Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14

на украинской регистрации

и жить припеваючиМоя собеседница вообще-то у меня спрашивала про то, как я ввожу на территорию Турецкой республики автомобиль- она тоже так хочет сделать - я дал консультацию и мы обсудили то, как она попала в Анталию.Банально: вышла замуж за гражданина Турецкой республики... Текст ниже - цитаты из переписки по Вайберу с небольшим редактированием.- А как и где познакомились?- Не поверите... В интернете... Хотя я не сторонница таких знакомств...- А как именно в интернете?- Никогда не думала что так получится... В инстаграмме...- Сколько лет вашему мужу?- Сейчас уже 33... Живем вместе вдвоем в Анталии.- В каком районе? Своя квартира/аренда?- Квартира у нас временная, пока не можем понять, в какую сторону нам двигаться... Цена смешная... 600 лир + айдат.. Гириш... 2+1 (уточнение: 600 лир это 2 700 гривен в месяц. Гириш - это "нулевой этаж" - по-нашему - "первый", "2+1" - это трешка по-нашему...)- А где именно в районе - Анталия - город - большой!- Сейчас живём на Кызыларык.. В целом нормально, но новых построек нет... Хотелось бы не старый дом... (уточнение: Микрорайон Кызыларык (Kızılarık) в Кепезе не относится к самым популярным местам у желающих приобрести недвижимость в Анталии. Претензии к нему такие же, как и к самому Кепезу - слишком далеко от моря, слабоватая инфраструктура, "простой", шумный и консервативный контингент.) Мне удобно сейчас тем, что я могу от сюда попасть в любой район.. () С магазинами проблем нет... Гулять особо негде, правда...- Вы не работаете - ясное дело - а чем муж занимается, если не секрет?- Плохо пока получает..)))))) 2500 лир в месяц (уточнение: примерно 500 долларов). Занимается продажей строительных материалов... В отельный бизнес не хочет из-за сложного там графика работы... Разговариваем с ним на русском...- Понятно. Итак: доход вашей семьи: 2 500 лир в месяц. Обязательные расходы...- Квартплата 600 лир+айдат 80 лир. Коммунальные услуги примерно тоже 80 лир. Итого на прожитие остается 1700-1800 лир. Живем и ничего...- Ну, все сходится: мы с супругой тратим не более 1700 лир (примерно 7650 гривен в месяц) - так это и бензин, и вина, и сигареты и на покушать... Еще и путешествуем...- Ну вот, вы всё знаете...- Это уж точно...- Мы не жалуемся))), а стремимся к большему)))... Язык учу...- Дам вам ссылку на чудесные и правильные уроки - бесплатно - на YouTube...- Отлично!- Удачи! Все подруги моей жены все до одной уже развелись и все стали - правда - какими-то несчастными. А потому:- Ахааа..