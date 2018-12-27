Додано: Чет 18 лип, 2019 21:29

Вы не поняли: перечитайте еще раз - я не хожу в АТБ.Вы тут новенькая и не знаете: я бОльшую часть жизни провожу за границей иВ Италии собираюсь быть в декабре - там собирается вся семья для празднования дня рождения одного из сыновей.Планируем быть в Санта-Кристина-Вальгардена (в регионе Трентино — Альто-Адидже) - сказочное место в моей любимой Северной Италии.Авиаперелет "Анталия-Стамбул-Милан (Бергамо)" - там авто напрокат - заезд в супермаркет Carrefour - там я обычно беру устриц, Горгонзола Сливочная и видов 6-7 моего любимого в Италии Prosecco - потом, не заезжая в Верону, я там уж был много раз - сворачиваю на Север - и еду на север Италии по удивительным горным скоростным автотрассам со множеством туннелей... то слева. то справа - замки на горных склонах... Просто сказка... Рекомендую...И еще раз: удачи в покупке авиабилетов.Кстати, ваш любимый скайсканер,дает на этот раз завышенную цену на авиаперелет всего в 15 долларов - это немного и это называется "благотворительность" - деньги идут на голодающих Поволжья.Если взять на совершенно те же рейсы то переплата не так велика... всего то и разница в 5 долларов - но кому-то и то пригодится...