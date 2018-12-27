Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А нашО воно Вам - фахівцю із отримання кешбеку від Альфа-банку за купівлю товарів в АТБ? Я гадаю, краще вам зайнятися іншим, оскільки інших досягнень в житті та діяльності не вбачається. Дивіться:
V2 написав:Vorlon Не на всіх версіях андроїда працює
Насправді з великої літери пишуться: ... – символічні назви закладів, підприємств, назви писемних пам’яток, газет, журналів, художніх творів, виробів, продуктів, машин (у лапках): завод „Феросплав”, акціонерне товариство „Солом’янка”, магазин „Колесо”, „Повість врем’яних літ”, літак „Руслан”, хліб „Український”, журнал „Слово і час”. ... Докладно тут: http://pravopys.net/sections/38/ Також це невірно згідно із п. 25 Українського правопису: Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: цуке́рки «Столи́чні», цигарки́ «Украї́нські», вино́ «Перли́на сте́пу», цуке́рки «Пташи́не молоко́».
Таким чином, до американського фондового ринку ви ще не готові - я поясню, що там помилка в одній букві - то втрата всього майна вашої родини, ваших батьків та батьків жінки включно. Слава Богу, що я маю час та натхнення вас уберегти від помилок та розтлумачити прості речі. Бачите, як все добре! Вчимося разом!
V2 написав:Вітаю, шановний akurt! Приємно, що моя толерантна наука таки сприяла підняттю вашого загального рівня спілкування та вживання правильних слів.
До речі, в мене виникає великий сумнів із "вживання правильних - як ви пишете - слів" - наприклад, вживання слова "толерантний" разом із словом "наука". Справа в тому, що наука не може бути толерантною за визначенням. Більше того, якщо у якогось науковця "наука" є дійсно "толерантною", то то не наука, то просто злочин і дії можуть підпадати під дію КК України: ст. 24, ст. 25, ст. 30, с. 113, ст. 176, ст. 185, ст. 190 і щонайменше - ст. 192. Дивіться: ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193). Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 179.
Нагадаю тему гілки - це необхідно зробити, бо за останні декілька годин форуманин V2 розмістив тут 5 (п"ять) постів і з п"яти постів жоден не відноситься до теми гілки:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Пан V2 - я вас дуже прошу писати на цій гілці за темою гілки. Я вам вже два уроки надав, на третій немає часу. Якщо є якісь гроші від cashback - запишіться на платні курси - розтлумачать якісь початкові дані. Буває гарні заняття проводять студенти старших курсів.
ПОРЯДОК КУПІВЛІ КВАРТИРИ ДЛЯ СЕБЕ В ТУРЕЧЧИНІ
(текст видалено автором для того, щоби не заважати форумчанину V2 займатися "язікознанієм")
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лип, 2019 20:09, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Шановний akurt! Оскільки ви вже стали моїм учнем, то кілька уточнень та виправлень, бо не личить людині, яка прагне виглядати в очах форумчан як експерт, допускати стільки помилок. Отже:
akurt написав: якісь почтакові дані.
Дані бувають ПОЧАТКОВІ.
akurt написав:Оскільки зістрічаю в інтернет-мережі
"ЗІСТРІЧАТИ" - не правильно. Очевидно, мали на увазі - "ЗУСТРІЧАТИ". Проте, і цього разу не правильно. Українською «зустрічатися» потрібно вживати там, де йдеться про зустріч.
akurt написав:тези уточненння з того питання.
Уточнення - дві букви "Н".
akurt написав:Дісно, рівень
Дійсно пишеться з буквою "Й".
akurt написав:освіти у вищах дуже низький.
Цікаво, який ви "вищ" закінчували, якщо такий ваш рівень освіти? Українською правильно "ВИШ".
akurt написав:за невеликим виключенням
Виключення є калькою, бо треба виняток.
akurt написав: покупцію НЕ потрібні послуги
"Покупцію", можливо, й не потрібні, а покупцю?
akurt написав:, оформюється на протязі 5-и хвилин
Правильно - ОФОРМЛЮЄТЬСЯ. До речі, мовознавці радять не плутати: На протязі – на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного. Протягом (упродовж / впродовж) – час існування чогось, тривалості якоїсь дії або процесу.
akurt написав: обов"язковою є пристуність Сертифікованого перекладача,
Я ж вам писав вже - пишіть за темою гілки. Про мовознавство - інші форуми. Хоча можу познайомити вас із реально класними фахівцями із Національного університету "Острозька академія" (не знаю, чи ви бували в реально класних університетах взагалі) - хлопці та дівчата реально і мову знають класно, і на мовознавстві заробляють чималі гроші - вам і не снилося.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНЦЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ
(текст видалено автором для того, щоби не заважати форумчанину V2 займатися "язікознанієм")
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 лип, 2019 20:10, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу ))) деньги от продажи бондов и акций ведь легко можно потратить на себя и свою квартиру в Анталии )))
akurt написав:Пригороды любого города всегда специфичны... Для меня - который часто проезжает по Румынии - просто шоком были пригороды Бухареста. Просто ужас. Дороги Кривого Рога покажутся автобанами.
Среди приколов для моих друзей - это путешествие в "Чрево Парижа" - точнее в "Чрево Анталии" в самом самом центре - улица Гюллюк - только надо припарковаться на одной из параллельных улиц в сторону Кемер. Нет, руин там нет и разрушений, там типично "внутренний" турецкий колорит: какие-то магазинчики, торгующие б/у стиральными машинами и б/у креслами, какие-то пекарни площадью 5 квадратных метров, и мелкие магазинчики "для своих"... парикмахерские, в которых стригутся только мужчины...
Второй прикол - если попасть в такое же чрево, но чуть ближе от "Башни с часами" к аэропорту - параллельные улочки знаменитой туристической идущей вдоль Ворот императора Адриана - там другой колорит - типично старой Анталии начала прошлого века - просто очаровательные старые домики под черепичной крышей, с лесенками на второй этаж. Реальное очарование! Господин 5396669! Будьте бдительны к платным услугам в отеле в Кемере! На турецком есть такая же пословица, как и у нас: "Без лоха и жизнь плоха!" Сезон ковки денег: - посещение парка Динозавров - 25 долларов (а на самом деле билет 25 лир или 4 доллара). - посещение самого крупного в Европе Аквариума - 50 или 70 евро, а на самом деле билет стоит, кажется, 70 лир (меня водят бесплатно мои турецкие друзья - работают там на хороших должностях). Ну и так далее.
МАРШРУТ ОДНОГО ДНЯ В АНТАЛИЮ ИЗ КЕМЕРА
Я думаю, что один из форумчан, которому я смог уделить в Анталии 4 часа своего времени и свой автомобиль, до сих пор вспоминает нашу экскурсию-экспромт.
Чтобы я предложил тому, кто отдыхает в Кемере: 1. Ходит автобус "Кемер-Анталия". Дешево, в пути кажется 1 час.
Вариант 1. 2. Доехать на нем до "Большого Мигроса" - это большой торговый центр. Запустить туда жену на шоппинг - получите часа 3 свободного времени. Там прохладно, комфортно, есть бесплатный интернет. 3. Отдохнув от жены - выйти из него и повернуть направо к морю метров 500 - увидите самый большой в Европе аквариум. Посетить его, полюбовавшись акулами и сравнивая их со своей женой. В кафе аквариума заказать "Кофе по-турецки". 4. Выйдя из аквариума, повернуть направо и пройти в сторону моря еще метров 400. Попадете на изумительную набережную Коньяалты - идти вдоль моря и любоваться: пальмы, сотни видов деревьев, невероятные цветы: волейбольные площадки с молодежью, детские городки с детьми, фонтаны, лавочки... Бесплатно - туалеты (все расположены на спуске к пляжам под набережной). 5. Можно приземлиться в любом кафе прямо у моря - а их там штук 20 - и все разные. Не очень дорого: например, в магазине бутылка пива стоит 10 лир, в кафе будет стоить 15 лир. Если вы взяли с собой купальные костюмы - приземлитесь на одном из платных фрагментов пляжа: заплатите примерно 20 лир (80 гривен), но зато облучите лежаки, зонтики, повышенный комфорт. Отдельный пресный душ, отдельные туалеты, ненавязчивую музыку... Без жлобства все сделано и оригинально. Назад в Кемер - остановка автобуса НАПРОТИВ от "Большого Мигроса" (нужно перейти автотрассу по НАДЗЕМНОМУ переходу - есть лифт даже).
Вариант 2. Более активный. 2. Доехать на автобусе до остановки возле "Сарысу" - водителю можно сказать "Сарысу депо" - это конечная остановка всех городских автобусов и одновременно - тусовочное место. 3. Подняться на фуникулере на холм Тахтакале - билет туда и обратно 15 лир - примерно 60 гривен. Райское наслаждение и чудесный вид сверху почти на всю Анталию (напомню - площадь города в 2 (ДВА) раза больше площади Киева). Изумительный горный воздух. Удивительно дешевое меню в кафе. Вот форумчанин 5396669 сейчас вдалеке справа, а мой дом за спиной у фотографа... (фото не моё - скопировал в сети) 4. СПУСТИТЬСЯ И СЕСТЬ НА КОНЕЧНОЙ ВСЕХ АВТОБУСОВ НА АВТОБУС маршрута 06 - тогда проедете по тем как раз микрорайонам, о которых мы говорили: Сарысу, Хурма, Лиман. Встать с автобуса сразу после поворота с бульвара Богачей на бульвар Ататюрка ("Ататюрк бульвари"). Здесь не центр города, но как бы тусовка, все красиво и множество кафе - можно зайти в любое. 5. Пройти пешком вдоль бульвара в сторону центра метров 500 просто чтобы понять колорит микрорайона. Главное - впереди! По дороге справа будет Обменный пункт валют - можно поменять денежку. 6. Дойти до изумительного искусственного морского залива на берегу реки "Богачай" - вы не пройдете мимо - красота открывается справа; изумительный парк с горной рекой и морским заливом, фонтаны, гулять и наслаждаться сотнями видов цветов и регулярным парком - двигаться по направлению к морю. Спуститься в одном из четырех мест для рыболовов и посмотреть, что поймали. 7. Выйти к Средиземному морю на такую же прекрасную набережную и насладиться морем и пляжем.
Ну и еще обязательно посетить старый город Калечии - но туда надо подъехать на автобусе маршрута 06 опять же с бульвара Ататюрка. Для этого доехать до ворот императора Адриана и войти внутрь старинного города...
Если все это делать во вторник - советую сесть на автобус 06 или 08 - встать на "Матрешках" и посетить в том районе "Восточный рынок" - он на бульваре Богачей слегка спрятан в глубине - но по обилию людей и автомобилей вы его увидите. То, что там проведете пару часов с отвисшей челюстью - гарантирую. Советую там купить самую вкусную в Анталии Шавурму - 10 лир - райское наслаждение! Там же не забудьте накупить себе футболок по 10-15 лир: в Кемере они же продаются по 10-15 евро...
Ув Акурт,проясните ситуацию по некоторым вопросам : вы написали,что если во вторник,то можно попасть на рынок,он что в другие дни не работает и вообще как он работает по времени? Как успеть все за день, что бы вернуться в Кемер может как- то переставить по маршруту,что бы закончить калечии ну и если есть там выход к пляжу-остыванием?Какой из карт выгоднее пользоваться в магазинах приват, моно,если снимать в лирах?Или забить на все просто менять дол,евро?Тогда какой курс обмена считается хороший на сегодняшний день?В Турции то же курсы в разных городах отличаются,если знаете напишите?Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон