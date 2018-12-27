RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:58

stm
я в мае была в Италии - не сказала, что там бюджетно можно покушать хотя бы...
пармезан - не показатель, его много не скушаешь, в отличии от горгонзолы
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 19.12.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:03

akurt
я выбрала на этих сайтах одну единицу расчета - гривны. на скрине видно, где дороже.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 19.12.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12

А Горгонзола сливочная реально классная штука. Поддерживаю вас!

Ну, успехов в покупках авиабилетов.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 лип, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:25

akurt
рекомендую ее покупать в wine time.только свежие поставки, только от производителя. И, прошу Вас, не ходите по атб, покупайте продукты только в этом магазине, если Вы беспокоитесь о своем здоровье
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 19.12.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:29

Вы не поняли: перечитайте еще раз - я не хожу в АТБ.
Вы тут новенькая и не знаете: я бОльшую часть жизни провожу за границей и там нет АТБ.
В Италии собираюсь быть в декабре - там собирается вся семья для празднования дня рождения одного из сыновей.
Планируем быть в Санта-Кристина-Вальгардена (в регионе Трентино — Альто-Адидже) - сказочное место в моей любимой Северной Италии.
Авиаперелет "Анталия-Стамбул-Милан (Бергамо)" - там авто напрокат - заезд в супермаркет Carrefour - там я обычно беру устриц, Горгонзола Сливочная и видов 6-7 моего любимого в Италии Prosecco - потом, не заезжая в Верону, я там уж был много раз - сворачиваю на Север - и еду на север Италии по удивительным горным скоростным автотрассам со множеством туннелей... то слева. то справа - замки на горных склонах... Просто сказка... Рекомендую...
И еще раз: удачи в покупке авиабилетов.
Кстати, ваш любимый скайсканер, которым вы привыкли обманываться, дает на этот раз завышенную цену на авиаперелет всего в 15 долларов - это немного и это называется "благотворительность" - деньги идут на голодающих Поволжья.
Зображення
Если взять на совершенно те же рейсы то переплата не так велика... всего то и разница в 5 долларов - но кому-то и то пригодится...
Зображення
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Зображення
tramplin2
 
Повідомлень: 24
З нами з: 28.10.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:07

Очень плохо видно - но там кажется на сентябрь по 170 долларов туда и обратно.
Перекрасное время для отдыха в Анталии.
Сейчас в 23-00 погода такая, море - тёплое.
Зображення
Связался с приятелями - на пляжах Анталии очень много людей.
Сказали, что впервые за все время видят, что на пляже "под соснами" в Сарысу - людей много - аж до "женского пляжа" на выезде в Кемер...
Неужто все хотят хорошо, качественно и дёшево отдыхать, наполняя бюджет Турецкой республики?
Так там все пляжи - бесплатные, пресный душ - бесплатно, туалеты - бесплатно, переодевалки - бесплатно, дежурящий спасатель - бесплатно, столики под соснами - бесплатно, лавочки у столиков под соснами - бесплатно, вода у столиков - бесплатно, запах сосен - бесплатно, вид на горы - бесплатно, море - бесплатно, свет у столиков вечером - бесплатно... Комплексы барбекю - бесплатно...
Вот блин, древесный уголь надо покупать...
Ага: не всё хорошо в турецком королевстве!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:03

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА
и жить припеваючи

Также, как пути Господни неисповедимы, так же неисповедимым является процесс занкомства парня с девушкой - будущей женой.
У меня вообще был полный цирк: моя мать ехала в троллейбусе и на задней площадке все прислушивалась к трем "щебечущим" девчушкам. Девчушки были "нормальные". Вот не поверите, мать обратилась к ним с вопросом:
- Извините великодушно, что вмешиваюсь в вашу беседу, но вот вопрос: "А как насчет принца на белом коне? Кто даст адресок/телефончик?"
Не поверите, но одна из трех девчонок дала адресок/телефончик.

Принц на белом коне (первая купленная после университета автомашина из салона) в тот же вечер - бросив свою предыдущую подружку (обещать жениться - не значит жениться) - прибыл в общагу одного из университетов и пил чай в компании трех девчат сразу.
Как честный человек, после всего, что было, я был просто обязан жениться ну хоть на одной из трех - а четыре летних месяца мы провели в салоне моего авто вчетвером, разъезжая по всей Украине и все реки и озера были наши: я и три девчонки...

Я к тому, что вчера вел длительную познавательную беседу с "нашей" девчушкой, которая почти только что вышла замуж за турецкого парня.
Меня интересовала экономическая сторона их жизни.
Её интересовал вопрос ввоза в Турецкую республику принадлежащего ей автомобиля на номерах украинской регистрации. Ну, тут я - большой специалист: уже не первый год езжу по территории Турецкого султаната на авто с гордым украинском флагом на автономерах.

(прерываю рассказ: помогаю брать авиабилеты на чартер в Анталию: беру по ссылке, которую я ВЫШЕ давал - проверенная - билеты в Антилию на июль с вылетом из Запорожья по 85 евро, а с Днепра по 72 евро.)
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Парнишка хватанул на историческом максимуме цен (!!!) акции, которые все дни "горят красным" и потому ну очень сильно нервничает...
А спросил бы у меня - сейчас бы был "зеленым"... Хи-хи...


Запитав, але там, де конкретика, хтось чомусь увімкнув задню :roll:

  V2 написав:akurt
Це добре, але тема так і не розкрита - через кого інвестуєте, які комісії, як виводите кошти в український банк?
V2
4
 
Повідомлень: 6161
З нами з: 03.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:11

Вы в самом деле думаете, что кто-то (я или не я) будет вам рассказывать, как стать богатым, но здоровым, а не бедным, но больным?

Рекомендую задать вопрос форумчанину Понаехал: его акции сегодня «горят зелёным», то есть он добрый, не нервничает и все расскажет.
Мои вчера выросли сразу - за один день - на 4,5%, потому я тоже добрый, как всегда белый и пушистый.

P.S. Удивляюсь вашей наивности: во вторник было полное лунное затмение и я решил вам дать - как вы просили - урок (это был третий по счету). Оказалось очень удачно: я тупо скопировал часть текста студенческого реферата, там поменял в некоторых словах буквы местами и ещё сделал такой фокус: добавил согласные в словах «подряд», то есть получилось например МММ и ННН. И все как прилежный ученик нашли.
Герой!
Я свой фрагмент реферата удалил (а вы уже не можете) и вы теперь выглядите забавно. Учитесь работать у меня!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 350351352353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, investorkiev, Serg-ik і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 394, 395, 396
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3952 347935
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 14:39
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
76 12602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 12:25
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73560)
19.07.2019 11:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.