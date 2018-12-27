akurt написав:

вы взяли с собой купальные костюмы

Обменный пункт валют - можно поменять денежку.

Пригороды любого города всегда специфичны...Для меня - который часто проезжает по Румынии - просто шоком были пригороды Бухареста.Просто ужас. Дороги Кривого Рога покажутся автобанами.Среди приколов для моих друзей - это путешествие в "Чрево Парижа" - точнее в "Чрево Анталии" в самом самом центре - улица Гюллюк - только надо припарковаться на одной из параллельных улиц в сторону Кемер. Нет, руин там нет и разрушений, там типично "внутренний" турецкий колорит: какие-то магазинчики, торгующие б/у стиральными машинами и б/у креслами, какие-то пекарни площадью 5 квадратных метров, и мелкие магазинчики "для своих"... парикмахерские, в которых стригутся только мужчины...Второй прикол - если попасть в такое же чрево, но чуть ближе от "Башни с часами" к аэропорту - параллельные улочки знаменитой туристической идущей вдоль Ворот императора Адриана - там другой колорит - типично старой Анталии начала прошлого века - просто очаровательные старые домики под черепичной крышей, с лесенками на второй этаж. Реальное очарование!ГосподинБудьте бдительны к платным услугам в отеле в Кемере!На турецком есть такая же пословица, как и у нас: "Без лоха и жизнь плоха!"Сезон ковки денег:- посещение парка Динозавров - 25 долларов (а на самом деле билет 25 лир или 4 доллара).- посещение самого крупного в Европе Аквариума - 50 или 70 евро, а на самом деле билет стоит, кажется, 70 лир (меня водят бесплатно мои турецкие друзья - работают там на хороших должностях).Ну и так далее.Я думаю, что один из форумчан, которому я смог уделить в Анталии 4 часа своего времени и свой автомобиль, до сих пор вспоминает нашу экскурсию-экспромт.Чтобы я предложил тому, кто отдыхает в Кемере:1. Ходит автобус "Кемер-Анталия". Дешево, в пути кажется 1 час.Вариант 1.2. Доехать на нем до "Большого Мигроса" - это большой торговый центр. Запустить туда жену на шоппинг - получите часа 3 свободного времени. Там прохладно, комфортно, есть бесплатный интернет.3. Отдохнув от жены - выйти из него и повернуть направо к морю метров 500 - увидите самый большой в Европе аквариум. Посетить его, полюбовавшись акулами и сравнивая их со своей женой. В кафе аквариума заказать "Кофе по-турецки".4. Выйдя из аквариума, повернуть направо и пройти в сторону моря еще метров 400.Попадете на изумительную набережную Коньяалты - идти вдоль моря и любоваться: пальмы, сотни видов деревьев, невероятные цветы: волейбольные площадки с молодежью, детские городки с детьми, фонтаны, лавочки... Бесплатно - туалеты (все расположены на спуске к пляжам под набережной).5. Можно приземлиться в любом кафе прямо у моря - а их там штук 20 - и все разные. Не очень дорого: например, в магазине бутылка пива стоит 10 лир, в кафе будет стоить 15 лир.Если- приземлитесь на одном из платных фрагментов пляжа: заплатите примерно 20 лир (80 гривен), но зато облучите лежаки, зонтики, повышенный комфорт. Отдельный пресный душ, отдельные туалеты, ненавязчивую музыку... Без жлобства все сделано и оригинально.Назад в Кемер - остановка автобуса НАПРОТИВ от "Большого Мигроса" (нужно перейти автотрассу по НАДЗЕМНОМУ переходу - есть лифт даже).Вариант 2. Более активный.2. Доехать на автобусе до остановки возле "Сарысу" - водителю можно сказать "Сарысу депо" - это конечная остановка всех городских автобусов и одновременно - тусовочное место.3. Подняться на фуникулере на холм Тахтакале - билет туда и обратно 15 лир - примерно 60 гривен. Райское наслаждение и чудесный вид сверху почти на всю Анталию (напомню - площадь города в 2 (ДВА) раза больше площади Киева). Изумительный горный воздух. Удивительно дешевое меню в кафе.Вот форумчанинсейчас вдалеке справа, а мой дом за спиной у фотографа...(фото не моё - скопировал в сети)4. СПУСТИТЬСЯ И СЕСТЬ НА КОНЕЧНОЙ ВСЕХ АВТОБУСОВ НА АВТОБУС маршрута 06 - тогда проедете по тем как раз микрорайонам, о которых мы говорили: Сарысу, Хурма, Лиман. Встать с автобуса сразу после поворота с бульвара Богачей на бульвар Ататюрка ("Ататюрк бульвари").Здесь не центр города, но как бы тусовка, все красиво и множество кафе - можно зайти в любое.5. Пройти пешком вдоль бульвара в сторону центра метров 500 просто чтобы понять колорит микрорайона. Главное - впереди! По дороге справа будет6. Дойти до изумительного искусственного морского залива на берегу реки "Богачай" - вы не пройдете мимо - красота открывается справа; изумительный парк с горной рекой и морским заливом, фонтаны, гулять и наслаждаться сотнями видов цветов и регулярным парком - двигаться по направлению к морю. Спуститься в одном из четырех мест для рыболовов и посмотреть, что поймали.7. Выйти к Средиземному морю на такую же прекрасную набережную и насладиться морем и пляжем.Ну и еще обязательно посетить старый город Калечии - но туда надо подъехать на автобусе маршрута 06 опять же с бульвара Ататюрка. Для этого доехать до ворот императора Адриана и войти внутрь старинного города...Если все это делать во вторник - советую сесть на автобус 06 или 08 - встать на "Матрешках" и посетить в том районе "Восточный рынок" - он на бульваре Богачей слегка спрятан в глубине - но по обилию людей и автомобилей вы его увидите.То, что там проведете пару часов с отвисшей челюстью - гарантирую.Советую там купить самую вкусную в Анталии Шавурму - 10 лир - райское наслаждение!Там же не забудьте накупить себе футболок пов Кемере они же продаются поЧисто для изучения подхода к организации бизнеса: По какой цене предложат Рафтинг в Кемере?Из Анталии - 49,90 лир или менее 10 долларов за человека (включая трансфер).