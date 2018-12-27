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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 346347348349 Додано: Сер 17 лип, 2019 06:08 stm написав: Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу ))) Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу )))

Забейте на этот ОП. Оно не интересен. Эта учетка засыпает вечерам, подсчитуя теслы перепрыгивающие через Гранд Каньен

Я вот тут кой-че подметил по интересующей теме...

https://www.splithistory.com/?symbol=VNQ и это при Expense Ratio 0.12%

как правило этот etf люди вкладываются для пенсионных сбережений.

По сути в 3.8 раза сделали деньги те, кто 10 лет назад вложился в виртуальную недвигу Забейте на этот ОП. Оно не интересен. Эта учетка засыпает вечерам, подсчитуя теслы перепрыгивающие через Гранд КаньенЯ вот тут кой-че подметил по интересующей теме...и это при Expense Ratio 0.12%как правило этот etf люди вкладываются для пенсионных сбережений.По сути в 3.8 раза сделали деньги те, кто 10 лет назад вложился в виртуальную недвигу Понаехал

Повідомлень: 3204 З нами з: 22.05.16 Подякував: 63 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 07:03 avoska220 написав: Ув Акурт,проясните ситуацию по некоторым вопросам : вы написали,что если во вторник,то можно попасть на рынок,он что в другие дни не работает и вообще как он работает по времени? Как успеть все за день, что бы вернуться в Кемер может как- то переставить по маршруту,что бы закончить калечии ну и если есть там выход к пляжу-остыванием?Какой из карт выгоднее пользоваться в магазинах приват, моно,если снимать в лирах?Или забить на все просто менять дол,евро?Тогда какой курс обмена считается хороший на сегодняшний день?В Турции то же курсы в разных городах отличаются,если знаете напишите?Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта? Ув Акурт,проясните ситуацию по некоторым вопросам : вы написали,что если во вторник,то можно попасть на рынок,он что в другие дни не работает и вообще как он работает по времени? Как успеть все за день, что бы вернуться в Кемер может как- то переставить по маршруту,что бы закончить калечии ну и если есть там выход к пляжу-остыванием?Какой из карт выгоднее пользоваться в магазинах приват, моно,если снимать в лирах?Или забить на все просто менять дол,евро?Тогда какой курс обмена считается хороший на сегодняшний день?В Турции то же курсы в разных городах отличаются,если знаете напишите?Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза)В автобусе наличные принимают или только карта?



Попробую дать точный ответ.



1. Рынки работают ЕЖЕДНЕВНО, но они "мигрируют" по всей Анталии. Вот в Украине рынки всегда в одном месте. Здесь организовано иначе: в каждом микрорайоне Анталии рынок работает в определенный день. То есть не покупатель идет к продавцу, а продавец приближается к покупателю.

Я написал самый простой вариант и самый приятный - по вторникам работает рынок в месте, которое условно называют "Матрёшка" - там стоят российские матрешки у большого фонтана - и вот через дорогу есть огромный крытый рынок, который работает именно во вторник. В другие дни работает рынок ближе к центру - но там он во дворах - будете долго искать, а так автобус из Кемер как раз остановится возле "Матрёшек" и вы попадете на реально интересный "Восточный базар". На 90% там торгуют фруктами, овощами, рыбой, орехами и другими часто экзотическим продуктами вплоть до "Восточных сладостей", и на 10% - одеждой типа футболок и джинсов - все по 10-15 лир - это как раз то, что перед 5-ти звездочными отелями в Кемер продают по 10-15 евро.

Что интересно, в другие дни на месте крытого рынка работает бесплатная огромная крытая парковка для местных жителей.

Это здесь:



Синим цветом я показал маршрут движения автобуса из Кемер в сторону центра Анталии. Это очень близко от того места где автобус из Кемер въедет уже в Анталию - примерно через 4-5 обычных остановок.

Буква "М" - перекрёсток, который называют "Матрёшка" - и даже турки говорят "Матрёшка".

Буква "Р" - рынок на второй линии от бульвара Ататюрка.



2. Рынок работает с 6 утра до заката солнца.



3. Я думаю вы успеете все, что я написал - я именно так и продумывал.

Давайте по времени:

- выехали из Кемер в 9-00.

- автобус идет примерно 1 час

- в 10-00 вы встали на "Матрешках".

- провели там 2 часа - в конце пребывания отведайте настоящую турецкую Шавурму - слева от рыбного ряда. Там парни стоят в фирменной одежде бело-красной. Они спросят: вам на месте или упаковать "с собой" - решайте сами. Еще спросят сколько вам мяса положить внутрь - скажите "ЮЗ" - это сто граммов (стандарт).

Маршрут движения я показал синими линиями.

- в 12 -00 вышли на "Бульвар Богачей" и сели на остановке на автобус маршрута 06 (ноль шесть).



- через минут 30 встанете на ЛЮБОЙ из трех остановок, идущих подряд:



Синей линией я показал маршрут автобуса в самом центре.

Остановка "1" - улица "Гюллюк" - так водителю можете и сказать "Гюллюк дурак" («дурак» по-турецки "остановка"). выходите и идете все время вперед по ходу движения автобуса - справа изумительный парк с обрывистым берегом к морю - там у моря увидите почти сверху старый город Калечии времен Османской империи). Тут же бесплатный лифт к морю и вход в подземный город с подземными водопадами!!! (вход найти непросто - он слева от ступенек спуска к морю). Все бесплатно. Это вам не Украина. После посещения подземного города с невероятной глубиной ущелья (трудно поверить, что такое может быть самом центре города с населением в 2,5 миллиона) все равно идете вперед по ходу движения автобуса.

Остановка 2. Справа будут удивительно красивые мечети и усыпальница (мавзолей) ханов империи Сельджуков, которая существовала до Османской империи. Но еще не опускайтесь в старый город - так и идете вперед до башни с часами. Тусовка. Самое интересное: встаньте спиной к башне с часами посмотрите направо - увидите невысокие купола бывших в Османскую империю бань - там сейчас Музей-магазин. БЕСПЛАТНЫЙ вход. Такого вы еще не видели. Можно ничего не покупать, но побродить по анфиладам команд - райское наслаждение. Вот теперь уже можете повернуть от башни с часами вглубь старинного города Калечии - попадаете в старинный город-музей 13-14 веков времен Османской империи. Двигаетесь так, чтобы вы НЕ опускались вниз по улочкам к морю, а так, чтобы шли по горизонтальным улочкам и как бы все время ЛЕВЕЕ. Ваша цель - выйти к воротам Адриана. Так и говорите спрашивая у любого турка: "Адриан капы"?



Остановка "3" - сразу будет возле ворот Адриана - входите через них в город-музей - бесплатно - и ходите по улочкам, наслаждаясь. Если будете держаться все время вперед и правее - выйдете к башне с часами. То есть идти будет в обратном направлении: чем я писал ранее.



Карточкой можно пользоваться ЛЮБОЙ - я пользуюсь картой Приватбанка. Курс списывания соответствует курсу Привита по продаже доллара. Все нормально.

На сегодня списывают примерно по 4,50 гривен за 1 турецкую лиру.

То есть все цены условно умножайте на 4 или на 5. Среднее будет правдой.

Лира стойко держится на уровне 5,71 лиры за доллар. В обменках думаю, берут по 5,60 - продают по 5.80.

Самые лучшие обменные пункты - что удивительно - в самом туристическом центре - если встать спиной к башне с часами и просто пройти вперед метров 200-300 по пешеходной части центра - очень красиво и интересно - там десятки обменок и самые актуальные курсы валют.

Я бы не советовал снимать турецкие лиры в банкомате с карты украинского банка - заплатите сумасшедшую комиссию.

Два варианта: где можно - платите картой любого украинского банка. Картой расплатитесь практически везде, кроме рынка с овощами/фруктами и маленьких уличных кафешек.

Нужна наличка - поменяйте в обменке.



Проезд в автобусе стоит 2,60 лиры - ВОДИТЕЛЬ НЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ!

Нужно иметь предоплаченную карту проезда - Antalya kard - продается либо в установленных на остановках автоматах бело-синего цвета (там надо внести 11 лир монетами или купюрой 10 лир и 1 лиру монетой) или в магазинчиках небольших - будет вывеска красной стрелкой вниз. В магазине тупо говорите: "Анталия кард". Она стоит кажется 3 лиры - сразу внесите на нее примерно 20-30 лир.

Запасной вариант - садитесь в автобус ПОСЛЕДНИМИ - при входе останвоитесь у водителя - скажите "Анталия кард йок" - и покажите ПАССАЖИРАМ деньги в соответствии с количеством людей - например вас двое - покажите купюру в 5 лир и монету 1 лира или 2 монеты по 1 лире - и опять скажите "Анталия кард" - кто-то из пассажиров даст свою карту - ему отдадите деньги.

Как правило, срабатывает.

Водитель будет настойчиво ждать, пока "правильно" пройдет процесс оплаты.



Цитата:

"Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта?"



Цыпленок называется "Пирзола" Tavuk pirzola (тавук - цыпленок - слово поможет в ресторнах)



Колбаска сырого ферментирования (!!!) называется "Суджук"- смотрите этикетку - обычно в упаковках по 200-240 граммов:



Она реально сырая но не такая, как у нас "варенные колбасы" - в процессе приготовления в фарш вводятся специальные бактерии примерно как в сыр - хранится долго и потрясающая вещь для утренней яичницы.

У меня только позавчера закончилась - привез собой - очень горюю... Попробую дать точный ответ.1. Рынки работают ЕЖЕДНЕВНО, но они "мигрируют" по всей Анталии. Вот в Украине рынки всегда в одном месте. Здесь организовано иначе:То есть не покупатель идет к продавцу, а продавец приближается к покупателю.Я написал самый простой вариант и самый приятный - по вторникам работает рынок в месте, которое условно называют "Матрёшка" - там стоят российские матрешки у большого фонтана - и вот через дорогу есть огромный крытый рынок, который работает именно во вторник. В другие дни работает рынок ближе к центру - но там он во дворах - будете долго искать, а так автобус из Кемер как раз остановится возле "Матрёшек" и вы попадете на реально интересный "Восточный базар". На 90% там торгуют фруктами, овощами, рыбой, орехами и другими часто экзотическим продуктами вплоть до "Восточных сладостей", и на 10% - одеждой типа футболок и джинсов - все по 10-15 лир - это как раз то, что перед 5-ти звездочными отелями в Кемер продают по 10-15 евро.Что интересно, в другие дни на месте крытого рынка работает бесплатная огромная крытая парковка для местных жителей.Это здесь:Синим цветом я показал маршрут движения автобуса из Кемер в сторону центра Анталии. Это очень близко от того места где автобус из Кемер въедет уже в Анталию - примерно через 4-5 обычных остановок.Буква "М" - перекрёсток, который называют "Матрёшка" - и даже турки говорят "Матрёшка".Буква "Р" - рынок на второй линии от бульвара Ататюрка.2. Рынок работает с 6 утра до заката солнца.3. Я думаю вы успеете все, что я написал - я именно так и продумывал.Давайте по времени:- выехали из Кемер в 9-00.- автобус идет примерно 1 час- в 10-00 вы встали на "Матрешках".- провели там 2 часа - в конце пребывания отведайте настоящую турецкую Шавурму - слева от рыбного ряда. Там парни стоят в фирменной одежде бело-красной. Они спросят: вам на месте или упаковать "с собой" - решайте сами. Еще спросят сколько вам мяса положить внутрь - скажите "ЮЗ" - это сто граммов (стандарт).Маршрут движения я показал синими линиями.- в 12 -00 вышли на "Бульвар Богачей" и сели на остановке на автобус маршрута(ноль шесть).- через минут 30 встанете на ЛЮБОЙ из трех остановок, идущих подряд:Синей линией я показал маршрут автобуса в самом центре.- улица "Гюллюк" - так водителю можете и сказать "Гюллюк дурак" («дурак» по-турецки "остановка"). выходите и идете все время вперед по ходу движения автобуса - справа изумительный парк с обрывистым берегом к морю - там у моря увидите почти сверху старый город Калечии времен Османской империи). Тут же бесплатный лифт к морю и вход в подземный город с подземными водопадами!!! (вход найти непросто - он слева от ступенек спуска к морю). Все бесплатно. Это вам не Украина. После посещения подземного города с невероятной глубиной ущелья (трудно поверить, что такое может быть самом центре города с населением в 2,5 миллиона) все равно идете вперед по ходу движения автобуса.Справа будут удивительно красивые мечети и усыпальница (мавзолей) ханов империи Сельджуков, которая существовала до Османской империи. Но еще не опускайтесь в старый город - так и идете вперед до башни с часами. Тусовка. Самое интересное: встаньте спиной к башне с часами посмотрите направо - увидите невысокие купола бывших в Османскую империю бань - там сейчас Музей-магазин. БЕСПЛАТНЫЙ вход. Такого вы еще не видели. Можно ничего не покупать, но побродить по анфиладам команд - райское наслаждение. Вот теперь уже можете повернуть от башни с часами вглубь старинного города Калечии - попадаете в старинный город-музей 13-14 веков времен Османской империи. Двигаетесь так, чтобы вы НЕ опускались вниз по улочкам к морю, а так, чтобы шли по горизонтальным улочкам и как бы все время ЛЕВЕЕ. Ваша цель - выйти к воротам Адриана. Так и говорите спрашивая у любого турка: "Адриан капы"?- сразу будет возле ворот Адриана - входите через них в город-музей - бесплатно - и ходите по улочкам, наслаждаясь. Если будете держаться все время вперед и правее - выйдете к башне с часами. То есть идти будет в обратном направлении: чем я писал ранее.Карточкой можно пользоваться ЛЮБОЙ - я пользуюсь картой Приватбанка. Курс списывания соответствует курсу Привита по продаже доллара. Все нормально.На сегодня списывают примерно по 4,50 гривен за 1 турецкую лиру.То есть все цены условно умножайте на 4 или на 5. Среднее будет правдой.Лира стойко держится на уровне 5,71 лиры за доллар. В обменках думаю, берут по 5,60 - продают по 5.80.Самые лучшие обменные пункты - что удивительно - в самом туристическом центре - если встать спиной к башне с часами и просто пройти вперед метров 200-300 по пешеходной части центра - очень красиво и интересно -и самые актуальные курсы валют.Я бы не советовал снимать турецкие лиры в банкомате с карты украинского банка - заплатите сумасшедшую комиссию.Два варианта: где можно - платите картой любого украинского банка. Картой расплатитесь практически везде, кроме рынка с овощами/фруктами и маленьких уличных кафешек.Нужна наличка - поменяйте в обменке.Проезд в автобусе стоит 2,60 лиры - ВОДИТЕЛЬ НЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ!Нужно иметь предоплаченную карту проезда - Antalya kard - продается либо в установленных на остановках автоматах бело-синего цвета (там надо внести 11 лир монетами или купюрой 10 лир и 1 лиру монетой) или в магазинчиках небольших - будет вывеска красной стрелкой вниз. В магазине тупо говорите: "Анталия кард". Она стоит кажется 3 лиры - сразу внесите на нее примерно 20-30 лир.Запасной вариант - садитесь в автобус ПОСЛЕДНИМИ - при входе останвоитесь у водителя - скажите "Анталия кард йок" - и покажите ПАССАЖИРАМ деньги в соответствии с количеством людей - например вас двое - покажите купюру в 5 лир и монету 1 лира или 2 монеты по 1 лире - и опять скажите "Анталия кард" -- ему отдадите деньги.Как правило, срабатывает.Водитель будет настойчиво ждать, пока "правильно" пройдет процесс оплаты.Цитата:"Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза)В автобусе наличные принимают или только карта?"Цыпленок называется "Пирзола"(тавук - цыпленок - слово поможет в ресторнах)Колбаска сырого ферментирования (!!!) называется "Суджук"- смотрите этикетку - обычно в упаковках по 200-240 граммов:но не такая, как у нас "варенные колбасы" - в процессе приготовления в фарш вводятся специальные бактерии примерно как в сыр - хранится долго и потрясающая вещь для утренней яичницы.У меня только позавчера закончилась - привез собой - очень горюю... "Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода) akurt

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