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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:41

Между перекрестком "Матрёшки", слева от которого расположен рынок, и "Большим Мигросом" приличное расстояние - автобус идёт с остановками не менее 15 минут.... (там примерно 5 км).
Зображення
"Большой Мигрос" показан справа красной меткой.
В пятницу есть рынок в микрорайоне "Унджалы" - но он в стороне от Бульвара Ататюрка - придется идти пешком...
Зображення
Вообще в Анталии рынки работают в 20 (!!!) местах:
Зображення
Расположение и график работы здесь:
https://www.russianantalya.ru/poleznaya ... evye-rynki
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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