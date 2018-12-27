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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13
... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько
....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть)
- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™
... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:22
Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні
у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
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stas_rst
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:23
Долярчик написав:
... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько
....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть)
- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™
... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб
Долярчик, при желании квартира за 70000€ доступна на юге Италии, за 200000€ Вы уже можете рассматривать дом до 200квадратов, всё это без ремонта ))) почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
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stm
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:08
stas_rst написав:
Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні
у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
Ви мене сьогодні ледве не з"їли за ОДНУ букву в прізвищі Тараса Шевченка, то вже не втрачайте "марку" - пишіть назву країн з великої букви...
На захист пана Долярчик
а скажу, що він - хоч і не нагороджений 16-ма золотими, 166-ма срібними та 666-ма смарагдовими медалями - але ледве не єдиний "справжній" на форумі.
Такий, як є: чесний та працьовитий. Не краде. І не обманює. Виховує двох синів. Пнеться. Працює.В наші часи - то така рідкість...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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akurt
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:14
demichh написав:
Бюст у Леси красивее
Будем над этим работать.
Но - как тут написали - "зацените
" - в Анталии в самом престижном районе - в центре - открыли Парк культуры Украины
!!!!
Нет парка культуры Швейцарии или Германии, нет парка США.А вот парк культуры Украины - есть!
Забавный факт: мэр района "Муратпаша" - 1980 года рождения - в 15 (пятнадцать!!!) лет поступил на юридический (!!!) факультет столичного университета.
В 21 год приехал в Анталию, имея в кармане только билет на автобус.
Между прочим, честно служил в армии...
Ну вот, посмотрим итоги выборов 21 июля... какие такие 15-ти летние придут в Парламент... с билетом на автобус в кармане... честно отслужившие в армии... и думающие о будущем ваших детей...
х х х
Сегодня долго по Скайпу разговаривал со своим бывшим шефом - ровно 20 лет живет в США.
Штат Коннектикут.
Спрашиваю:
- Вы себе представляете, что Ваш сын получает 10 000 в месяц?
- Представляю. Он так и получает, ну вообще-то меньше...
- А вы себе представляете, что он покупает бутылку минералки за 27 долларов... ну, может быть за 13 долларов?
- Вот этого не представляю...
- А вот украинцы, получая 10 000, - покупают...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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