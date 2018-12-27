Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав: мені приємно відмітити, що зростає рівень пана V2 - завдячуючі ТІЛЬКИ мені - дивіться, який прогрес: він піднявся від банального зауваження мені про вживання одного із "жаргонних слів" (я вже писав - я йому вдячний, ніколи вже не вживаю
Вітаю, шановний akurt! Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів.
akurt написав:Ідемо далі: я пишаюся тим, шо я - єдиний на цьому світі !!! - поясню пану V2 різницю між "ріелтор" та "фінансовий консультант". Так що пан V2 - як ви так вдало визначили, що я брехун і що я - ріелтор?
Просте питання - akurt ріелтор чи ні! Що ви брехун ніде не писав. Проте, дещо символічно виглядає ця обмовка від вас
Панове, я трохи не в свій город, але читаю гілку, а значить, - читаю і усі коменти, бо інакше - провал і інформаційні білі плями ... отож, пропоную, наголошую - пропоную, від"єднатись (культурно сказав) від пана Акурта і просто читати його пости про теплу Анталію і гостинну Туреччину. Якщо хтось хоче писати всяке лайно на кшталт "то всьо 3,14здьож", "він/ВОНА бреше", "Зе!Бе!Ме! прийде, порядок наведе і т .п.", то заведіть собі блог і пишіть там. Побачите кількість читачів і збагнете свою недолугість. А ще краще, зробіть пачпорт закордонний і поїздіть трошки країнами хоча б ближнього зарубіжжя, подивіться в реалі, як живуть людЕ. І не судіть про Туреччину та інші країни із високим рівнем життя з позиції "я_на_оллінклюзів_їздив, бачив з-за паркану - gavno та Туреччина". Поїдьте без парканів і готелів, поживіть, потратьте грошенята і повертайтесь писати ПРАВДУ. Не захищаю пана Акурта, інколи сам підколюю легенько, коли уже ну дуже гарно пише Але сидячи у своєму Мухосранську, не вчіть жити інших. Для початку, будьте просто культурні. Бо два дні лайна геть не красять ні вас, ні гілку з високим рівнем відвідуваності. Усім дякую. Персонально нікого не мав наміру образити. Все буде Україна. Ну і трішки відпочинку у Туреччині. Вони ще щит Святослава на воротах Царграду не забули генетична пам'ять, щоб їй добре було
stas_rst написав:Панове, я трохи не в свій город, але читаю гілку, а значить, - читаю і усі коменти, бо інакше - провал і інформаційні білі плями ... отож, пропоную, наголошую - пропоную, від"єднатись (культурно сказав) від пана Акурта і просто читати його пости про теплу Анталію і гостинну Туреччину. Якщо хтось хоче писати всяке лайно на кшталт "то всьо 3,14здьож", "він/ВОНА бреше", "Зе!Бе!Ме! прийде, порядок наведе і т .п.", то заведіть собі блог і пишіть там. Побачите кількість читачів і збагнете свою недолугість. А ще краще, зробіть пачпорт закордонний і поїздіть трошки країнами хоча б ближнього зарубіжжя, подивіться в реалі, як живуть людЕ. І не судіть про Туреччину та інші країни із високим рівнем життя з позиції "я_на_оллінклюзів_їздив, бачив з-за паркану - gavno та Туреччина". Поїдьте без парканів і готелів, поживіть, потратьте грошенята і повертайтесь писати ПРАВДУ. Не захищаю пана Акурта, інколи сам підколюю легенько, коли уже ну дуже гарно пише Але сидячи у своєму Мухосранську, не вчіть жити інших. Для початку, будьте просто культурні. Бо два дні лайна геть не красять ні вас, ні гілку з високим рівнем відвідуваності. Усім дякую. Персонально нікого не мав наміру образити. Все буде Україна. Ну і трішки відпочинку у Туреччині. Вони ще щит Святослава на воротах Царграду не забули генетична пам'ять, щоб їй добре було
Прикольні такі люди. Спочатку виллють відро помиїв на голову, а потім питають, як стати вумними та здоровими.
P.S. В менее постійно з 16-30 включені на экрані всі графіки та результати торгів по - дайте подумати - 5-ти позиціях. Сьогодні індекси виглядають не дуже добре, але із 5-ти позицій 4 - зелені. Перехрестимося... Доречі - тут наслідив пан "Понаєхал" - так він сьогодні на кожній акції заробив три долари. Це непогано. Реально непогано. Питання в тому тільки, що він мав на увазі під словом "котлєта". В нього й акції специфічні. Мені такі не подобаються: по них дивідендів не платять. Так, дивимося... дивимося... Відкорковуємо коньячок, на Фалафель намазуємо домашню сметанку і знову дивимося...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)