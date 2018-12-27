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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько :P

....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть) :P

- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™ :mrgreen: :lol:

... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні :) у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт :)
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:23

  Долярчик написав:... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько :P

....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть) :P

- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™ :mrgreen: :lol:

... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб :mrgreen:

Долярчик, при желании квартира за 70000€ доступна на юге Италии, за 200000€ Вы уже можете рассматривать дом до 200квадратов, всё это без ремонта ))) почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
stm
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