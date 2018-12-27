збережіть для інших і не тріть, бо якось не дуже ... кому не цікаво, є напрямок з еротичними спецефектами ... хай гуляють
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56
збережіть для інших і не тріть, бо якось не дуже ... кому не цікаво, є напрямок з еротичними спецефектами ... хай гуляють
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
[quote="4709449:akurt"]ЯК ВІДКРИТИ ІНОЗЕМЦЮ РАХУНОК В ТУРЕЦЬКОМУ БАНКУ ДЛЯ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ
ТА УЖЕ НИКАК)))
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