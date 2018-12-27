збережіть для інших і не тріть, бо якось не дуже ... кому не цікаво, є напрямок з еротичними спецефектами ... хай гуляють
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56
збережіть для інших і не тріть, бо якось не дуже ... кому не цікаво, є напрямок з еротичними спецефектами ... хай гуляють
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
[quote="4709449:akurt"]ЯК ВІДКРИТИ ІНОЗЕМЦЮ РАХУНОК В ТУРЕЦЬКОМУ БАНКУ ДЛЯ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ
ТА УЖЕ НИКАК)))
Додано: Суб 20 лип, 2019 07:14
ВІДПОВІДІ НА НЕСЕКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ В ОСОБИСТОМУ ЛИСТУВАННІ ЩОДО КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ
1. Чи можна купити квартиру в Туреччині із безвідсотковим відтермінуванням оплати?
- Якщо квартиру в будинку продає фірма-забудовник, то зазвичай дають відтермінування на 2 роки.
Наприклад, таке відтермінування на сьогодні надавалося дуже потужним та якісним забудовником
квартири якого можна брати, навіть не думаючі, і які зазвичай розкуповуються на етапі фундаменту - якість та надійність гарантована. На сьогодні мають 22 завершених проекти. Останній - Casa Verde - в 200 м від мого будинка. Квартири "2+1" можна було взяти приблизно за 70 000 ойро. І це з "повним фаршем" - якісним дизайнерським ремонтом, побутовою технікою, частково - із меблями (кухня та передпокій), плавальним басейном та паркувальними місцями. Наприклад, вони зараз починають новий комплекс SEA PARK RESIDENCE - так всі квартири ВЖЕ ПРОДАНО.
Раджу читачеві почитати повідомлення хВахівців на цій гілці - пости яких, на відміну від моїх, не видаляються модераторами - там хВахівці з грудями, увішаними золотими, платиновими та смарагдовими медалями, без кінця писали - це серпень-вересень-жовтень 2018 - що турецькі забудовники пухнуть від голоду, жуючі картоплю по 7 лір кіло, та страждаючи від нестачі арматури та цементу. А будинки та ціни падають прямо на очах. Всі ці дурниці не видалені, і так і висять на цій гілці. Гадаю, що це добре - дурь повинна бути видною здалеку!
Звертаю увагу на вкрай вдале розташування цього будинка - до пляжу Golden sand beach - 370 метрів. До унікального завершеного проекту - штучної морської затоки на місці гірської річки Bogacay - 500 м (фонтати, дендрарій та велосипедні доріжки). Не дивно, що всі квартири викупили ще на етапі фундаменту...
2. Чи може іноземець купити квартиру в кредит від банку?
- Теоретитчно це є можливим. Але все не так просто: а) банк обов"язково на протязі двох діб після подачі заявки на видачу кредиту надішле в будинок власного експерта, який зробить оцінку нерухомості та відповідність заявленій ціні. б) банк вимагає гарантії від громадянина Турецької республіки ; в) орієнтир відсоткової ставки по іпотечному кредиту - 18% річних ( я точно не знаю - написав "по пам"яті"). На практиці "наші люди" купують квартиру із повною оплатою продавцю готівкою - ну насправді - ну що ви купите в Києві або у Львові за 70 000 ойро - або щось стареньке обідране в районі метро "Житомирська", або щось з білої цегли на вулиці Княгині Ольги у Львові побудови 2000 року... Колєга по роботі продав там двушку, яку отримав у 2000 році в якості "відомчої" - безкоштовно - в 2017 році - та посміхається... Гараж у дворі продав за 7 000 доларів... А тут - підземні паркінги надаються безкоштовно...
Вдалого дня!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:26
... чи в нас землі не родючі? - чи в нас кури не несучі?
... коли, коли, коли, коли, коли, коли, коли, коли, коли, коли, коли таке буде в Україні???(... і чи буде взагалі? )
- чому, чому, чому, чому, чому ще й досі такого немає в нашій Ненці???
... а так, згадав, Ви писали.... в 2189р.
... еееехххххх, шкода, що Вашу гілку не читає пан Зе! ... можливо, він хоч зможе НАБЛИЗИТИ до такого за 5р.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:09
Хі-хі, пан Долярчик...
Я свій прогноз не змінюю: 2189 рік, а зранку 23 липня ще можливо, відкорегую - на 2289 рік.
Там сунеться така сволота під різними гаслами, що я не перестаю дивуватися - декількох із кандидатів у "народні" депутати знаю особисто, у деяких знаю батьків - батьки нормальні, діти - повна сволота, аж хрюкають...
МІСІЯ ЗДІЙСНЕНА, АБО ВДАЛИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - ТО НАШЕ ВСЕ!
Дивно для мене та й для вас працюють органи місцевого самоврядування у Анталії:
- не встигли мешканці будинка, що поруч із новим комплексом Casa Verde (200 м від мого будинка), написати у мерію листа із проханням відкрити новий "повітряний" перехід через автодорогу - щоби, по-перше - було ближче та безпечніше йти до моря, по-друге - там на переході автівка збила собачку - шкодА - за 3 тижні виріс чудовий пішохідний перехід із гумовим покриттям та зручними навіть для велосипедистів пандусами.
- сьогодні нова приємна новина - Українська громада в Анталії - а її чисельність збільшується з кожним днем - звернулася до муніципалітету із пропозицією якось відмітити наявність в Анталії значної української діаспори - як в Анталії, в самому престижному (!!!) районі "Муратпаша", влаштувати чудовий величезний парк на честь України.
Шануймося!
Гостей Анталії українська громада запрошує до парку на прогулянки — це гарна зелена зона недалеко від узбережжя, де є затишні алеї, великі альтанки та дерева з пишними кронами, що створюють приємний затінок, спортивний майданчик і зручні місця для відпочинку.
По поверненню в Анталію akurt планує залучитися до збору коштів на встановлення бюста Лесі Українки, або Михайла Грушевського, або Тараса Шевченка...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лип, 2019 12:59, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пане Акурт, чоловічі прізвища в українській мові на *енко відміняються.. жіночі - ні. Тарас Григорович був чоловіком, ще й дуже хвацьким. Ликера Полусмакова зацінила
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:59
Дякую за зауваження... Виправив...
До речі, а чому Ви особисто вважаєте, шо чоловічі прізвища відміняються із сьогоднішнього дня?
Крім того, я зовсім не впевнений, що Ликера Полусмакова "зацінила"...
Бо вийшла заміж за росіянина "Яковлєва"... Так і померла у Каневі у віці 77 років...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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