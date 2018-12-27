Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Тут главное не слушать красавицу stm - полный злобный нуль во всех вопросах. Там есть цифра 1 год на скрине - это фирма, которая занимается ЧАРТЕРАМИ зарегилась 1 год назад на Фейсбуке. Но глупышке это невдомек, главное написать какую-нибудь глупую а главное - НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ фразу. Надо радоваться, что раскрывает себя тут и слава Богу - не работает в детском саду няней. То был бы ваше капец!
х х х По делу: а) никогда не ищу авиабилеты на том сайте, что кто-то указал выше: skyscaner. б) чартерными рейсами занимаются несколько фирм в Киеве и несколько их представителей в Анталии. Вот к ним и надо обращаться. Не хочу рекламировать, но сам пользовался чартерными авиарейсами. Там прелесть том, что нет пересадок и багаж входит в цену. Однако реально бbиеты купите не за 2-3 месяца как пишет наша уважаемая нулевая красавица - а нулевая в абсолютно всех - что даже удивительно - в 21-м веке такая дремучесть - вопросах, а наоборот - незадолго до вылета, что и есть неудобно...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Тут главное не слушать красавицу stm - полный злобный нуль во всех вопросах. Там есть цифра 1 год на скрине - это фирма, которая занимается ЧАРТЕРАМИ зарегилась 1 год назад на Фейсбуке. Но глупышке это невдомек, главное написать какую-нибудь глупую а главное - НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ фразу. Надо радоваться, что раскрывает себя тут и слава Богу - не работает в детском саду няней. То был бы ваше капец!
х х х По делу: а) никогда не ищу авиабилеты на том сайте, что кто-то указал выше. б) чартерными рейсами занимаются несколько фирм в Киеве и несколько их представителей в Анталии. Вот к ним и надо обращаться.
И потом сутки сидеть в аэропорту ))) Чартер бывает - очень весело )))
х х х По вчерашнему заявлению моего хорошего друга - консула Украины в Анталии Вячеслава Хоменко - за сезон 2019 в Консульство не поступило НИ ОДНОЙ жалобы на перевозку граждан Украины чартерными рейсами.
Госпожа stm - не обижайтесь, но что то у вас жизни ну совсем все плохо. Так нельзя. Что-то меняйте.
х х х
Удивляюсь - точнее, не перестаю удивляться мудрому Правительству Турецкой республики, действуют по украинской пословице Влітку і качка прачка, а зимою і Тереся не береться - учитывая удивительно (точнее - не удивительно) УСПЕШНЫЙ СЕЗОН 2019 - приняли решение о поднятии цен на входные билеты во все Музеи Турецкой республики на 20%.
- ввели налог на зарубежные поездки граждан Турецкой республики за кордон (вот в Украине не додумались): теперь гражданин Турецкой республики при выезде на экскурсию в Венецию или в Дрезден заплатит в казну 50 лир (примерно 220 гривен). Мелочь, а бюджету - приятно!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
ВЫБЕРИ МУДРО МІСТО ДЛЯ ВЛАСНОЇ КВАРТИРИ ТА БУДЕШ БЛИЖЧЕ ДО БОГА!
(нотатки з приводу сьогоднішнього оголошення Консула України в Анталії В'ячеслава Хоменко)
ЗАПРОШУЄМО взяти участь У НЕДІЛЬНІЙ СЛУЖБІ в церкві Преп. А. Столпника в АНТАЛІЇ ! У НЕДІЛЮ, 21 липня, о 8.00 відбудеться БОГОСЛУЖІННЯ за участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ. Цієї недільної служби відбудеться церемонія СВЯТОГО РУКОПОЛОЖЕННЯ Патріархом нового Єпископа Амвросія. Адреса: KILIÇDAR MAH. ATATÜRK CAD. (IŞIKLAR CAD.) YENİKAPI SK. No 20 MURATPAŞA ANTALYA х х х
Церква Преп. А. Столпника в АНТАЛІЇ - знаходиться в старовииній частині міста - Калєчії. Швидше всього ви попадете, якшо доїдете прямо від мого будинка автобусом маршруту 06 та встанете біля Брами імператора Адріана - просто прямо по вулиці та поворот праворуч...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
По поводу цен на авиабилеты РЕГУЛЯРНЫХ линий есть мои такие рассуждения:
а) я смотрю цены на авиабилеты - для начала - на сайте www.momondo.com Как правило, именно там ничего не покупаю - но там можно увидеть интересные варианты и вообще "подсмотреть" идею (!!!) авиаперелета. б) не всегда на сайте авиакомпании ДЕШЕВЛЕ, в половине случаев - ДОРОЖЕ, так как "держат марку" и отдают часть мест другим - посредникам. в) вот посредники интересные - например, по авиаперелетам в США - это https://www.cheapoair.com Вот у них я взял авиабилеты на июнь-июль в США в Сан Франциско по 450 долларов - минимум моей цены за последние много лет. Обычно было 900-750... г) полезно воспользоваться вариантами, которые предлагает www.kiwi.com - они подсказывают очень необычные варианты. При этом небольшая у них наценка, но они могут и подсказать, где искать. Например, для родственников, которые прилетят ко мне из США на отдых в Анталию осенью я нашел авиаперелет Норвежскими авиалиниями (кстати, рекомендую - отличная авиакомпания) дешевле 400 долларов - в Европу. В сезон!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)