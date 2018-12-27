Додано: Пон 15 лип, 2019 19:40

Прикольні такі люди. Спочатку виллють відро помиїв на голову, а потім питають, як стати вумними та здоровими.



P.S. В менее постійно з 16-30 включені на экрані всі графіки та результати торгів по - дайте подумати - 5-ти позиціях.

Сьогодні індекси виглядають не дуже добре, але із 5-ти позицій 4 - зелені.

Перехрестимося...

Доречі - тут наслідив пан "Понаєхал" - так він сьогодні на кожній акції заробив три долари. Це непогано. Реально непогано.

Питання в тому тільки, що він мав на увазі під словом "котлєта".

В нього й акції специфічні. Мені такі не подобаються: по них дивідендів не платять.

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)