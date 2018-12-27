Додано: Суб 20 лип, 2019 07:14

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банк вимагає гарантії від громадянина Турецької республіки

ВІДПОВІДІ НА НЕСЕКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ В ОСОБИСТОМУ ЛИСТУВАННІ ЩОДО КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ1. Чи можна купити квартиру в Туреччині із безвідсотковим відтермінуванням оплати?- Якщо квартиру в будинку продає фірма-забудовник, то зазвичай дають відтермінування на 2 роки.Наприклад, таке відтермінування на сьогодні надавалося дуже потужним та якісним забудовникомквартири якого можна брати, навіть не думаючі, і які зазвичай розкуповуються на етапі фундаменту - якість та надійність гарантована. На сьогодні мають 22 завершених проекти. Останній - Casa Verde - в 200 м від мого будинка. Квартири "2+1" можна було взяти приблизно за 70 000 ойро. І це з "повним фаршем" - якісним дизайнерським ремонтом, побутовою технікою, частково - із меблями (кухня та передпокій), плавальним басейном та паркувальними місцями. Наприклад, вони заразновий комплекс SEA PARK RESIDENCE - так всі квартири ВЖЕ ПРОДАНО.Раджу читачеві почитати повідомлення хВахівців на цій гілці - пости яких, на відміну від моїх, не видаляються модераторами - там хВахівці з грудями, увішаними золотими, платиновими та смарагдовими медалями, без кінця писали - це серпень-вересень-жовтень 2018 - що турецькі забудовники пухнуть від голоду, жуючі картоплю по 7 лір кіло, та страждаючи від нестачі арматури та цементу. А будинки та ціни падають прямо на очах. Всі ці дурниці не видалені, і так і висять на цій гілці. Гадаю, що це добре - дурь повинна бути видною здалеку!Звертаю увагу на вкрай вдале розташування цього будинка - до пляжу Golden sand beach - 370 метрів. До унікального завершеного проекту - штучної морської затоки на місці гірської річки Bogacay - 500 м (фонтати, дендрарій та велосипедні доріжки). Не дивно, що всі квартири викупили ще на етапі фундаменту...2. Чи може іноземець купити квартиру в кредит від банку?- Теоретитчно це є можливим. Але все не так просто: а) банк обов"язково на протязі двох діб після подачі заявки на видачу кредиту надішле в будинок власного експерта, який зробить оцінку нерухомості та відповідність заявленій ціні. б); в) орієнтир відсоткової ставки по іпотечному кредиту - 18% річних ( я точно не знаю - написав "по пам"яті"). На практиці "наші люди" купують квартиру із повною оплатою продавцю готівкою - ну насправді - ну що ви купите в Києві або у Львові за 70 000 ойро - або щось стареньке обідране в районі метро "Житомирська", або щось з білої цегли на вулиці Княгині Ольги у Львові побудови 2000 року... Колєга по роботі продав там двушку, яку отримав у 2000 році в якості "відомчої" - безкоштовно - в 2017 році - та посміхається... Гараж у дворі продав за 7 000 доларів... А тут - підземні паркінги надаються безкоштовно...Вдалого дня!