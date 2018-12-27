RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:43

А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ?
Я гадаю, краще вам зайнятися іншим, оскільки інших досягнень в житті та діяльності не вбачається.
Дивіться:
  V2 написав:Vorlon
Не на всіх версіях андроїда працює :!:

Насправді з великої літери пишуться:
...
– символічні назви закладів, підприємств, назви писемних пам’яток, газет, журналів, художніх творів, виробів, продуктів, машин (у лапках): завод „Феросплав”, акціонерне товариство „Солом’янка”, магазин „Колесо”, „Повість врем’яних літ”, літак „Руслан”, хліб „Український”, журнал „Слово і час”.
...
Докладно тут: http://pravopys.net/sections/38/
Також це невірно згідно із п. 25 Українського правопису:
Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: цуке́рки «Столи́чні», цигарки́ «Украї́нські», вино́ «Перли́на сте́пу», цуке́рки «Пташи́не молоко́».

Таким чином, до американського фондового ринку ви ще не готові - я поясню, що там помилка в одній букві - то втрата всього майна вашої родини, ваших батьків та батьків жінки включно.
Слава Богу, що я маю час та натхнення вас уберегти від помилок та розтлумачити прості речі.
Бачите, як все добре! Вчимося разом!
  V2 написав:Вітаю, шановний akurt!
Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів. ;)

До речі, в мене виникає великий сумнів із "вживання правильних - як ви пишете - слів" - наприклад, вживання слова "толерантний" разом із словом "наука". Справа в тому, що наука не може бути толерантною за визначенням. Більше того, якщо у якогось науковця "наука" є дійсно "толерантною", то то не наука, то просто злочин і дії можуть підпадати під дію КК України: ст. 24, ст. 25, ст. 30, с. 113, ст. 176, ст. 185, ст. 190 і щонайменше - ст. 192.
Дивіться:
ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193).
Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 179.

Нагадаю тему гілки - це необхідно зробити, бо за останні декілька годин форуманин V2 розмістив тут 5 (п"ять) постів і з п"яти постів жоден не відноситься до теми гілки:

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 12.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:кешбеку від Альфа-банку


Ось бачте, ще одне нове слово вивчили. І хто тут кому учень? :)
Хоча ... міг би повчитися специфіки роботи на фондовому ринку США, проте, ̶ц̶а̶р̶
вчитель вкотре виявився не справжнім ;)
V2
4
 
Повідомлень: 6152
З нами з: 03.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 345346347348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: plugatyrev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 394, 395, 396
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3951 347263
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 20:55
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
43 4852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 13:43
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
74 12336
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 12:14
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73360)
16.07.2019 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.