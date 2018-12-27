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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА
и жить припеваючи

Моя собеседница вообще-то у меня спрашивала про то, как я ввожу на территорию Турецкой республики автомобиль на украинской регистрации - она тоже так хочет сделать - я дал консультацию и мы обсудили то, как она попала в Анталию.
Банально: вышла замуж за гражданина Турецкой республики... Текст ниже - цитаты из переписки по Вайберу с небольшим редактированием.
- А как и где познакомились?
- Не поверите... В интернете... Хотя я не сторонница таких знакомств...
- А как именно в интернете?
- Никогда не думала что так получится... В инстаграмме...
- Сколько лет вашему мужу?
- Сейчас уже 33... Живем вместе вдвоем в Анталии.
- В каком районе? Своя квартира/аренда?
- Квартира у нас временная, пока не можем понять, в какую сторону нам двигаться... Цена смешная... 600 лир + айдат.. Гириш... 2+1 (уточнение: 600 лир это 2 700 гривен в месяц. Гириш - это "нулевой этаж" - по-нашему - "первый", "2+1" - это трешка по-нашему...)
- А где именно в районе - Анталия - город - большой!
- Сейчас живём на Кызыларык.. В целом нормально, но новых построек нет... Хотелось бы не старый дом... (уточнение: Микрорайон Кызыларык (Kızılarık) в Кепезе не относится к самым популярным местам у желающих приобрести недвижимость в Анталии. Претензии к нему такие же, как и к самому Кепезу - слишком далеко от моря, слабоватая инфраструктура, "простой", шумный и консервативный контингент.) Мне удобно сейчас тем, что я могу от сюда попасть в любой район.. (пока авто нет) С магазинами проблем нет... Гулять особо негде, правда...Зображення
- Вы не работаете - ясное дело - а чем муж занимается, если не секрет?
- Плохо пока получает..)))))) 2500 лир в месяц (уточнение: примерно 500 долларов). Занимается продажей строительных материалов... В отельный бизнес не хочет из-за сложного там графика работы... Разговариваем с ним на русском...
- Понятно. Итак: доход вашей семьи: 2 500 лир в месяц. Обязательные расходы...
- Квартплата 600 лир+айдат 80 лир. Коммунальные услуги примерно тоже 80 лир. Итого на прожитие остается 1700-1800 лир. Живем и ничего...
- Ну, все сходится: мы с супругой тратим не более 1700 лир (примерно 7650 гривен в месяц) - так это и бензин, и вина, и сигареты и на покушать... Еще и путешествуем...
- Ну вот, вы всё знаете...
- Это уж точно...
- Мы не жалуемся))), а стремимся к большему)))... Язык учу...
- Дам вам ссылку на чудесные и правильные уроки - бесплатно - на YouTube...
- Отлично!
- Удачи! Все подруги моей жены все до одной уже развелись и все стали - правда - какими-то несчастными. А потому: если муж не наркоман, то он ВСЕГДА ПРАВ.
- Ахааа.. Слава Богу не наркоман))
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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  #<1 ... 351352353354
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