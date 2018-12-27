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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:23
akurt написав:
Пане V2
, по буквах:
К-у-п-у-є-м-о [ ] д-л-я [ ] c-е-б-е (кома)[ ] а [ ] н-е [ ] в [ ] о-р-е-н-д-у (кома) [ ] з-а-к-о-р-д-о-н-н-у [ ] н-е-р-у-х-о-м-і-с-т-ь
Та не нервуйте так!
Чи просто не вгадали з дозою коньяка, бо
akurt написав:
Жінка лаялася. Торопила.
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V2
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