Як я вже неодноразово писав - Туреччина і США - на мою думку - дві єдині країни в світі, де громадянина України не рахують за людину другого гатунку. 3. Незважаючи на ДУЖЕ велику відмінність української та турецької мов, людина майже не відчуває себе німим. Для тих, хто постійно мешкає в Туреччині, є великі можливості для вивчення мови, наприклад, українська громада Анталії періодично розміщує такі оголошення (текст та мова оригіналу оголошення): “Оголошуємо додатковий набір у вечірню групу вивчення турецької мови! Групи до 10 осіб, професійний викладач – носій мови (говорить російською) мінімальна вартість занять. Уроки 2 рази на тиждень по 2 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +905393732537 Ольга. 4. Цікаві екскурсії. Серед найбільших цікавинок особисто я віднесу 3: а) прямо на території міста із населенням в 2,5 мільйони людей - в самому центрі - біля вулиці Гюллюк - знаходиться підземний каньон із підземними водоспадами (!!!) - який може відвідати будь-хто в будь-який час і зовсім безкоштовно (раджу ввечері - дуже класна підсвітка). б) прямо на території міста із населенням 2,5 мільйони людей - величезний водоспад Duden - висота - 40 метрів! (фото із мережі) в) на відстані в 27 км від центра міста є чудо природи, від якого спирає дихання - Güver Canyon.
Якщо врахувати, що ціни на нерухомість в Україні пішли уверх - то продати якусь непотрібну "прєлєсть" та купити за те супершикарні найновші апартаменти в комплексі із плавальним басейном та підземним паркінгом - сама правильна річ. Наприклад, в Дніпрі на вулиці "Тихвінська" вже мудрі люди виставили на продаж Шевченкову хату під знесення на ділянці землі в 14 сотиків - за 140 000 доларів. В тому ж Соборному районі з"явилася куча непотрібу - побудови 1957 року - за ціною в 1 000 доларів квадратний метр - житло із серії "Гидко паличками узяти". Не будемо говорити про Київ - є більш цікаві речі: Львів - на півдні Львова вже склалася ціна в 1000 доларів за квадртаний метр у ЗДАНИХ новобудовах (наприклад, ЖМ "Новий" та ЖМ "Арена -Львів" де квартири в новобудовах у 2016 році продавалися по 650-700 доларів квадрат - профіт - 30% (!!!) люди вже отримують), а якщо із ремонтом - то за 1 400 доларів квадрат - квартири-двушки вже виставляють по 120 000 доларів. Підтримую: якщо продати таку квратиру за 120 000 доларів, то можна купити в Анталії просто "заширательську" квартиру площею в 100 квадратів - з повним якісним ремонтом - а за решту в 20 000 доларів пити шампанське та дивитися, як танцює перед вами тендітна Гюльнара (якщо ви - чоловік) або стрункий Саллі (якщо ви - жінка). До речі - за 20 000 доларів родина із трьох осіб може якісно харчуватися... дайте подумати - 120 місяців... Без жартів...
Анталія: зараз +28, вдень +30, вночі +24. Львів: зараз +14, вдень до +18, вночі +10. Дощ... дощ... дощ...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015... Хвастаюсь! Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов. Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
akurt написав:А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что каждый третий автомобиль - Тесла - и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы... Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15... Прогадал пророк, прогадал...
Хватит врать. Надоело уже носом тыкать 1) 3 самые популярные модели: Ford F-Series(909330 машины за 2018й год),Chevrolet Silverado, Ram. Самый быстрорастущий по популярности Jeep Compass. По всему США продали за 2018й 183980 машин Tesla. Это в сумме всех моделей. Меньше, чем только одних Hyundai Elantra. Для совсем не умеющих читать: Только траков от форда в течении 2018 продано в 4 раза больше, чем всех тесла всех моделей вместе взятых. В 2019 динамика сохраняется 2) Стоимость 1й акции теслы на момент написания моего поста 230.06 С вашим талантом инвестиции вы потеряли бутылку хорошего вина на каждом стоке.
П.Акурт - ще той балабол-графоман. Він перегрівається під пекучим турецьким сонцем, і пише різну єрунду.
Доповню його писанину про "райську сонячну Анталію":
"С начала туристического сезона в Анталии умерли 13 украинцев. В основном - пожилые люди, - консул Хоменко"
akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015... Хвастаюсь! Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов. Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
akurt написав:Вихідні дані: - я не ріелтор,
akurt написав:я не ріелтор, не був їм,
Запитайте у п.Акурта - він шолудивий графоман чи ні? Звісно, він ніколи не визнає своєї хвороби.
Те, що ріелтор Акурт за малу копійчину рекламує турецьку нерухомість - то видно неозброєним оком.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Я искренне благодарен модераторам, что они существенно почистили эту - как все убеждаются - самую интеллектуальную ветку на финансовом форуме от нервнонеуравновешенных человеков, которые извергают прямо здесь мат, ругательства, нецензурную лексику и прочие оскорбления - можете почитать выше от тов. Frant - лексику.
Конечно, как честный человек - я должен - я просто обязан! - ответить на поток мусора, грязи, грязных оскорблений и инсинуаций в мой адрес. Это уже норма для Финансового форума: ярлыки, грязь, оскорбления... Просил бы модераторов не удалять этот текст и четыре поста выше - ясное дело, что он не относится к теме ветки - но ведь 4 (четыре) поста выше от 3 (трех) человек вообще не имеют никакого отношения ни к теме ветки, ни вообще к Финансовому форуму.
Я рад, что позволяю выявить вот таких людей: согласитесь, иметь рядом вот такого соседа по подъезду как персонаж выше - можно застрелиться, верно? Вы теперь понимаете, почему парни стыдятся написать даже в каком городе и на какой улице живут? А я их - голой (мокрой) правдой - по мордасам - по мордасам! Правда классно? Правды боятся больше всего! И неустанно - живя во лжи и оболгав всех на свете постоянно утверждают, что я лжец или "брехун". Супер! Прикиньте, приходите вы в фирму что-то купить: а тут сидят вот эти парни... А так мы их выявили. Супер!
Теперь по порядку: а) НИ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ постов выше НЕ СОДЕРЖИТ даже 0,00001% информации или рассуждений по теме ветки. Прикольно. Двоечники в школе? Не понимают вопрос учителя? Вероятно, да.
б) признаюсь честно: Вкладчик1234 прав - это лично Я виноват в смерти в Турецкой республике и конкретно в провинции Анталия 13 человек. Это печально. Об этом сообщил наш консул в Анталии пан Вячеслав, с которым я конечно-же хорошо знаком. Беру вину на себя: в мае - июне лично я виноват в смерти всех этих людей. Я правда, отсутствую в Анталии с 30 мая, все путешествую то по Европе, то по США, но это не снимает с меня вины. И Вкладчик1234 мудро бросил семью, детей, мать, отца работу и мужественно раскрыл всем глаза на этой ветке. Эта ветка вроде и называется так: "Разоблачим всех умерших в Турецкой республике сами, а не кто-то!" Одно меня утешает и как бы оправдывает: наш форумчанин Вкладчик1234 взял на себя вину за то, что в мае-июне в Украине утонуло на различных водоемах 700 (семьсот) человек и из них 100 (сто) - дети. Тут Вкладчик"у1234 - респект и уважуха.
б) мені приємно відмітити, що зростає рівень пана V2 - завдячуючі ТІЛЬКИ мені - дивіться, який прогрес: він піднявся від банального зауваження мені про вживання одного із "жаргонних слів" (я вже писав - я йому вдячний, ніколи вже не вживаю - навіть звернув увагу, що те ОДНЕ слово, за яке він мене бив та топтав ногами, вживано декілька разів: 1) під час урочистих заходів в Анталії на річницю виселення кримсько-татарського народу із Криму в 1944 році в промові дуже поважного представника України. 2) на нараді в Закарпатті президента Зеленського із хабаярми-митниками (не президент сказав те слово, а досвідчені митники); 3) під час оголошення по радіо - відео виклали на youtube - пілота нашого літака нашої авіакомпанії. Він весь текст оголошував на весь літак українською мовою - ви мабуть бачили те знамените відео - в салоні літка із відпочинку летіло відразу 10 (десять) членів його власної родини). Потім пан V2 нас кумедно посмішив повідомленням про те, що він узяв потужну підзорну трубу і в неї чітко побачив, як голодранці-турки, помираючі від голоду, жадібно ковтали картоплю по ціні смарагдів та платини за 1 кг. Наковтавшись тієй картоплі, що вдалося купити за гроші, виручені від здачі в металобрухт коштовностей своїх жінок, вони дивним чином почали розмножуватися та поставили собі завдання досягнути кількість населення Туреччини у 2024 році на межі 100 000 000 мешканців. Тому, панове: досить скиглити, що картопля по 15 гривень, а помідори по 47,95 гривень кіло - то для оптимізації процесу розмноження. Фото сьогодні - Львів - я надіслав його нашим українцям в Анталію - ледве не впали зі стільця... І бачите - як добре - пан V2 - так хвилювася за голодранців турецьких і так мужньо мовчить про наших пересічних громадян. Став витриманим: мовчить… Моя школа!
Ідемо далі: я пишаюся тим, шо я - єдиний на цьому світі !!! - поясню пану V2 різницю між "ріелтор" та "фінансовий консультант". Тобто проведу для нього "лікбез" - це буде вже на тему гілки. Він - як ви бачите - теж кинув родину, дітей, жінку, маму, тата, сестру, брата, брата і навіть роботу і в робочий час мене так вдало викрив! Респект і уважуха! Пояснюю: Ріелтор - це людина, яка продає інформацію. Слово "ПРОДАЄ" походить від слова "ПРОДАЄ"; І не інакше. Ріелтор - хоч і вішає локшину на вуха "покупану" і "продавану" - але ніколи ні за що НЕ ВІДПОВІДАЄ. Локшину на вуха може вішати різну: «я перевірю чистоту документів, я перевірю і те і се...» Насправді він ПРОСТО ПРОДАЄ ІНФОРМАЦІЮ із власної/невласної бази даних. Про якісь там «бабушатники» - і за це отримує свої 3-5 відсотків комісійних. Інколи менше – навіть 1 % - просто, щоби вже зовсім не зірвати угоду… Так у всьому світі і тут нема за що ображатися: "Хто на що вчився".
Фінансовий консультант діє інакше. Фінансовий консультант - це НЕ людина, яка продає інформацію. Зверніть увагу: я за останні два роки дописів тут НІЧОГО НЕ ПРОДАВ, причому «НІЧОГО» походить від слова «НІЧОГО» - не продав ніякої інформації - НЕ ПРОДАВ і не ПРИХОВАВ, навпаки - весь час ДІЛЮСЯ інформацією! Ділюся – від слова «ділюся». Я пишу чесний аналіз і чесні цифри з тих чи інших питань. Зверніть увагу: у пана V2 в цих царинах ну зовсім нічого не виходить. У тому випАдку, за який зачепився наш горе-учень - про Крим - я дійсно написав всю правду. І точні - як завжди цифри: - в травні 2015 мене запросили дати оцінку та пораду, що робити із тою бідою на окупованому напівострові. Мене привіз на ЮБК на своєму авто один із мешканців Києва. Я оглянув те все: зовсім непогано все зроблено, вілла чудова, заточена і на прожиття, і під клієнтів - здавання в оренду трьох гостьових котеджів. Все дорого, все чудово. - володар назвав цифру в 600 000 доларів. - я аналізував не тільки якість побудови (бездоганна), не тільки папери, де було написано, скільки вкладено (близько 500 000 українцями улюблених зелених доларів), але й об"єктивну реальність. Мій любий учень V2 - cпробуйте відчути різницю - я НІЧОГО НЕ ПРОДАВАВ, нікого не вмовляв купити, і не було навіть поруч і на горизонті покупця. Була АНАЛІТИКА - робота мозку. Можете не вірити, але є люди, які здатні працювати головою, а не руками чи ногами. Я в травні 2015 назвав цифру 350 000 із словами: "Якщо хочете продати, то ставте 350 000 доларів". Зверніть увагу, мій любий учень - не було поруч ПОКУПЦІВ. Був продавець. Потім я поїхав з Криму і не був там із 2015 року - з травня місяця. І навіть не бачив тих, то все ж таки приклав руку до купівлі... Так що пан V2 - як ви так вдало визначили, що я брехун і що я - ріелтор?
- на сьогодні: - пишу - ЯК ЗАВЖДИ - тільки правду - коли пройшло 5 (п"ять) !!! років: 1) головний будинок вілли ледве ледве було продано за 200 000 доларів капітану далекого плавання. Продаж - 2018 рік - через 3 (три) роки мого аналітичного висновку. 2) друга половина із трьох котеджів ну ніяк не продавалася - ціну було вже знижено за всі три котеджі до 80 000 доларів. За 80 000 доларів продавець НУ ЗОВСІМ вже не хотів віддавати. Я радив віддати. І перехреститися. Але мусив віддати: безкінечні виснажливі поїздки в Крим забирають здоров’я, нерви та гроші: поламалася коробка-автомат дуже дорогої автівки - ремонт став у 3 600 чи 3 800 доларів. 3) на сьогодні вдалося домовитися про продаж цієї прєлєсти за 80 000 доларів - отримано готівкою 40 000 доларів - гроші продавець із Криму не вивозив готівкою - а передав відомою схемою: "…дай нам тут 40 000 доларів - отримаєш в Києві 40 000 доларів мінус комісійні".
Таким чином: в кращому випадку - справа ще не закінчена - продавць отримає - беріть пан V2 - калькулятор - та вчіться - нарешті - у мене рахувати, поки я згоден вчити: 200 000 + 40 000 - 3 800 - (приблизно 20 поїздок у Крим з України за 5 років - кожна тільки за пальним обходиться не менше ніж в 200х2=400 доларів) - маємо 228 200 доларів+надія на 40 000 доларів, разом 268 200 доларів. Моя цифра була 350 000 доларів. Прогнозована неотримана вигода: 350 000-268 200= 121 800 доларів США. СТО ДВАДЦЯТЬ ОДНА ТИСЯЧА ВІСІМСОТ ДОЛАРІВ США. Так хто тут ріелтор? Ой, і біда ж... ой, і біда... це ж, мабуть, панове і дипломи мають... Ну хоч я навчу уму – розуму… Може ж колись та почнуть думати мозком...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Нагадаю тему гілки: вона НЕ називається так: "Викриття рядового akurt'a" "Домисли та інсинуації про akurt'a" "Купа лайна на адресу akurt'a" "Смітник для висловлювань образ на адресу akurt'a"
Назва дуже проста та приємна: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Прошу висловлюватися на тему гілки, запрошую панів та фахівців, які купили хоч будь-яку нерухомість хоч десь за межами країни. Чекаємо на аналітику, прогнози, фінансові показники, поради про утримання нерухомості за кордоном, аналітику зростання/падіння цін на нерухомість, прогнози і таке інше корисне. Бажано: цифри та факти з власними розрахунками.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)