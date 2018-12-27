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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 350351352353>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:27

Условия бронирования - за 2-3 месяца до желаемой даты. За месяц, 2 недели смотрите уже турфирмы по горящим турам.

Приятного отдыха ;)[/quote]
спасибо, только что вернулась из Будапешта.
Скайсканер реально дает дешевые варианты на перелеты по многим авиакомпаниям по направлениям мечты, ищет комбинированные перелеты, чтобы не сидеть в аэропорту сутки)) Читая вашу ветку, периодически ищу билеты в Анталию, но, подсчитав цены и проживание, прихожу к выводу, что через агентство дешевле. Но это было пол-года назад. А сейчас у меня путешествия до декабря расписаны и заканчиваются Стамбулом.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:41

akurt
пользуюсь скайсканером несколько лет- мне нравится и при этом удобно( он показывает предложения и момодо и киви, но них дороже). Чем мне нравится этот ресурс, то если не знаешь куда полететь, но у них есть фишка- куда-угодно самый дешевый перелет, а потом понеслась, уже и забыла, куда хотела купить дешевый перелет)))
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:08

Реально хороший российский поисковик:
нашел авиабилеты по маршруту, которые я нашел ранее и выложил скрин - за 150 долларов - всего за 280.
Зображення
Надо брать...
Есть чуть более удобные стыковки - за 405...
Надо брать, тут и думать нечего...
В самом деле: зачем платить 150 туда и обратно и лететь днем, когда лучше заплатить 280 - прилететь в полдень в Стамбул - пролежать на полу аэропорта до 6-00 вечера и улететь куда надо - прибыть в отель к полуночи, вместо того, чтобы в 18-00 по первому варианту уже в ресторане отеля IBIS кушать Чорбу и заказывать к ужину белые сухие вина урожая 2015...
Тут и к бабке не ходить: надо брать то, что предлагают россияне на скайсканере... Они плохого никогда не предложат...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:30

akurt
ми про той самий спілкуємось?
в мене відкривається на українській мові.
на однакові дати та напрямки ціна змінюється: чим ближче до вильоту, тим дорожче ціна.
кому як зручно, той так і шукає))
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:35

Чекаю на скрін екрану... я виклав вище...

Вибачаюся, ви праві: на українській версії значно дешевше: замість 280 доларів (і замість запропонованого мною варіанту в 150) всього 283.
Треба брати і не думати.
Гарний дійсно пошукач дешевого та зручного...
Зображення
А повернення - не тему "нічь без сну" - то теж класно! Скайсканер - дійсно цікава річ!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:41

akurt
я не умею скрин выкладывать...
я только что воспользовалась скай
билеты из киева в анталию на 09-16 сент 5650 грн пегасус, в пути 4-30 и 4-40
и ваш авиачартер на эти даты 6007 оптимальный, самый дешевый 34 часа в пути 5912 грн
как выложить скрин?
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:43

  djbnd777 написав:akurt
я не умею скрин выкладывать...
я только что воспользовалась скай
билеты из киева в анталию на 09-16 сент 5650 грн пегасус, в пути 4-30 и 4-40
и ваш авиачартер на эти даты 6007 оптимальный, самый дешевый 34 часа в пути 5912 грн
как выложить скрин?

Вы перед Акуртом не сильно старайтесь, не поможет. Самомнение и эго давит на его восприятие мира не по-детски...))) А троллить его одно удовольствие )))

ПыСы: Акурт, я тут подсчитала цену прошуто и пармезана, переплачиваем и в Киеве, и в Анталии. Вывод: есть дешевле в Италии )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:49

Вот и поезжаейте в Италию.
Рекомендую в Италии сыр Горгонзола сливочный - попробуйте хоть раз в жизни что-то приличное - не все же время питаться из АТБ тем, отчего возникает чувство непреходящей постоянной злобы.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:49

akurt Зображення
не получилось)
но если клацнуть по картинке, то можно увидеть, что дешевле, а что дороже
я почему хочу в анталию осенью-квартиру присмотреть
Востаннє редагувалось djbnd777 в Чет 18 лип, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:52

  djbnd777 написав:akurt
я не умею скрин выкладывать...
я только что воспользовалась скай
билеты из киева в анталию на 09-16 сент 5650 грн пегасус, в пути 4-30 и 4-40
и ваш авиачартер на эти даты 6007 оптимальный, самый дешевый 34 часа в пути 5912 грн
как выложить скрин?


Вас все время обманывают, а вы и рады.
Вот реальная цена:
Зображення
204,98х26=5 329 гривен.
Это не 5 650 - это 5329.
Видите, как все просто.
Советую НИКОГДА не пользоваться российскими поисковиками...

P.S. Если не получилось вставить картинку - то спросите у stm - красвица усьо на свете знает...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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