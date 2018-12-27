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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:11
akurt написав:
мені приємно відмітити, що зростає рівень пана V2
- завдячуючі ТІЛЬКИ мені - дивіться, який прогрес: він піднявся від банального зауваження мені про вживання одного із "жаргонних слів" (я вже писав - я йому вдячний, ніколи вже не вживаю
Вітаю, шановний akurt
!
Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів.
akurt написав:
Ідемо далі: я пишаюся тим, шо я - єдиний на цьому світі !!! - поясню пану V2
різницю між "ріелтор" та "фінансовий консультант".
Так що пан V2
- як ви так вдало визначили, що я брехун і що я - ріелтор?
Просте питання - akurt
ріелтор чи ні!
Що ви брехун ніде не писав. Проте, дещо символічно виглядає ця обмовка від вас
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V2
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