Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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stm написав:Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу )))
Забейте на этот ОП. Оно не интересен. Эта учетка засыпает вечерам, подсчитуя теслы перепрыгивающие через Гранд Каньен Я вот тут кой-че подметил по интересующей теме... https://www.splithistory.com/?symbol=VNQ и это при Expense Ratio 0.12% как правило этот etf люди вкладываются для пенсионных сбережений. По сути в 3.8 раза сделали деньги те, кто 10 лет назад вложился в виртуальную недвигу
avoska220 написав:Ув Акурт,проясните ситуацию по некоторым вопросам : вы написали,что если во вторник,то можно попасть на рынок,он что в другие дни не работает и вообще как он работает по времени? Как успеть все за день, что бы вернуться в Кемер может как- то переставить по маршруту,что бы закончить калечии ну и если есть там выход к пляжу-остыванием?Какой из карт выгоднее пользоваться в магазинах приват, моно,если снимать в лирах?Или забить на все просто менять дол,евро?Тогда какой курс обмена считается хороший на сегодняшний день?В Турции то же курсы в разных городах отличаются,если знаете напишите?Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта?
Попробую дать точный ответ.
1. Рынки работают ЕЖЕДНЕВНО, но они "мигрируют" по всей Анталии. Вот в Украине рынки всегда в одном месте. Здесь организовано иначе: в каждом микрорайоне Анталии рынок работает в определенный день. То есть не покупатель идет к продавцу, а продавец приближается к покупателю. Я написал самый простой вариант и самый приятный - по вторникам работает рынок в месте, которое условно называют "Матрёшка" - там стоят российские матрешки у большого фонтана - и вот через дорогу есть огромный крытый рынок, который работает именно во вторник. В другие дни работает рынок ближе к центру - но там он во дворах - будете долго искать, а так автобус из Кемер как раз остановится возле "Матрёшек" и вы попадете на реально интересный "Восточный базар". На 90% там торгуют фруктами, овощами, рыбой, орехами и другими часто экзотическим продуктами вплоть до "Восточных сладостей", и на 10% - одеждой типа футболок и джинсов - все по 10-15 лир - это как раз то, что перед 5-ти звездочными отелями в Кемер продают по 10-15 евро. Что интересно, в другие дни на месте крытого рынка работает бесплатная огромная крытая парковка для местных жителей. Это здесь: Синим цветом я показал маршрут движения автобуса из Кемер в сторону центра Анталии. Это очень близко от того места где автобус из Кемер въедет уже в Анталию - примерно через 4-5 обычных остановок. Буква "М" - перекрёсток, который называют "Матрёшка" - и даже турки говорят "Матрёшка". Буква "Р" - рынок на второй линии от бульвара Ататюрка.
2. Рынок работает с 6 утра до заката солнца.
3. Я думаю вы успеете все, что я написал - я именно так и продумывал. Давайте по времени: - выехали из Кемер в 9-00. - автобус идет примерно 1 час - в 10-00 вы встали на "Матрешках". - провели там 2 часа - в конце пребывания отведайте настоящую турецкую Шавурму - слева от рыбного ряда. Там парни стоят в фирменной одежде бело-красной. Они спросят: вам на месте или упаковать "с собой" - решайте сами. Еще спросят сколько вам мяса положить внутрь - скажите "ЮЗ" - это сто граммов (стандарт). Маршрут движения я показал синими линиями. - в 12 -00 вышли на "Бульвар Богачей" и сели на остановке на автобус маршрута 06 (ноль шесть). - через минут 30 встанете на ЛЮБОЙ из трех остановок, идущих подряд: Синей линией я показал маршрут автобуса в самом центре. Остановка "1" - улица "Гюллюк" - так водителю можете и сказать "Гюллюк дурак" («дурак» по-турецки "остановка"). выходите и идете все время вперед по ходу движения автобуса - справа изумительный парк с обрывистым берегом к морю - там у моря увидите почти сверху старый город Калечии времен Османской империи). Тут же бесплатный лифт к морю и вход в подземный город с подземными водопадами!!! (вход найти непросто - он слева от ступенек спуска к морю). Все бесплатно. Это вам не Украина. После посещения подземного города с невероятной глубиной ущелья (трудно поверить, что такое может быть самом центре города с населением в 2,5 миллиона) все равно идете вперед по ходу движения автобуса. Остановка 2. Справа будут удивительно красивые мечети и усыпальница (мавзолей) ханов империи Сельджуков, которая существовала до Османской империи. Но еще не опускайтесь в старый город - так и идете вперед до башни с часами. Тусовка. Самое интересное: встаньте спиной к башне с часами посмотрите направо - увидите невысокие купола бывших в Османскую империю бань - там сейчас Музей-магазин. БЕСПЛАТНЫЙ вход. Такого вы еще не видели. Можно ничего не покупать, но побродить по анфиладам команд - райское наслаждение. Вот теперь уже можете повернуть от башни с часами вглубь старинного города Калечии - попадаете в старинный город-музей 13-14 веков времен Османской империи. Двигаетесь так, чтобы вы НЕ опускались вниз по улочкам к морю, а так, чтобы шли по горизонтальным улочкам и как бы все время ЛЕВЕЕ. Ваша цель - выйти к воротам Адриана. Так и говорите спрашивая у любого турка: "Адриан капы"?
Остановка "3" - сразу будет возле ворот Адриана - входите через них в город-музей - бесплатно - и ходите по улочкам, наслаждаясь. Если будете держаться все время вперед и правее - выйдете к башне с часами. То есть идти будет в обратном направлении: чем я писал ранее.
Карточкой можно пользоваться ЛЮБОЙ - я пользуюсь картой Приватбанка. Курс списывания соответствует курсу Привита по продаже доллара. Все нормально. На сегодня списывают примерно по 4,50 гривен за 1 турецкую лиру. То есть все цены условно умножайте на 4 или на 5. Среднее будет правдой. Лира стойко держится на уровне 5,71 лиры за доллар. В обменках думаю, берут по 5,60 - продают по 5.80. Самые лучшие обменные пункты - что удивительно - в самом туристическом центре - если встать спиной к башне с часами и просто пройти вперед метров 200-300 по пешеходной части центра - очень красиво и интересно - там десятки обменок и самые актуальные курсы валют. Я бы не советовал снимать турецкие лиры в банкомате с карты украинского банка - заплатите сумасшедшую комиссию. Два варианта: где можно - платите картой любого украинского банка. Картой расплатитесь практически везде, кроме рынка с овощами/фруктами и маленьких уличных кафешек. Нужна наличка - поменяйте в обменке.
Проезд в автобусе стоит 2,60 лиры - ВОДИТЕЛЬ НЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ! Нужно иметь предоплаченную карту проезда - Antalya kard - продается либо в установленных на остановках автоматах бело-синего цвета (там надо внести 11 лир монетами или купюрой 10 лир и 1 лиру монетой) или в магазинчиках небольших - будет вывеска красной стрелкой вниз. В магазине тупо говорите: "Анталия кард". Она стоит кажется 3 лиры - сразу внесите на нее примерно 20-30 лир. Запасной вариант - садитесь в автобус ПОСЛЕДНИМИ - при входе останвоитесь у водителя - скажите "Анталия кард йок" - и покажите ПАССАЖИРАМ деньги в соответствии с количеством людей - например вас двое - покажите купюру в 5 лир и монету 1 лира или 2 монеты по 1 лире - и опять скажите "Анталия кард" - кто-то из пассажиров даст свою карту - ему отдадите деньги. Как правило, срабатывает. Водитель будет настойчиво ждать, пока "правильно" пройдет процесс оплаты.
Цитата: "Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта?"
Цыпленок называется "Пирзола" Tavuk pirzola (тавук - цыпленок - слово поможет в ресторнах) Колбаска сырого ферментирования (!!!) называется "Суджук"- смотрите этикетку - обычно в упаковках по 200-240 граммов: Она реально сырая но не такая, как у нас "варенные колбасы" - в процессе приготовления в фарш вводятся специальные бактерии примерно как в сыр - хранится долго и потрясающая вещь для утренней яичницы. У меня только позавчера закончилась - привез собой - очень горюю...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)