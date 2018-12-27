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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:08

  stm написав:Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу )))

Забейте на этот ОП. Оно не интересен. Эта учетка засыпает вечерам, подсчитуя теслы перепрыгивающие через Гранд Каньен :mrgreen:
Я вот тут кой-че подметил по интересующей теме...
https://www.splithistory.com/?symbol=VNQ и это при Expense Ratio 0.12%
как правило этот etf люди вкладываются для пенсионных сбережений.
По сути в 3.8 раза сделали деньги те, кто 10 лет назад вложился в виртуальную недвигу :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:03

  avoska220 написав:Ув Акурт,проясните ситуацию по некоторым вопросам : вы написали,что если во вторник,то можно попасть на рынок,он что в другие дни не работает и вообще как он работает по времени? Как успеть все за день, что бы вернуться в Кемер может как- то переставить по маршруту,что бы закончить калечии ну и если есть там выход к пляжу-остыванием?Какой из карт выгоднее пользоваться в магазинах приват, моно,если снимать в лирах?Или забить на все просто менять дол,евро?Тогда какой курс обмена считается хороший на сегодняшний день?В Турции то же курсы в разных городах отличаются,если знаете напишите?Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза :) )В автобусе наличные принимают или только карта?


Попробую дать точный ответ.

1. Рынки работают ЕЖЕДНЕВНО, но они "мигрируют" по всей Анталии. Вот в Украине рынки всегда в одном месте. Здесь организовано иначе: в каждом микрорайоне Анталии рынок работает в определенный день. То есть не покупатель идет к продавцу, а продавец приближается к покупателю.
Я написал самый простой вариант и самый приятный - по вторникам работает рынок в месте, которое условно называют "Матрёшка" - там стоят российские матрешки у большого фонтана - и вот через дорогу есть огромный крытый рынок, который работает именно во вторник. В другие дни работает рынок ближе к центру - но там он во дворах - будете долго искать, а так автобус из Кемер как раз остановится возле "Матрёшек" и вы попадете на реально интересный "Восточный базар". На 90% там торгуют фруктами, овощами, рыбой, орехами и другими часто экзотическим продуктами вплоть до "Восточных сладостей", и на 10% - одеждой типа футболок и джинсов - все по 10-15 лир - это как раз то, что перед 5-ти звездочными отелями в Кемер продают по 10-15 евро.
Что интересно, в другие дни на месте крытого рынка работает бесплатная огромная крытая парковка для местных жителей.
Это здесь:
Зображення
Синим цветом я показал маршрут движения автобуса из Кемер в сторону центра Анталии. Это очень близко от того места где автобус из Кемер въедет уже в Анталию - примерно через 4-5 обычных остановок.
Буква "М" - перекрёсток, который называют "Матрёшка" - и даже турки говорят "Матрёшка".
Буква "Р" - рынок на второй линии от бульвара Ататюрка.

2. Рынок работает с 6 утра до заката солнца.

3. Я думаю вы успеете все, что я написал - я именно так и продумывал.
Давайте по времени:
- выехали из Кемер в 9-00.
- автобус идет примерно 1 час
- в 10-00 вы встали на "Матрешках".
- провели там 2 часа - в конце пребывания отведайте настоящую турецкую Шавурму - слева от рыбного ряда. Там парни стоят в фирменной одежде бело-красной. Они спросят: вам на месте или упаковать "с собой" - решайте сами. Еще спросят сколько вам мяса положить внутрь - скажите "ЮЗ" - это сто граммов (стандарт).
Маршрут движения я показал синими линиями.
- в 12 -00 вышли на "Бульвар Богачей" и сели на остановке на автобус маршрута 06 (ноль шесть).
Зображення
- через минут 30 встанете на ЛЮБОЙ из трех остановок, идущих подряд:
Зображення
Синей линией я показал маршрут автобуса в самом центре.
Остановка "1" - улица "Гюллюк" - так водителю можете и сказать "Гюллюк дурак" («дурак» по-турецки "остановка"). выходите и идете все время вперед по ходу движения автобуса - справа изумительный парк с обрывистым берегом к морю - там у моря увидите почти сверху старый город Калечии времен Османской империи). Тут же бесплатный лифт к морю и вход в подземный город с подземными водопадами!!! (вход найти непросто - он слева от ступенек спуска к морю). Все бесплатно. Это вам не Украина. После посещения подземного города с невероятной глубиной ущелья (трудно поверить, что такое может быть самом центре города с населением в 2,5 миллиона) все равно идете вперед по ходу движения автобуса.
Остановка 2. Справа будут удивительно красивые мечети и усыпальница (мавзолей) ханов империи Сельджуков, которая существовала до Османской империи. Но еще не опускайтесь в старый город - так и идете вперед до башни с часами. Тусовка. Самое интересное: встаньте спиной к башне с часами посмотрите направо - увидите невысокие купола бывших в Османскую империю бань - там сейчас Музей-магазин. БЕСПЛАТНЫЙ вход. Такого вы еще не видели. Можно ничего не покупать, но побродить по анфиладам команд - райское наслаждение. Вот теперь уже можете повернуть от башни с часами вглубь старинного города Калечии - попадаете в старинный город-музей 13-14 веков времен Османской империи. Двигаетесь так, чтобы вы НЕ опускались вниз по улочкам к морю, а так, чтобы шли по горизонтальным улочкам и как бы все время ЛЕВЕЕ. Ваша цель - выйти к воротам Адриана. Так и говорите спрашивая у любого турка: "Адриан капы"?

Остановка "3" - сразу будет возле ворот Адриана - входите через них в город-музей - бесплатно - и ходите по улочкам, наслаждаясь. Если будете держаться все время вперед и правее - выйдете к башне с часами. То есть идти будет в обратном направлении: чем я писал ранее.

Карточкой можно пользоваться ЛЮБОЙ - я пользуюсь картой Приватбанка. Курс списывания соответствует курсу Привита по продаже доллара. Все нормально.
На сегодня списывают примерно по 4,50 гривен за 1 турецкую лиру.
То есть все цены условно умножайте на 4 или на 5. Среднее будет правдой.
Лира стойко держится на уровне 5,71 лиры за доллар. В обменках думаю, берут по 5,60 - продают по 5.80.
Самые лучшие обменные пункты - что удивительно - в самом туристическом центре - если встать спиной к башне с часами и просто пройти вперед метров 200-300 по пешеходной части центра - очень красиво и интересно - там десятки обменок и самые актуальные курсы валют.
Я бы не советовал снимать турецкие лиры в банкомате с карты украинского банка - заплатите сумасшедшую комиссию.
Два варианта: где можно - платите картой любого украинского банка. Картой расплатитесь практически везде, кроме рынка с овощами/фруктами и маленьких уличных кафешек.
Нужна наличка - поменяйте в обменке.

Проезд в автобусе стоит 2,60 лиры - ВОДИТЕЛЬ НЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ!
Нужно иметь предоплаченную карту проезда - Antalya kard - продается либо в установленных на остановках автоматах бело-синего цвета (там надо внести 11 лир монетами или купюрой 10 лир и 1 лиру монетой) или в магазинчиках небольших - будет вывеска красной стрелкой вниз. В магазине тупо говорите: "Анталия кард". Она стоит кажется 3 лиры - сразу внесите на нее примерно 20-30 лир.
Запасной вариант - садитесь в автобус ПОСЛЕДНИМИ - при входе останвоитесь у водителя - скажите "Анталия кард йок" - и покажите ПАССАЖИРАМ деньги в соответствии с количеством людей - например вас двое - покажите купюру в 5 лир и монету 1 лира или 2 монеты по 1 лире - и опять скажите "Анталия кард" - кто-то из пассажиров даст свою карту - ему отдадите деньги.
Как правило, срабатывает.
Водитель будет настойчиво ждать, пока "правильно" пройдет процесс оплаты.

Цитата:
"Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза :) )В автобусе наличные принимают или только карта?"

Цыпленок называется "Пирзола" Tavuk pirzola (тавук - цыпленок - слово поможет в ресторанах), вот он в готовом виде:
Зображення
Колбаска сырого ферментирования (!!!) называется "СуДжук"- смотрите этикетку - обычно в упаковках по 200-240 граммов:
Зображення
Она реально сырая но не такая, как у нас "варенные колбасы" - в процессе приготовления в фарш вводятся специальные бактерии примерно как в сыр - хранится долго и потрясающая вещь для утренней яичницы.
У меня только позавчера закончилась - привез собой - очень горюю...

P.S. Из центра достаточно сложно НАЗАД попасть назад в Кемер - тут есть такая особенность у автобусов, что они "ходят" туда и обратно по совсем разным маршрутам. То есть нельзя встать с автобуса 06 - погулять и сесть в него же. Не получится. На Кемер ходят автобусы с автостанции и у них в городе нужная вам остановка возле огромного торгового центра, который называют "Большой МИГРОС".
Вот вам, возвращаясь назад в Кемер, надо попасть именно туда.
Это непросто, слушайте внимательно:
а) взять такси и доехать до "Большого Мигроса", только просите водителя такси остановиться именно на остановке автобусов!!! А не на парковке супермаркета. Можно водителю сказать "Кемер дурак".
б) пройти пешком до огромного торгового центра "МАРК АНТАЛИЯ" (так и спрашивать) перейти улицу, слева найти остановку автобуса - сесть на 06 или 08 - доехать до "Большого МИГРОСА", там сесть на автобус в Кемер.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ВНУТРИ СВОЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ: АНТАЛИЯ ИЛИ ЛЬВОВ?

Привокзальный рынок Львова. Вторник.
Сало - 750 граммов по 240 (двести сорок) гривен за 1 кг, итого 0,75х240=180 гривен.
Зображення

Жилой массив "Sarisu". Квартира "нашего" человека. Анталия. Вторник.
Раки речные - 25 лир или 112 гривен за 1 кг. Картофель - 1,5 лиры за 1 кг или по 6 (шесть) гривен за 1 кг.
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"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Раки в якій ціні на Привокзальному?
Ну і сало в бусурманів?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:36

akurt Большое спасибо за развернутый ответ,плюсонул.Уточните,большой мигрос,это тот,что на первой карте у вас обозначен м мигрос,на вьезде в город,других нет?Можно ли довезти суджук в Украину по жаре?Если покупаеш карту в автомате за 11 лир,у нее на счету какая сумма,9 лир или она пустая?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:44

Раків на Привокзальному не бачив...
А взагалі - враження просто жахливе:
- прямо із землі торгують творогом (45) та сметаной (90). Той творог та тую сметану забирають баби та відвозять перепродувати на житлових масивах - творог по 70-90, сметану - 35 гривень півлітрова РОЗБАВЛЕНА баночка.
- абрикоси - липень - 45 (!!!) гривень.
- помідори сорту "Для жебраків-жебрацькі-маненькі" - по 28.
- огірки - все з землі - як у кіно про воєнні часи - 25...
- картопля - по 16.
- кукурудза - ОДНА ШТУКА - 10 гривень - Хай Бог милує...

Сало збило з ніг - 240 -260 гривень кіло.
(Зробив запит у Синельникове - 40-50 гривень, почеревина - 110) - Львов - попреду планети всієї в цінах!!!)

Жалюгідний вибір - тільки в двох місцях - курка худенька домашня - взяв - думаю там грамів 800-900 - 100 гривень.
Кролик якийсь такий худий, наче його все життя свіжою травою - як я в дитинстві - не кормили - 170 (У Дніпрі - зробив запит - 190, мабуть, кормили).
Качку та гусей не помітив ніде.

Єдиний позитив: яловичі маслачки для собачки по 8 гривень і кров"янка реально не дорого та смачна.
Навіть спитав у пані:
- Я куплю, якщо не отруєте.
- Тю на Вас: я ж хочу, щоби ви ще раз прийшли та купили.
Ось за кров"яночкою прийду. Смачна.
А взагалі черговий раз: "Не розумію, як тут люди живуть?"
По вуляцях вештаються п"яні. Гуляю із собакою - і то боюся.
Можете на мене лаятися - пишу, що бачу...

Мены сподобилось ось це запитання:
  Faceless написав:
pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
А почему оценка в квартирах, а не в размере дохода, или хотя бы в суммарной стоимости актива?


Я хотев написати пану Faceless мою думку - що то однаково - рахувати у "грошах", чи рахувати у "квартирах під здачу" - приблизно, як майже однаково - рахувати у доларах, чи у євро.
Типу різна назви валюти.
Але найчастіше серед своїх приятелів/клієнтів все ж таки чую у "кількості квартир під здачу".
Зараз одні Лендлорди - які говорять скромно: "купили П"ЯТУ під здачу квартиру" - там зараз роблять ремонт - мандрують Норвегією. Вже за Північним кругом...
Так ось я й подумав, що рахувати у квартирах правильніше - у грошах - втрачає смисл, бо тепер навіть виручка в 40 000 гривень на місяць - то ніщо.
Ну, звісно, якщо ви не мешкаєте в Анталії.
Тоді - ви - мільйонер реально...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лип, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:53

  avoska220 написав:akurt Большое спасибо за развернутый ответ,плюсонул.Уточните,большой мигрос,это тот,что на первой карте у вас обозначен м мигрос,на вьезде в город,других нет?Можно ли довезти суджук в Украину по жаре?Если покупаеш карту в автомате за 11 лир,у нее на счету какая сумма,9 лир или она пустая?


1. На ПЕРВОЙ карте букой "М" обозначен не Мигрос, а МАТРЕШКИ. Большой МИГРОС - он гораздо ДАЛЬШЕ минут через 15-20 поездки и он САМЫЙ большой в Анталии на Бульвар Ататюрка справа - там целый комплекс гигантских размеров. Все его знают - не проедете...
Зображення

2. Автомат (не все автоматы продают) продаст картонную одноразовую карточку 11 лир - хватит на 4-5-6 поездок (один человек с пересадками по 1 лире) или на 2х2 человека, там наверное 10 лир будет. Лучше все же купить пластиковую карточку в обычных малых продуктовых магазинах - примета - у них всегда синяя широкая вывеска неважно с каким названием и всегда висит табличка с широкой красной стрелкой, направленной вниз - её можно пополнять прямо на остановках.

3. Суджук довезете ничего ему не будет. Он ферментированный сухой почти и герметично упакован.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Раків на Привокзальному не бачив...
разобрали!

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:06

Эх, хорошо люди устраиваются: у соседки - наша украинка - сын в Киеве колотит бабло, занимаясь омолаживанием... Есть ещё - немерено - наивных и доверчивых...

А мама его в это время ведет совершенно здоровый образ жизни в Анталии.
Соседка моя, живет через пару кварталов от меня в Анталии...
Зображення
Сегодня в Анталии вода в море +28, сейчас воздух +27...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:1. На ПЕРВОЙ карте букой "М" обозначен не Мигрос, а МАТРЕШКИ. Большой МИГРОС - он гораздо ДАЛЬШЕ минут через 15-20 поездки и он САМЫЙ большой в Анталии на Бульвар


м мигрос,супермаркет,буква м прямо возле мигрос,я про эту
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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