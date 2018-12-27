Додано: Вів 16 лип, 2019 11:46

Пан V2 - я вас дуже прошу писати на цій гілці за темою гілки. Я вам вже два уроки надав, на третій немає часу. Якщо є якісь гроші від cashback - запишіться на платні курси - розтлумачать якісь початкові дані. Буває гарні заняття проводять студенти старших курсів.



ПОРЯДОК КУПІВЛІ КВАРТИРИ ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, В ТУРЕЧЧИНІ



Оскільки зістрічаю в інтернет-мережі дуже багато неточної інформації, тези уточненння з того питання. Тим більше, що саме на цій гілці пани плутають поняття "рекламувати нерухомість" і "давати поради про купівлю та утримання нерухомості".

Дісно, рівень початкової економічної освіти у вищах дуже низький - то біда.



1. Громадяни України можуть купувати будь-яку нерухомість на території Турецької республіки за невеликим виключенням (громадянам України заборонено купувати нерухомість на прикордонних територіях - це узбережжі Чорного моря (Самсун, Трабзон, Зонгулдак і інші міста). Оформляти угоду можна як на фізичну, так і на юридичну особу, зареєстровану в Туреччині. Можна відразу оформити нерухомість на двох або більше осіб. В цьому випадку необхідною є присутність всіх майбутніх власників під час укладання угоди купівлі нерухомості.



2. На відміну від практики в Україні, покупцію НЕ потрібні послуги нотаріуса. Вся процедура купівлі-продажу - прерогатива держави, займається нею Державний кадастровий центр. Він же оформляє тест Угоди купівлі-продажу. Задача покупця - уважно слухати текст Договору, перевірити цифри та розписатися в необхідних місцях.



3. Зазвичай ріелтор виконує тільки свою головну роботу - продаж інформації про нерухомість. Зазвичай за продаж інформації ріелтори Туреччині беруть від 3 до 6 відсотків вартості нерухомості. Зазвичай ніколи ріелтор не опуститься нижче 3%.



4. Оформити ВНП можуть власники об'єкта будь-якої вартості. А покупці, які вкладуть в нерухомість від $ 250 000 (за КАДАСТРОВОЮ, А НЕ РИНКОВОЮ ОЦІНКОЮ), має право претендувати на громадянство Туреччини.



5. Для купівлі нерухомості потрібні наступні документи:

а) Ідентифікаційний податковий номер Турецької республіки (оформюється на протязі 5-и хвилин в будь-якому офісі податкової служби); б) оригінал українського закордонного паспорта; в) переклад українського закордонного паспорта на турецьку мову, завірений нотаріально (разом із послугами нотаріуса та перекладача коштує 160 лір або близько 700 гривень).



6. Документи на завершення угоди подаються з 9-00 ранку до 12-00 - отримання на руки "Свідоцтва про власність" (TAPU) - після 15-00. Між цими годинами ви відвідуєте найближчий банк та сплачуєте державне мито та послуги з оформлення та видачі Свідоцтва на право власності (приблизно 500 лір). Цікаво, що оператору банку достатньо повідомити свій Ідентифікаційний турецький номер і оператор бачить всі необхідні платежі. В цей же час ви можете робити розрахунки із продавцем - причому нічим не ризикуєте: угоду купівлі-продажу вже не можна відмінити, а Свідоцтво про право власності не може скасувати/відмінити навіть Верховний суд Турецької республіки.



7. Під час процедури купівлі обов"язковою є пристуність Сертифікованого перекладача, який роз"яснює зміст документів та підказує що і як робити. Вартість послуг - 150 лір або приблизно 600 гривень.



8. Державне мито сплачує завжди покупець - 3% від кадастрової вартості нерухомості (раніше було зі слів продавця, відмінено з 2019 року).



9. Обов"язковою з початку 2019 року є Оцінка нерухомості незалежним експертом. Вартість 1000-1500 лір або приблизно 6000 гривень. На відміну від українських реалій, де цей папірець не вартує паперу, на якому він надрукований, висновок турецької експертизи є об"ємним документом, який містить повну та точну інформацію про об"єкт, починаючи з фундаменту та закінчуючі дахом. В ньому обов"язково зазначається можлива зміна у порівняні із Проектом будинка (нерухомості), всі попередні власники, технічний стан нерухомості і є безумовно КОРИСНИМ документом для покупця.



10. Податок на нерухомість платять всі без виключення - приблизно 1 ліру (4,50 гривні) за 1 кв. метр один раз на рік. Наприклад, за квартиру "2+1" площею в 100 кв. м покупець заплатить за рік 100 лір або приблизно 450 гривень.



11. Після купівлі нерухомості Покупець оформлює Договори водопостачання та електропостачання (на все - пару годин). Підключення - на наступний день.



12. Страхування нерухомості є обов"язковим - оцінка вартості нерухомості за даними Експертного висновку (дивись п. 9) та вартість Полісу складає приблизно 0,05% від вартості нерухомості. Наприклад, за ту квартиру, що я планую придбати для себе, коханого, восени в Анталії - площею в 100 кв. м - вартістю 700 000 лір - треба буде заплатити 350 лір або приблизно 1500 гривень.



13. Цікавим є момент про те, як у вас в руках опиняться необхідні кошти на придбання квартири. З одного боку, будь-який банк Турецької республіки відкриє вам рахунки в будь-якій валюті при умові надання копії Свідоцтва про власність та рахунків оплати за воду або електрику (європейська практика). З іншого боку - ви не можете відкрити рахункок та відповідно перерахувати кошти, якщо ви не є власником нерухомості.

Найпростіший варіант - декілька поїздок на відпочинок в Туреччину всією родиною.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лип, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.

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