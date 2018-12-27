Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:03

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА

и жить припеваючи



Также, как пути Господни неисповедимы, так же неисповедимым является процесс занкомства парня с девушкой - будущей женой.

У меня вообще был полный цирк: моя мать ехала в троллейбусе и на задней площадке все прислушивалась к трем "щебечущим" девчушкам. Девчушки были "нормальные". Вот не поверите, мать обратилась к ним с вопросом:

- Извините великодушно, что вмешиваюсь в вашу беседу, но вот вопрос: "А как насчет принца на белом коне? Кто даст адресок/телефончик?"

Не поверите, но одна из трех девчонок дала адресок/телефончик.



Принц на белом коне (первая купленная после университета автомашина из салона) в тот же вечер - бросив свою предыдущую подружку (обещать жениться - не значит жениться) - прибыл в общагу одного из университетов и пил чай в компании трех девчат сразу.

Как честный человек, после всего, что было, я был просто обязан жениться ну хоть на одной из трех - а четыре летних месяца мы провели в салоне моего авто вчетвером, разъезжая по всей Украине и все реки и озера были наши: я и три девчонки...



Я к тому, что вчера вел длительную познавательную беседу с "нашей" девчушкой, которая почти только что вышла замуж за турецкого парня.

Меня интересовала экономическая сторона их жизни.

Её интересовал вопрос ввоза в Турецкую республику принадлежащего ей автомобиля на номерах украинской регистрации. Ну, тут я - большой специалист: уже не первый год езжу по территории Турецкого султаната на авто с гордым украинском флагом на автономерах.



(прерываю рассказ: помогаю брать авиабилеты на чартер в Анталию: беру по ссылке, которую я ВЫШЕ давал - проверенная - билеты в Антилию на июль с вылетом из Запорожья по 85 евро, а с Днепра по 72 евро.)

"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)