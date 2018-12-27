Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ? Я гадаю, краще вам зайнятися іншим, оскільки інших досягнень в житті та діяльності не вбачається. Дивіться:
V2 написав:Vorlon Не на всіх версіях андроїда працює
Насправді з великої літери пишуться: ... – символічні назви закладів, підприємств, назви писемних пам’яток, газет, журналів, художніх творів, виробів, продуктів, машин (у лапках): завод „Феросплав”, акціонерне товариство „Солом’янка”, магазин „Колесо”, „Повість врем’яних літ”, літак „Руслан”, хліб „Український”, журнал „Слово і час”. ... Докладно тут: http://pravopys.net/sections/38/ Також це невірно згідно із п. 25 Українського правопису: Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: цуке́рки «Столи́чні», цигарки́ «Украї́нські», вино́ «Перли́на сте́пу», цуке́рки «Пташи́не молоко́».
Таким чином, до американського фондового ринку ви ще не готові - я поясню, що там помилка в одній букві - то втрата всього майна вашої родини, ваших батьків та батьків жінки включно. Слава Богу, що я маю час та натхнення вас уберегти від помилок та розтлумачити прості речі. Бачите, як все добре! Вчимося разом!
V2 написав:Вітаю, шановний akurt! Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів.
До речі, в мене виникає великий сумнів із "вживання правильних - як ви пишете - слів" - наприклад, вживання слова "толерантний" разом із словом "наука". Справа в тому, що наука не може бути толерантною за визначенням. Більше того, якщо у якогось науковця "наука" є дійсно "толерантною", то то не наука, то просто злочин і дії можуть підпадати під дію КК України: ст. 24, ст. 25, ст. 30, с. 113, ст. 176, ст. 185, ст. 190 і щонайменше - ст. 192. Дивіться: ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193). Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 179.
Нагадаю тему гілки - це необхідно зробити, бо за останні декілька годин форуманин V2 розмістив тут 5 (п"ять) постів і з п"яти постів жоден не відноситься до теми гілки:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Пан V2 - я вас дуже прошу писати на цій гілці за темою гілки. Я вам вже два уроки надав, на третій немає часу. Якщо є якісь гроші від cashback - запишіться на платні курси - розтлумачать якісь початкові дані. Буває гарні заняття проводять студенти старших курсів.
ПОРЯДОК КУПІВЛІ КВАРТИРИ ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, В ТУРЕЧЧИНІ
Оскільки зістрічаю в інтернет-мережі дуже багато неточної інформації, тези уточненння з того питання. Тим більше, що саме на цій гілці пани плутають поняття "рекламувати нерухомість" і "давати поради про купівлю та утримання нерухомості". Дісно, рівень початкової економічної освіти у вищах дуже низький - то біда.
1. Громадяни України можуть купувати будь-яку нерухомість на території Турецької республіки за невеликим виключенням (громадянам України заборонено купувати нерухомість на прикордонних територіях - це узбережжі Чорного моря (Самсун, Трабзон, Зонгулдак і інші міста). Оформляти угоду можна як на фізичну, так і на юридичну особу, зареєстровану в Туреччині. Можна відразу оформити нерухомість на двох або більше осіб. В цьому випадку необхідною є присутність всіх майбутніх власників під час укладання угоди купівлі нерухомості.
2. На відміну від практики в Україні, покупцію НЕ потрібні послуги нотаріуса. Вся процедура купівлі-продажу - прерогатива держави, займається нею Державний кадастровий центр. Він же оформляє тест Угоди купівлі-продажу. Задача покупця - уважно слухати текст Договору, перевірити цифри та розписатися в необхідних місцях.
3. Зазвичай ріелтор виконує тільки свою головну роботу - продаж інформації про нерухомість. Зазвичай за продаж інформації ріелтори Туреччині беруть від 3 до 6 відсотків вартості нерухомості. Зазвичай ніколи ріелтор не опуститься нижче 3%.
4. Оформити ВНП можуть власники об'єкта будь-якої вартості. А покупці, які вкладуть в нерухомість від $ 250 000 (за КАДАСТРОВОЮ, А НЕ РИНКОВОЮ ОЦІНКОЮ), має право претендувати на громадянство Туреччини.
5. Для купівлі нерухомості потрібні наступні документи: а) Ідентифікаційний податковий номер Турецької республіки (оформюється на протязі 5-и хвилин в будь-якому офісі податкової служби); б) оригінал українського закордонного паспорта; в) переклад українського закордонного паспорта на турецьку мову, завірений нотаріально (разом із послугами нотаріуса та перекладача коштує 160 лір або близько 700 гривень).
6. Документи на завершення угоди подаються з 9-00 ранку до 12-00 - отримання на руки "Свідоцтва про власність" (TAPU) - після 15-00. Між цими годинами ви відвідуєте найближчий банк та сплачуєте державне мито та послуги з оформлення та видачі Свідоцтва на право власності (приблизно 500 лір). Цікаво, що оператору банку достатньо повідомити свій Ідентифікаційний турецький номер і оператор бачить всі необхідні платежі. В цей же час ви можете робити розрахунки із продавцем - причому нічим не ризикуєте: угоду купівлі-продажу вже не можна відмінити, а Свідоцтво про право власності не може скасувати/відмінити навіть Верховний суд Турецької республіки.
7. Під час процедури купівлі обов"язковою є пристуність Сертифікованого перекладача, який роз"яснює зміст документів та підказує що і як робити. Вартість послуг - 150 лір або приблизно 600 гривень.
8. Державне мито сплачує завжди покупець - 3% від кадастрової вартості нерухомості (раніше було зі слів продавця, відмінено з 2019 року).
9. Обов"язковою з початку 2019 року є Оцінка нерухомості незалежним експертом. Вартість 1000-1500 лір або приблизно 6000 гривень. На відміну від українських реалій, де цей папірець не вартує паперу, на якому він надрукований, висновок турецької експертизи є об"ємним документом, який містить повну та точну інформацію про об"єкт, починаючи з фундаменту та закінчуючі дахом. В ньому обов"язково зазначається можлива зміна у порівняні із Проектом будинка (нерухомості), всі попередні власники, технічний стан нерухомості і є безумовно КОРИСНИМ документом для покупця.
10. Податок на нерухомість платять всі без виключення - приблизно 1 ліру (4,50 гривні) за 1 кв. метр один раз на рік. Наприклад, за квартиру "2+1" площею в 100 кв. м покупець заплатить за рік 100 лір або приблизно 450 гривень.
11. Після купівлі нерухомості Покупець оформлює Договори водопостачання та електропостачання (на все - пару годин). Підключення - на наступний день.
12. Страхування нерухомості є обов"язковим - оцінка вартості нерухомості за даними Експертного висновку (дивись п. 9) та вартість Полісу складає приблизно 0,05% від вартості нерухомості. Наприклад, за ту квартиру, що я планую придбати для себе, коханого, восени в Анталії - площею в 100 кв. м - вартістю 700 000 лір - треба буде заплатити 350 лір або приблизно 1500 гривень.
13. Цікавим є момент про те, як у вас в руках опиняться необхідні кошти на придбання квартири. З одного боку, будь-який банк Турецької республіки відкриє вам рахунки в будь-якій валюті при умові надання копії Свідоцтва про власність та рахунків оплати за воду або електрику (європейська практика). З іншого боку - ви не можете відкрити рахункок та відповідно перерахувати кошти, якщо ви не є власником нерухомості. Найпростіший варіант - декілька поїздок на відпочинок в Туреччину всією родиною.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лип, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Шановний akurt! Оскільки ви вже стали моїм учнем, то кілька уточнень та виправлень, бо не личить людині, яка прагне виглядати в очах форумчан як експерт, допускати стільки помилок. Отже:
akurt написав: якісь почтакові дані.
Дані бувають ПОЧАТКОВІ.
akurt написав:Оскільки зістрічаю в інтернет-мережі
"ЗІСТРІЧАТИ" - не правильно. Очевидно, мали на увазі - "ЗУСТРІЧАТИ". Проте, і цього разу не правильно. Українською «зустрічатися» потрібно вживати там, де йдеться про зустріч.
akurt написав:тези уточненння з того питання.
Уточнення - дві букви "Н".
akurt написав:Дісно, рівень
Дійсно пишеться з буквою "Й".
akurt написав:освіти у вищах дуже низький.
Цікаво, який ви "вищ" закінчували, якщо такий ваш рівень освіти? Українською правильно "ВИШ".
akurt написав:за невеликим виключенням
Виключення є калькою, бо треба виняток.
akurt написав: покупцію НЕ потрібні послуги
"Покупцію", можливо, й не потрібні, а покупцю?
akurt написав:, оформюється на протязі 5-и хвилин
Правильно - ОФОРМЛЮЄТЬСЯ. До речі, мовознавці радять не плутати: На протязі – на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного. Протягом (упродовж / впродовж) – час існування чогось, тривалості якоїсь дії або процесу.
akurt написав: обов"язковою є пристуність Сертифікованого перекладача,
Я ж вам писав вже - пишіть за темою гілки. Про мовознавство - інші форуми. Хоча можу познайомити вас із реально класними фахівцями із Національного університету "Острозька академія" (не знаю, чи ви бували в реально класних університетах взагалі) - хлопці та дівчата реально і мову знають класно, і на мовознавстві заробляють чималі гроші - вам і не снилося.
Я дуже поспіша на Приміський ринок Львова купити кров"яночки, сала (240 гривень кіло), грибочків "Лисички" (50 гривень літрова баночка), домашню курочку (100 гривень ціла), сметанки (90 гривень кіло), сиру (45 гривень кіло), картоплі (16 гривень кіло), огірків 925 гривень кіло), помідорів (дрібні - 28 гривень кіло), маслачки яловичі для собачки (гарні м"ясні по 8 гривень кіло) та не перевіряв свій текст. Жінка лаялася. Торопила. Дякую за виконування роботи моїх секретарок - я зазвичай тримав у кімнаті перед кабінетом 2 жіночки та одного поважного пана - Ветеран війни!!! - реальний - без обману - із медалями на грудях - зайде якийсь скандаліст - жіночки на нього натравлять ветерана, а як зайде нормальна людина, що не забула українське прислів"я "Ласкаве дитятко дві матки ссе" - то вже могли і до мене в кабінет пустити (за згодою) - але заплатити Вам не можу: по дорозі із ринку зупинився біля магазину - там якийсь дідусь розбирав на частини файні картонні коробки - а мені як раз такі потрібні - треба навести лад у підвалі - то я йому вишкріб усі гроші, десь нашкріб 3 (три) гривні, бо дуже вже дідусь жалівся, що здає той картон по 90 копійок за кіло. Вам не наливаю. Собі - коньяк. Грибочки будуть пізніше - із картоплею. Порада - урок номер три: не надавайте людям послуг, про які вони не просили: не заплатять і так і будете бідним.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лип, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу ))) деньги от продажи бондов и акций ведь легко можно потратить на себя и свою квартиру в Анталии )))
То вам нужна вода... и электроэнергия... и интернет...
1. Заключение Договора на водоснабжение и подключение воды производится лично владельцем квартиры путем визита в Анталии в ASAT General Directorate of Water Failure MR. (ASAT SU). С собой иметь: ксерокопию Свидетельства о праве собственности (TAPU), украинский загранпаспорт в оригинале, турецкий ИНН (просто показать на смартфоне фотокопию), ксерокопию перевода загранпаспорта на турецкий язык, заверенного нотариально, предъявить Полис страхования квартиры. Оформление занимает - очередь по электронной очереди - талончик взять на входе - не более 5 минут общения инспектором. Оплата - за все, включая водомер - примерно 400 лир - прямо на месте (очень удобно). Подключение - на следующий день - без вашего участия (водомеры устанавливает сама компания). Питьевую воду из крана можно пить.
2. Заключение Договора на электроснабжение и подключение электроэнергии производится лично владельцем квартиры путем визита в Анталии в офис CK Akdeniz Elektrik (Arapsuyu, A, Atatürk Blv. No:71 D:71, 07070 Konyaaltı, Анталия). С собой иметь тот же набор документов. Что интересно, везде принимают ксерокопии документов. Что интересно, за трехзонный электронный счетчик вы не платите ничего. Оплачиваете только услугу подключения - какие-то смешные 30 лир. Подключение - на следующий день - без вашего участия. Счетчики всегда установлены вне квартиры.
3. Подключение телефонной связи и интернета. Самый мощный провайдер - Turktelekom. Как правило, кабели телефонной связи уже заведены в квартиру и установлены розетки во всех комнатах. Абонплата - дороже, чем в Украине - я плачу 60 лир (примерно 250 гривен в месяц за городской телефон и интернет). Важные нюансы: а) Договор - на 2 года; б) Договор оформляют ТОЛЬКО, если вы имеете ВНЖ в Турции. Если ВНЖ у Вас нет - пользуйтесь мобильным интернетом. Маленькая колхозная хитрость: если в вашем доме живет кто-то из наших "украинцев" можете поделиться паролем и платежами за интернет. Я знаю людей, которые так делают.
4. При необходимости - заказываете себе доставку питьевой воды в пластиковых баллонах по 18 литров прямо в квартиру. Доставка бесплатная, производится по телефонному звонку - обычно в течение 10-30 минут. Оплата - по факту поставки наличными - 9 лир - или примерно 40 гривен за такой баллон (во Львове- 70 гривен).
Других платежей и необходимости в чем-то еще в Турции нет. Счета на потребленные коммунальные услуги компании выставляют самостоятельно - у Вас нет необходимости куда-то передавать данные. Оплата через интернет-банкинг. Жесткие сроки (10-20 дней со дня выставления счета). После оплаты в случае задолженности - подключение со штрафом (примерно 30 лир или 150 гривен). Разводка цифрового ТВ по квартире выполнена во время строительства, цифровое кабельное ТВ - бесплатно. Газ есть во многих домах, на практике именно в Анталии он почти не используется: зимой не ниже +10, а в квартире у меня, например, при не работающем отоплении не было в январе ниже +19.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)