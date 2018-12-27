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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:51

Тут главное не слушать красавицу stm - полный злобный нуль во всех вопросах.
Там есть цифра 1 год на скрине - это фирма, которая занимается ЧАРТЕРАМИ зарегилась 1 год назад на Фейсбуке.
Но глупышке это невдомек, главное написать какую-нибудь глупую а главное - НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ фразу.
Надо радоваться, что раскрывает себя тут и слава Богу - не работает в детском саду няней.
То был бы ваше капец!

х х х
По делу:
а) никогда не ищу авиабилеты на том сайте, что кто-то указал выше: skyscaner.
б) чартерными рейсами занимаются несколько фирм в Киеве и несколько их представителей в Анталии. Вот к ним и надо обращаться.
Не хочу рекламировать, но сам пользовался чартерными авиарейсами.
Там прелесть том, что нет пересадок и багаж входит в цену.
Однако реально бbиеты купите не за 2-3 месяца как пишет наша уважаемая нулевая красавица - а нулевая в абсолютно всех - что даже удивительно - в 21-м веке такая дремучесть - вопросах, а наоборот - незадолго до вылета, что и есть неудобно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:57

  akurt написав:Тут главное не слушать красавицу stm - полный злобный нуль во всех вопросах.
Там есть цифра 1 год на скрине - это фирма, которая занимается ЧАРТЕРАМИ зарегилась 1 год назад на Фейсбуке.
Но глупышке это невдомек, главное написать какую-нибудь глупую а главное - НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ фразу.
Надо радоваться, что раскрывает себя тут и слава Богу - не работает в детском саду няней.
То был бы ваше капец!

х х х
По делу:
а) никогда не ищу авиабилеты на том сайте, что кто-то указал выше.
б) чартерными рейсами занимаются несколько фирм в Киеве и несколько их представителей в Анталии. Вот к ним и надо обращаться.

И потом сутки сидеть в аэропорту ))) Чартер бывает - очень весело )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:00

Поганому поросяті і в Петрівку холодно...

х х х
По вчерашнему заявлению моего хорошего друга - консула Украины в Анталии Вячеслава Хоменко - за сезон 2019 в Консульство не поступило НИ ОДНОЙ жалобы на перевозку граждан Украины чартерными рейсами.

Госпожа stm - не обижайтесь, но что то у вас жизни ну совсем все плохо.
Так нельзя. Что-то меняйте.

х х х

Удивляюсь - точнее, не перестаю удивляться мудрому Правительству Турецкой республики, действуют по украинской пословице Влітку і качка прачка, а зимою і Тереся не береться
- учитывая удивительно (точнее - не удивительно) УСПЕШНЫЙ СЕЗОН 2019 - приняли решение о поднятии цен на входные билеты во все Музеи Турецкой республики на 20%.

- ввели налог на зарубежные поездки граждан Турецкой республики за кордон (вот в Украине не додумались): теперь гражданин Турецкой республики при выезде на экскурсию в Венецию или в Дрезден заплатит в казну 50 лир (примерно 220 гривен). Мелочь, а бюджету - приятно!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:07

  djbnd777 написав:akurt
где вы находите такие дешевые билеты?
пользуюсь поисковиком скайсканер, но ни разу не видела таких цен в Анталию


для примера - https://chartershop.com.ua/
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:11

Раз пошла такая драка - режь последний огурец!
Дарю и я форумчанам:
http://aviacharter.ua
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

вот еще - https://samlinatravel.com/?fbclid=IwAR0 ... y-R7hwr8l0
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:24

  akurt написав:Раз пошла такая драка - режь последний огурец!
Дарю и я форумчанам:
http://aviacharter.ua

Какое-то странное ценообразование...

Пример:
Зображення

По факту дешевле покупать на прямую у авиалиний.
Впрочем все как всегда в постах этой четки... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:25

ВЫБЕРИ МУДРО МІСТО ДЛЯ ВЛАСНОЇ КВАРТИРИ ТА БУДЕШ БЛИЖЧЕ ДО БОГА!

(нотатки з приводу сьогоднішнього оголошення Консула України в Анталії В'ячеслава Хоменко)


ЗАПРОШУЄМО взяти участь У НЕДІЛЬНІЙ СЛУЖБІ в церкві Преп. А. Столпника в АНТАЛІЇ !
У НЕДІЛЮ, 21 липня, о 8.00 відбудеться БОГОСЛУЖІННЯ за участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ.
Цієї недільної служби відбудеться церемонія СВЯТОГО РУКОПОЛОЖЕННЯ Патріархом нового Єпископа Амвросія.
Адреса: KILIÇDAR MAH. ATATÜRK CAD. (IŞIKLAR CAD.) YENİKAPI SK. No 20 MURATPAŞA
ANTALYA
х х х

Церква Преп. А. Столпника в АНТАЛІЇ - знаходиться в старовииній частині міста - Калєчії.
Швидше всього ви попадете, якшо доїдете прямо від мого будинка автобусом маршруту 06 та встанете біля Брами імператора Адріана - просто прямо по вулиці та поворот праворуч...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:28

  Понаехал написав:
  akurt написав:Раз пошла такая драка - режь последний огурец!
Дарю и я форумчанам:
http://aviacharter.ua

Какое-то странное ценообразование...

Пример:
Зображення

По факту дешевле покупать на прямую у авиалиний.
Впрочем все как всегда в постах этой четки... :mrgreen:


Вопрос был о билетах в Анталию
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:35

По поводу цен на авиабилеты РЕГУЛЯРНЫХ линий есть мои такие рассуждения:

а) я смотрю цены на авиабилеты - для начала - на сайте www.momondo.com
Как правило, именно там ничего не покупаю - но там можно увидеть интересные варианты и вообще "подсмотреть" идею (!!!) авиаперелета.
б) не всегда на сайте авиакомпании ДЕШЕВЛЕ, в половине случаев - ДОРОЖЕ, так как "держат марку" и отдают часть мест другим - посредникам.
в) вот посредники интересные - например, по авиаперелетам в США - это https://www.cheapoair.com
Вот у них я взял авиабилеты на июнь-июль в США в Сан Франциско по 450 долларов - минимум моей цены за последние много лет. Обычно было 900-750...
г) полезно воспользоваться вариантами, которые предлагает www.kiwi.com - они подсказывают очень необычные варианты. При этом небольшая у них наценка, но они могут и подсказать, где искать.
Например, для родственников, которые прилетят ко мне из США на отдых в Анталию осенью я нашел авиаперелет Норвежскими авиалиниями (кстати, рекомендую - отличная авиакомпания) дешевле 400 долларов - в Европу. В сезон!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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  #<1 ... 348349350351
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