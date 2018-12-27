Додано: Пон 15 лип, 2019 23:43

V2 написав: Vorlon

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виробів, продуктів, машин (у лапках)

V2 написав: Вітаю, шановний akurt!

Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів.

Вітаю, шановнийПриємно, що моятаки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів.

А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ?Я гадаю, краще вам зайнятися іншим, оскільки інших досягнень в житті та діяльності не вбачається.Дивіться:Насправді з великої літери пишуться:...– символічні назви закладів, підприємств, назви писемних пам’яток, газет, журналів, художніх творів,: завод „Феросплав”, акціонерне товариство „Солом’янка”, магазин „Колесо”, „Повість врем’яних літ”, літак „Руслан”, хліб „Український”, журнал „Слово і час”....Докладно тут:Також це невірно згідно із п. 25 Українського правопису:Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: цуке́рки «Столи́чні», цигарки́ «Украї́нські», вино́ «Перли́на сте́пу», цуке́рки «Пташи́не молоко́».Таким чином, до американського фондового ринку ви ще не готові - я поясню, що там помилка вбукві - то втрата всього майна вашої родини, ваших батьків та батьків жінки включно.Слава Богу, що я маю час та натхнення вас уберегти від помилок та розтлумачити прості речі.Бачите, як все добре! Вчимося разом!До речі, в мене виникає великий сумнів із "вживання правильних - як ви пишете - слів" - наприклад, вживання слова "толерантний" разом із словом "наука". Справа в тому, що наука не може бути толерантною за визначенням. Більше того, якщо у якогось науковця "наука" є дійсно "толерантною", то то не наука, то просто злочин і дії можуть підпадати під дію КК України: ст. 24, ст. 25, ст. 30, с. 113, ст. 176, ст. 185, ст. 190 і щонайменше - ст. 192.Дивіться:ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193).Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 179.Нагадаю тему гілки - це необхідно зробити, бо за останні декілька годин форуманинрозмістив тут 5 (п"ять) постів і з п"яти постів жоден не відноситься до теми гілки: