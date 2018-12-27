|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13
... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько
....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть)
- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™
... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6604
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:22
Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні
у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:23
Долярчик написав:
... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько
....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть)
- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™
... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб
Долярчик, при желании квартира за 70000€ доступна на юге Италии, за 200000€ Вы уже можете рассматривать дом до 200квадратов, всё это без ремонта ))) почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3956
|348298
|
Суб 20 лип, 2019 15:04
akurt
|
|76
|12639
|
|
|45
|5091
|
|