Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Косвенно продукты являются темой ветки Купить недвижимость для себя за границей, почему тема бондов и акций США не является косвенно темой, понять не могу )))
Забейте на этот ОП. Оно не интересен. Эта учетка засыпает вечерам, подсчитуя теслы перепрыгивающие через Гранд Каньен Я вот тут кой-че подметил по интересующей теме... https://www.splithistory.com/?symbol=VNQ и это при Expense Ratio 0.12% как правило этот etf люди вкладываются для пенсионных сбережений. По сути в 3.8 раза сделали деньги те, кто 10 лет назад вложился в виртуальную недвигу
avoska220 написав:Ув Акурт,проясните ситуацию по некоторым вопросам : вы написали,что если во вторник,то можно попасть на рынок,он что в другие дни не работает и вообще как он работает по времени? Как успеть все за день, что бы вернуться в Кемер может как- то переставить по маршруту,что бы закончить калечии ну и если есть там выход к пляжу-остыванием?Какой из карт выгоднее пользоваться в магазинах приват, моно,если снимать в лирах?Или забить на все просто менять дол,евро?Тогда какой курс обмена считается хороший на сегодняшний день?В Турции то же курсы в разных городах отличаются,если знаете напишите?Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта?
Попробую дать точный ответ.
1. Рынки работают ЕЖЕДНЕВНО, но они "мигрируют" по всей Анталии. Вот в Украине рынки всегда в одном месте. Здесь организовано иначе: в каждом микрорайоне Анталии рынок работает в определенный день. То есть не покупатель идет к продавцу, а продавец приближается к покупателю. Я написал самый простой вариант и самый приятный - по вторникам работает рынок в месте, которое условно называют "Матрёшка" - там стоят российские матрешки у большого фонтана - и вот через дорогу есть огромный крытый рынок, который работает именно во вторник. В другие дни работает рынок ближе к центру - но там он во дворах - будете долго искать, а так автобус из Кемер как раз остановится возле "Матрёшек" и вы попадете на реально интересный "Восточный базар". На 90% там торгуют фруктами, овощами, рыбой, орехами и другими часто экзотическим продуктами вплоть до "Восточных сладостей", и на 10% - одеждой типа футболок и джинсов - все по 10-15 лир - это как раз то, что перед 5-ти звездочными отелями в Кемер продают по 10-15 евро. Что интересно, в другие дни на месте крытого рынка работает бесплатная огромная крытая парковка для местных жителей. Это здесь: Синим цветом я показал маршрут движения автобуса из Кемер в сторону центра Анталии. Это очень близко от того места где автобус из Кемер въедет уже в Анталию - примерно через 4-5 обычных остановок. Буква "М" - перекрёсток, который называют "Матрёшка" - и даже турки говорят "Матрёшка". Буква "Р" - рынок на второй линии от бульвара Ататюрка.
2. Рынок работает с 6 утра до заката солнца.
3. Я думаю вы успеете все, что я написал - я именно так и продумывал. Давайте по времени: - выехали из Кемер в 9-00. - автобус идет примерно 1 час - в 10-00 вы встали на "Матрешках". - провели там 2 часа - в конце пребывания отведайте настоящую турецкую Шавурму - слева от рыбного ряда. Там парни стоят в фирменной одежде бело-красной. Они спросят: вам на месте или упаковать "с собой" - решайте сами. Еще спросят сколько вам мяса положить внутрь - скажите "ЮЗ" - это сто граммов (стандарт). Маршрут движения я показал синими линиями. - в 12 -00 вышли на "Бульвар Богачей" и сели на остановке на автобус маршрута 06 (ноль шесть). - через минут 30 встанете на ЛЮБОЙ из трех остановок, идущих подряд: Синей линией я показал маршрут автобуса в самом центре. Остановка "1" - улица "Гюллюк" - так водителю можете и сказать "Гюллюк дурак" («дурак» по-турецки "остановка"). выходите и идете все время вперед по ходу движения автобуса - справа изумительный парк с обрывистым берегом к морю - там у моря увидите почти сверху старый город Калечии времен Османской империи). Тут же бесплатный лифт к морю и вход в подземный город с подземными водопадами!!! (вход найти непросто - он слева от ступенек спуска к морю). Все бесплатно. Это вам не Украина. После посещения подземного города с невероятной глубиной ущелья (трудно поверить, что такое может быть самом центре города с населением в 2,5 миллиона) все равно идете вперед по ходу движения автобуса. Остановка 2. Справа будут удивительно красивые мечети и усыпальница (мавзолей) ханов империи Сельджуков, которая существовала до Османской империи. Но еще не опускайтесь в старый город - так и идете вперед до башни с часами. Тусовка. Самое интересное: встаньте спиной к башне с часами посмотрите направо - увидите невысокие купола бывших в Османскую империю бань - там сейчас Музей-магазин. БЕСПЛАТНЫЙ вход. Такого вы еще не видели. Можно ничего не покупать, но побродить по анфиладам команд - райское наслаждение. Вот теперь уже можете повернуть от башни с часами вглубь старинного города Калечии - попадаете в старинный город-музей 13-14 веков времен Османской империи. Двигаетесь так, чтобы вы НЕ опускались вниз по улочкам к морю, а так, чтобы шли по горизонтальным улочкам и как бы все время ЛЕВЕЕ. Ваша цель - выйти к воротам Адриана. Так и говорите спрашивая у любого турка: "Адриан капы"?
Остановка "3" - сразу будет возле ворот Адриана - входите через них в город-музей - бесплатно - и ходите по улочкам, наслаждаясь. Если будете держаться все время вперед и правее - выйдете к башне с часами. То есть идти будет в обратном направлении: чем я писал ранее.
Карточкой можно пользоваться ЛЮБОЙ - я пользуюсь картой Приватбанка. Курс списывания соответствует курсу Привита по продаже доллара. Все нормально. На сегодня списывают примерно по 4,50 гривен за 1 турецкую лиру. То есть все цены условно умножайте на 4 или на 5. Среднее будет правдой. Лира стойко держится на уровне 5,71 лиры за доллар. В обменках думаю, берут по 5,60 - продают по 5.80. Самые лучшие обменные пункты - что удивительно - в самом туристическом центре - если встать спиной к башне с часами и просто пройти вперед метров 200-300 по пешеходной части центра - очень красиво и интересно - там десятки обменок и самые актуальные курсы валют. Я бы не советовал снимать турецкие лиры в банкомате с карты украинского банка - заплатите сумасшедшую комиссию. Два варианта: где можно - платите картой любого украинского банка. Картой расплатитесь практически везде, кроме рынка с овощами/фруктами и маленьких уличных кафешек. Нужна наличка - поменяйте в обменке.
Проезд в автобусе стоит 2,60 лиры - ВОДИТЕЛЬ НЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ! Нужно иметь предоплаченную карту проезда - Antalya kard - продается либо в установленных на остановках автоматах бело-синего цвета (там надо внести 11 лир монетами или купюрой 10 лир и 1 лиру монетой) или в магазинчиках небольших - будет вывеска красной стрелкой вниз. В магазине тупо говорите: "Анталия кард". Она стоит кажется 3 лиры - сразу внесите на нее примерно 20-30 лир. Запасной вариант - садитесь в автобус ПОСЛЕДНИМИ - при входе останвоитесь у водителя - скажите "Анталия кард йок" - и покажите ПАССАЖИРАМ деньги в соответствии с количеством людей - например вас двое - покажите купюру в 5 лир и монету 1 лира или 2 монеты по 1 лире - и опять скажите "Анталия кард" - кто-то из пассажиров даст свою карту - ему отдадите деньги. Как правило, срабатывает. Водитель будет настойчиво ждать, пока "правильно" пройдет процесс оплаты.
Цитата: "Да,чуть не забыл,как называется раздавленный цыпленок табака и сырая колбаса которую жарят утром вместе с яйцом?(во избежание конфуза )В автобусе наличные принимают или только карта?"
Цыпленок называется "Пирзола" Tavuk pirzola (тавук - цыпленок - слово поможет в ресторанах), вот он в готовом виде: Колбаска сырого ферментирования (!!!) называется "СуДжук"- смотрите этикетку - обычно в упаковках по 200-240 граммов: Она реально сырая но не такая, как у нас "варенные колбасы" - в процессе приготовления в фарш вводятся специальные бактерии примерно как в сыр - хранится долго и потрясающая вещь для утренней яичницы. У меня только позавчера закончилась - привез собой - очень горюю...
P.S. Из центра достаточно сложно НАЗАД попасть назад в Кемер - тут есть такая особенность у автобусов, что они "ходят" туда и обратно по совсем разным маршрутам. То есть нельзя встать с автобуса 06 - погулять и сесть в него же. Не получится. На Кемер ходят автобусы с автостанции и у них в городе нужная вам остановка возле огромного торгового центра, который называют "Большой МИГРОС". Вот вам, возвращаясь назад в Кемер, надо попасть именно туда. Это непросто, слушайте внимательно: а) взять такси и доехать до "Большого Мигроса", только просите водителя такси остановиться именно на остановке автобусов!!! А не на парковке супермаркета. Можно водителю сказать "Кемер дурак". б) пройти пешком до огромного торгового центра "МАРК АНТАЛИЯ" (так и спрашивать) перейти улицу, слева найти остановку автобуса - сесть на 06 или 08 - доехать до "Большого МИГРОСА", там сесть на автобус в Кемер.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Раки в якій ціні на Привокзальному? Ну і сало в бусурманів?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt Большое спасибо за развернутый ответ,плюсонул.Уточните,большой мигрос,это тот,что на первой карте у вас обозначен м мигрос,на вьезде в город,других нет?Можно ли довезти суджук в Украину по жаре?Если покупаеш карту в автомате за 11 лир,у нее на счету какая сумма,9 лир или она пустая?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Раків на Привокзальному не бачив... А взагалі - враження просто жахливе: - прямо із землі торгують творогом (45) та сметаной (90). Той творог та тую сметану забирають баби та відвозять перепродувати на житлових масивах - творог по 70-90, сметану - 35 гривень півлітрова РОЗБАВЛЕНА баночка. - абрикоси - липень - 45 (!!!) гривень. - помідори сорту "Для жебраків-жебрацькі-маненькі" - по 28. - огірки - все з землі - як у кіно про воєнні часи - 25... - картопля - по 16. - кукурудза - ОДНА ШТУКА - 10 гривень - Хай Бог милує...
Сало збило з ніг - 240 -260 гривень кіло. (Зробив запит у Синельникове - 40-50 гривень, почеревина - 110) - Львов - попреду планети всієї в цінах!!!)
Жалюгідний вибір - тільки в двох місцях - курка худенька домашня - взяв - думаю там грамів 800-900 - 100 гривень. Кролик якийсь такий худий, наче його все життя свіжою травою - як я в дитинстві - не кормили - 170 (У Дніпрі - зробив запит - 190, мабуть, кормили). Качку та гусей не помітив ніде.
Єдиний позитив: яловичі маслачки для собачки по 8 гривень і кров"янка реально не дорого та смачна. Навіть спитав у пані: - Я куплю, якщо не отруєте. - Тю на Вас: я ж хочу, щоби ви ще раз прийшли та купили. Ось за кров"яночкою прийду. Смачна. А взагалі черговий раз: "Не розумію, як тут люди живуть?" По вуляцях вештаються п"яні. Гуляю із собакою - і то боюся. Можете на мене лаятися - пишу, що бачу...
Мены сподобилось ось це запитання:
Faceless написав:
pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
А почему оценка в квартирах, а не в размере дохода, или хотя бы в суммарной стоимости актива?
Я хотев написати пану Faceless мою думку - що то однаково - рахувати у "грошах", чи рахувати у "квартирах під здачу" - приблизно, як майже однаково - рахувати у доларах, чи у євро. Типу різна назви валюти. Але найчастіше серед своїх приятелів/клієнтів все ж таки чую у "кількості квартир під здачу". Зараз одні Лендлорди - які говорять скромно: "купили П"ЯТУ під здачу квартиру" - там зараз роблять ремонт - мандрують Норвегією. Вже за Північним кругом... Так ось я й подумав, що рахувати у квартирах правильніше - у грошах - втрачає смисл, бо тепер навіть виручка в 40 000 гривень на місяць - то ніщо. Ну, звісно, якщо ви не мешкаєте в Анталії. Тоді - ви - мільйонер реально...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лип, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
avoska220 написав:akurt Большое спасибо за развернутый ответ,плюсонул.Уточните,большой мигрос,это тот,что на первой карте у вас обозначен м мигрос,на вьезде в город,других нет?Можно ли довезти суджук в Украину по жаре?Если покупаеш карту в автомате за 11 лир,у нее на счету какая сумма,9 лир или она пустая?
1. На ПЕРВОЙ карте букой "М" обозначен не Мигрос, а МАТРЕШКИ. Большой МИГРОС - он гораздо ДАЛЬШЕ минут через 15-20 поездки и он САМЫЙ большой в Анталии на Бульвар Ататюрка справа - там целый комплекс гигантских размеров. Все его знают - не проедете...
2. Автомат (не все автоматы продают) продаст картонную одноразовую карточку 11 лир - хватит на 4-5-6 поездок (один человек с пересадками по 1 лире) или на 2х2 человека, там наверное 10 лир будет. Лучше все же купить пластиковую карточку в обычных малых продуктовых магазинах - примета - у них всегда синяя широкая вывеска неважно с каким названием и всегда висит табличка с широкой красной стрелкой, направленной вниз - её можно пополнять прямо на остановках.
3. Суджук довезете ничего ему не будет. Он ферментированный сухой почти и герметично упакован.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.