"Большой Мигрос" показан справа красной меткой.
В пятницу есть рынок в микрорайоне "Унджалы" - но он в стороне от Бульвара Ататюрка - придется идти пешком...
Вообще в Анталии рынки работают в 20 (!!!) местах:
Расположение и график работы здесь:
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:41
Между перекрестком "Матрёшки", слева от которого расположен рынок, и "Большим Мигросом" приличное расстояние - автобус идёт с остановками не менее 15 минут.... (там примерно 5 км).
"Большой Мигрос" показан справа красной меткой.
В пятницу есть рынок в микрорайоне "Унджалы" - но он в стороне от Бульвара Ататюрка - придется идти пешком...
Вообще в Анталии рынки работают в 20 (!!!) местах:
Расположение и график работы здесь:
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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