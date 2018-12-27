Додано: Чет 18 лип, 2019 08:15

Я думаю, ваши знакомые могли - конечно же - попасть в какую-то стрессовую ситуацию - все может быть. Отели - дело хлопотное...

Что посоветовать? А вот что.

Рассказываю из "первых рук", так как один родственник работает заместителем директора пятизвездочного отеля, а племянница работает на Reception и как раз и занимается расселением прибывших на отдых:



Первое и САМОЕ главное: в отеле все номера практически одинаковые и задача сотрудников Рецепции быстро и качественно всех расселить. Задача именно такая: быстро и без проблем всех расселить.



Второе: на 1000 номеров отеля есть номер 1001 для "рагулей" или излишне нервных - опытный сотрудник Reception как опытный психолог видит их за километр - вот в такой номер - не успели убрать, стоящий в очереди на ремонт или где что-то поломано и еще не успели отремонтировать - и "селят" рагуля.

Его приметы: а) россиянин, который будет бухать и всё - извините - обрыгает; б) увешанный золотыми цепями в палец толщиной пузырь с женушкой в мехах из норки; в) просто нервный чересчур, который при входе в отель уже бегает и кричит, что ему все на свете не нравится. г) "Товарисчь", который изначально НЕПОНЯТНО зачем укладывает в паспорт 10 или 20 долларов. Это даже рассматривается как оскорбление и такого можно и нужно "проучить".



Такому/таким вручают ключ от номера Special edition - просто, чтобы не мешал расселять НОРМАЛЬНЫХ гостей. И потом занимаются расселением людей нормальных.



Тут с выпученными глазами прибегает перечисленные по разделу два выше и уже суют купюру в 100 долларов, о которой его НИКТО НЕ ПРОСИЛ.

Ну что же - грех не взять и дать ключ ОТ СТАНДАРТНОГО НОМЕРА, КОТОРЫЙ ОН И ТАК БЫ ПОЛУЧИЛ, ЕСЛИ БЫ БЫЛ НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Видите, как все просто: работает метод "Кнута и пряника".



Профессиональные секреты:

а) все сотрудники отеля, а особенно руководство, ОЧЕНЬ затнтересованы в отсутствии проблем, и все получают достаточно приличную зарплату, которую они точно не хотят потерять.

б) все подачки от излишне нервных туристов сотрудники Reception складывают в один общий ящик (коробку) и делятся между всеми сотрудниками в конце рабочей смены поровну. Хотя у них всегда есть "старший".

в) среди сотрудников Reception как минимум один (обычно девушка) - русскоговорящая - как правило, из Украины. Она, как опытный психолог, скандалиста специально переправляет к своему коллеге по стойке - турку, который отлично знает русский язык, но прикидывается, что не знает и начинает со скандалистом игру в "Твоя-моя-непонимай".



На практике - зарплата сотрудника Reception - примерно 800 долларов в месяц. Он имеет бесплатное питание и комнату для проживания и не нуждается в подачках.

ОЧЕНЬ ДОРОЖИТ СВОИМ РАБОЧИМ МЕСТОМ.

Реально дорожит: он прошел серьезный отбор и просто так туда не попадают.



На практике в приличном отеле в Кемер такой сотрудник может иметь в сезонные месяцы - с середины июня до середины сентября до 4000 (четырех тысяч) долларов зарплаты +"чаевые".

На практике два совета:

а) видите себя прилично, обычно, будьте нормальным обычным человеком и к вам будут относиться как к нормальному обычному человеку и все будет нормально.

б) если вам действительно как-то не подошел номер в отеле - просто подойдите и без всяких подачек и криков поменяйте его на другой без всяких скандалов и истерик. В 99% случав все номера одинаковы. Моя жена с сынишкой как-то получили в Алании номер с окнами на хоздвор - жене вид из окна ну совсем не понравился - подошла - сказала - поменяли без вопросов и без "100 долларов".

в) будьте толерантными - в отелях тоже случаются "проколы" технического характера. Мой родственник - зам директора одного из самых крутых и самых дорогих отелей в Белеке - недавно рассказал забавную сценку: утром к нему - после его ночной смены - подошел главный управляющий и спросил: "Как прошла ночь, нормально, без проблем?" Зам. директора отеля, который был "на стрёме" и отвечал за работу отеля и за жизни 3 000 отдыхающих (1000 сотрудников одновременно находится в отеле) с 20-00 до 08-00 ему ответил:

" У нас без проблем ночей никогда не бывает! " И это самый дорогой и самый крутой отель.

г) отдыхайте в Турции самостоятельно. Я тут давал инструкции и советы, как это хорошо и приятно организовать.



P.S. Я вовсе не давал и не собирался дать оценку того, что произошло с вашими приятелями/родственниками - просто вы задали тему - я её раскрыл "изнутри".

Советую посмотреть отличные фильмы "Отель "Гранд Будапешт" и совсем новый фильм "Отель Мумбаи: Противостояние" - история со 100 долларами покажется детской забавой.

Ну а вашим приятелям/родственникам - приятного отдыха!

Отдых - это святое!

Как говорится в известном старинном фильме: "Кем бы ни работать - только бы не работать!"

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)