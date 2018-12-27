А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ?
Нагадаю тему гілки:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:43
А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ?
Нагадаю тему гілки:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
|