Додано: Чет 18 лип, 2019 17:51

Тут главное не слушать красавицу stm - полный злобный нуль во всех вопросах.

Там есть цифра 1 год на скрине - это фирма, которая занимается ЧАРТЕРАМИ зарегилась 1 год назад на Фейсбуке.

Но глупышке это невдомек, главное написать какую-нибудь глупую а главное - НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ фразу.

Надо радоваться, что раскрывает себя тут и слава Богу - не работает в детском саду няней.

То был бы ваше капец!



х х х

По делу:

а) никогда не ищу авиабилеты на том сайте, что кто-то указал выше: skyscaner.

б) чартерными рейсами занимаются несколько фирм в Киеве и несколько их представителей в Анталии. Вот к ним и надо обращаться.

Не хочу рекламировать, но сам пользовался чартерными авиарейсами.

Там прелесть том, что нет пересадок и багаж входит в цену.

Однако реально бbиеты купите не за 2-3 месяца как пишет наша уважаемая нулевая красавица - а нулевая в абсолютно всех - что даже удивительно - в 21-м веке такая дремучесть - вопросах, а наоборот - незадолго до вылета, что и есть неудобно...

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)