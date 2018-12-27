Додано: Чет 18 лип, 2019 20:49

Вот и поезжаейте в Италию.

Рекомендую в Италии сыр Горгонзола сливочный - попробуйте хоть раз в жизни что-то приличное - не все же время питаться из АТБ тем, отчего возникает чувство непреходящей постоянной злобы.

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)