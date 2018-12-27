Я гадаю, краще вам зайнятися іншим, оскільки інших досягнень в житті та діяльності не вбачається.
Дивіться:
Насправді з великої літери пишуться:
...
– символічні назви закладів, підприємств, назви писемних пам’яток, газет, журналів, художніх творів, виробів, продуктів, машин (у лапках): завод „Феросплав”, акціонерне товариство „Солом’янка”, магазин „Колесо”, „Повість врем’яних літ”, літак „Руслан”, хліб „Український”, журнал „Слово і час”.
...
Докладно тут:
Також це невірно згідно із п. 25 Українського правопису:
Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: цуке́рки «Столи́чні», цигарки́ «Украї́нські», вино́ «Перли́на сте́пу», цуке́рки «Пташи́не молоко́».
Таким чином, до американського фондового ринку ви ще не готові - я поясню, що там помилка в одній букві - то втрата всього майна вашої родини, ваших батьків та батьків жінки включно.
Слава Богу, що я маю час та натхнення вас уберегти від помилок та розтлумачити прості речі.
Бачите, як все добре! Вчимося разом!
До речі, в мене виникає великий сумнів із "вживання правильних - як ви пишете - слів" - наприклад, вживання слова "толерантний" разом із словом "наука". Справа в тому, що наука не може бути толерантною за визначенням. Більше того, якщо у якогось науковця "наука" є дійсно "толерантною", то то не наука, то просто злочин і дії можуть підпадати під дію КК України: ст. 24, ст. 25, ст. 30, с. 113, ст. 176, ст. 185, ст. 190 і щонайменше - ст. 192.
Дивіться:
ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193).
Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 179.
Нагадаю тему гілки - це необхідно зробити, бо за останні декілька годин форуманин V2 розмістив тут 5 (п"ять) постів і з п"яти постів жоден не відноситься до теми гілки:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість