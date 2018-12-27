stm
я в мае была в Италии - не сказала, что там бюджетно можно покушать хотя бы...
пармезан - не показатель, его много не скушаешь, в отличии от горгонзолы
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:58
stm
я в мае была в Италии - не сказала, что там бюджетно можно покушать хотя бы...
пармезан - не показатель, его много не скушаешь, в отличии от горгонзолы
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:03
akurt
я выбрала на этих сайтах одну единицу расчета - гривны. на скрине видно, где дороже.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12
А Горгонзола сливочная реально классная штука. Поддерживаю вас!
Ну, успехов в покупках авиабилетов.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:25
akurt
рекомендую ее покупать в wine time.только свежие поставки, только от производителя. И, прошу Вас, не ходите по атб, покупайте продукты только в этом магазине, если Вы беспокоитесь о своем здоровье
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:29
Вы не поняли: перечитайте еще раз - я не хожу в АТБ.
Вы тут новенькая и не знаете: я бОльшую часть жизни провожу за границей и там нет АТБ.
В Италии собираюсь быть в декабре - там собирается вся семья для празднования дня рождения одного из сыновей.
Планируем быть в Санта-Кристина-Вальгардена (в регионе Трентино — Альто-Адидже) - сказочное место в моей любимой Северной Италии.
Авиаперелет "Анталия-Стамбул-Милан (Бергамо)" - там авто напрокат - заезд в супермаркет Carrefour - там я обычно беру устриц, Горгонзола Сливочная и видов 6-7 моего любимого в Италии Prosecco - потом, не заезжая в Верону, я там уж был много раз - сворачиваю на Север - и еду на север Италии по удивительным горным скоростным автотрассам со множеством туннелей... то слева. то справа - замки на горных склонах... Просто сказка... Рекомендую...
И еще раз: удачи в покупке авиабилетов.
Кстати, ваш любимый скайсканер, которым вы привыкли обманываться, дает на этот раз завышенную цену на авиаперелет всего в 15 долларов - это немного и это называется "благотворительность" - деньги идут на голодающих Поволжья.
Если взять на совершенно те же рейсы то переплата не так велика... всего то и разница в 5 долларов - но кому-то и то пригодится...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:54
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:07
Очень плохо видно - но там кажется на сентябрь по 170 долларов туда и обратно.
Перекрасное время для отдыха в Анталии.
Сейчас в 23-00 погода такая, море - тёплое.
Связался с приятелями - на пляжах Анталии очень много людей.
Сказали, что впервые за все время видят, что на пляже "под соснами" в Сарысу - людей много - аж до "женского пляжа" на выезде в Кемер...
Неужто все хотят хорошо, качественно и дёшево отдыхать, наполняя бюджет Турецкой республики?
Так там все пляжи - бесплатные, пресный душ - бесплатно, туалеты - бесплатно, переодевалки - бесплатно, дежурящий спасатель - бесплатно, столики под соснами - бесплатно, лавочки у столиков под соснами - бесплатно, вода у столиков - бесплатно, запах сосен - бесплатно, вид на горы - бесплатно, море - бесплатно, свет у столиков вечером - бесплатно... Комплексы барбекю - бесплатно...
Вот блин, древесный уголь надо покупать...
Ага: не всё хорошо в турецком королевстве!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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