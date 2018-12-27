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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:43

А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ?
Я гадаю, краще вам зайнятися іншим, оскільки інших досягнень в житті та діяльності не вбачається.
Дивіться:
  V2 написав:Vorlon
Не на всіх версіях андроїда працює :!:

Насправді з великої літери пишуться:
...
– символічні назви закладів, підприємств, назви писемних пам’яток, газет, журналів, художніх творів, виробів, продуктів, машин (у лапках): завод „Феросплав”, акціонерне товариство „Солом’янка”, магазин „Колесо”, „Повість врем’яних літ”, літак „Руслан”, хліб „Український”, журнал „Слово і час”.
...
Докладно тут: http://pravopys.net/sections/38/
Також це невірно згідно із п. 25 Українського правопису:
Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: цуке́рки «Столи́чні», цигарки́ «Украї́нські», вино́ «Перли́на сте́пу», цуке́рки «Пташи́не молоко́».

Таким чином, до американського фондового ринку ви ще не готові - я поясню, що там помилка в одній букві - то втрата всього майна вашої родини, ваших батьків та батьків жінки включно.
Слава Богу, що я маю час та натхнення вас уберегти від помилок та розтлумачити прості речі.
Бачите, як все добре! Вчимося разом!
  V2 написав:Вітаю, шановний akurt!
Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів. ;)

До речі, в мене виникає великий сумнів із "вживання правильних - як ви пишете - слів" - наприклад, вживання слова "толерантний" разом із словом "наука". Справа в тому, що наука не може бути толерантною за визначенням. Більше того, якщо у якогось науковця "наука" є дійсно "толерантною", то то не наука, то просто злочин і дії можуть підпадати під дію КК України: ст. 24, ст. 25, ст. 30, с. 113, ст. 176, ст. 185, ст. 190 і щонайменше - ст. 192.
Дивіться:
ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193).
Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 179.

Нагадаю тему гілки - це необхідно зробити, бо за останні декілька годин форуманин V2 розмістив тут 5 (п"ять) постів і з п"яти постів жоден не відноситься до теми гілки:

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:кешбеку від Альфа-банку


Ось бачте, ще одне нове слово вивчили. І хто тут кому учень? :)
Хоча ... міг би повчитися специфіки роботи на фондовому ринку США, проте, ̶ц̶а̶р̶
вчитель вкотре виявився не справжнім ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:46

Пан V2 - я вас дуже прошу писати на цій гілці за темою гілки. Я вам вже два уроки надав, на третій немає часу. Якщо є якість гроші від cashback - запишіться на платні курси - розтлумачать якісь почтакові дані.

ПОРЯДОК КУПІВЛІ КВАРТИРИ ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, В ТУРЕЧЧИНІ

Оскільки зістрічаю в інтернет-мережі дуже багато неточної інформації, тези уточненння з того питання. Тим більше, що саме на цій гілці пани плутають поняття "рекламувати нерухомість" і "давати поради про купівлю та утримання нерухомості".
Дісно, рівень початкової економічної освіти у вищах дуже низький - то біда.

1. Громадяни України можуть купувати будь-яку нерухомість на території Турецької республіки за невеликим виключенням (громадянам України заборонено купувати нерухомість на прикордонних територіях - це узбережжі Чорного моря (Самсун, Трабзон, Зонгулдак і інші міста). Оформляти угоду можна як на фізичну, так і на юридичну особу, зареєстровану в Туреччині. Можна відразу оформити нерухомість на двох або більше осіб. В цьому випадку необхідною є присутність всіх майбутніх власників під час укладання угоди купівлі нерухомості.

2. На відміну від практики в Україні, покупцію НЕ потрібні послуги нотаріуса. Вся процедура купівлі-продажу - прерогатива держави, займається нею Державний кадастровий центр. Він же оформляє тест Угоди купівлі-продажу. Задача покупця - уважно слухати текст Договору, перевірити цифри та розписатися в необхідних місцях.

3. Зазвичай ріелтор виконує тільки свою головну роботу - продаж інформації про нерухомість. Зазвичай за продаж інформації ріелтори Туреччині беруть від 3 до 6 відсотків вартості нерухомості. Зазвичай ніколи ріелтор не опуститься нижче 3%.

4. Оформити ВНП можуть власники об'єкта будь-якої вартості. А покупці, які вкладуть в нерухомість від $ 250 000 (за КАДАСТРОВОЮ, А НЕ РИНКОВОЮ ОЦІНКОЮ), має право претендувати на громадянство Туреччини.

5. Для купівлі нерухомості потрібні наступні документи:
а) Ідентифікаційний податковий номер Турецької республіки (оформюється на протязі 5-и хвилин в будь-якому офісі податкової служби); б) оригінал українського закордонного паспорта; в) переклад українського закордонного паспорта на турецьку мову, завірений нотаріально (разом із послугами нотаріуса та перекладача коштує 160 лір або близько 700 гривень).

6. Документи на завершення угоди подаються з 9-00 ранку до 12-00 - отримання на руки "Свідоцтва про власність" (TAPU) - після 15-00.

7. Під час процедури купівлі обов"язковою є пристуність Сертифікованого перекладача, який роз"яснює зміст документів та підказує що і як робити. Вартість послуг - 150 лір або приблизно 600 гривень.

8. Державне мито сплачує завжди покупець - 3% від кадастрової вартості нерухомості (раніше було зі слів продавця, відмінено з 2019 року).

9. Обов"язковою з початку 2019 року є Оцінка нерухомості незалежним експетом. Вартість 1000-1500 лір або приблизно 6000 гривень. На відміну від українських реалій, де цей папірець не вартує паперу, на якому він надрукований, висновок турецької експертизи є об"ємним документом, який містить повну та точну інформацію про об"єкт, починаючи з фундамента та закінчуючі дахом. В ньому обов"язково зазначається можлива зміна у порівняні із Проектом будинка (нерухомості), всі попередні власники, технічний стан нерухомості і є безумовно КОРИСНИМ документом для покупця.

10. Податок на нерухомість платять всі без виключення - приблизно 1 ліру (4,50 гривні) за 1 кв. метр один раз на рік. Наприклад, за квартиру "2+1" площею в 100 кв. м покупець заплатить за рік 100 лір або приблизно 450 гривень.

11. Після купівлі нерухомості Покупець оформлює Договори водопостачання та електропостачання (на все - пару годин). Підключення - на наступний день.

12. Страхування нерухомості є обов"язковим - оцінка вартості нерухомості за даними Експертного висновку (дивись п. 9) та вартість Полісу складає приблизно 0,05% від вартості нерухомості. Наприклад, за ту квартиру, що я планую придбати для себе, коханого, восени в Анталії - площею в 100 кв. м - вартістю 700 000 лір - треба буде заплатити 350 лір або приблизно 1500 гривень.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:29

Шановний akurt!
Оскільки ви вже стали моїм учнем, то кілька уточнень та виправлень, бо не личить людині, яка прагне виглядати в очах форумчан як експерт, допускати стільки помилок.
Отже:

  akurt написав: якісь почтакові дані.

Дані бувають ПОЧАТКОВІ.

  akurt написав:Оскільки зістрічаю в інтернет-мережі


"ЗІСТРІЧАТИ" - не правильно. Очевидно, мали на увазі - "ЗУСТРІЧАТИ".
Проте, і цього разу не правильно.
Українською «зустрічатися» потрібно вживати там, де йдеться про зустріч.

  akurt написав:тези уточненння з того питання.

Уточнення - дві букви "Н".

  akurt написав:Дісно, рівень

Дійсно пишеться з буквою "Й".

  akurt написав:освіти у вищах дуже низький.

Цікаво, який ви "вищ" закінчували, якщо такий ваш рівень освіти?
Українською правильно "ВИШ".

  akurt написав:за невеликим виключенням

Виключення є калькою, бо треба виняток.

  akurt написав: покупцію НЕ потрібні послуги

"Покупцію", можливо, й не потрібні, а покупцю?

  akurt написав:,
оформюється на протязі 5-и хвилин

Правильно - ОФОРМЛЮЄТЬСЯ.
До речі, мовознавці радять не плутати:
На протязі – на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного.
Протягом (упродовж / впродовж) – час існування чогось, тривалості якоїсь дії або процесу.


  akurt написав: обов"язковою є пристуність Сертифікованого перекладача,

"Пристуність" чи присутність? ;)

  akurt написав:незалежним експетом.

"Експетом" чи експертом?

з.і. текст заскрінив, можете не правити ;)
V2
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